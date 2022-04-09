Schindler'in Sekreteri Mimi Reinhardt Hayatını Kaybetti

Bir dönem tüm dünyayı derinden sarsan Schindler'in Listesi filmine konu olan Oskar Schindler ve onun Yahudileri kurtarma çabalarında en büyük yardımcılarından biri olan Mimi Reinhardt hayatını kaybetti.

Bir dönem tüm dünyayı kasıp kavuran ve 7 dalda Oscar kazanan Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptığı Schindler’in Listesi filmini hatırlarsınız. Film, birçoğumuzun dünyaya gelmediği yıllarda yaşanan Yahudi Soykırımı’nı ve Oskar Schindler’in kurtardığı Yahudileri konu alıyordu.

Çok sayıda insanın hayatını kurtaran ve Nazi Almanyası’nın başlattığı soykırımdan kaçmalarını sağlayan Oskar Schindler’in en büyük yardımcılarından biri olan Mimi Reinhardt, 107 yaşında hayatını kaybetti. Peki Reinhardt ve Schindler’in günümüzde hala minnetle anılmasının sebebi ne?

Schindler’in listelerini Reinhardt hazırlıyordu

II. Dünya Savaşı sırasında Naziler Avrupa’ya yayılarak büyük bir soykırım gerçekleştiriyordu ve Yahudileri toplama kamplarına gönderiyordu. Polonya’da ise yüzlerce kişinin toplama kamplarına gitmesine engel olan isim ise Oskar Schindler oldu. Schindler, o dönemde Almanya’ya iş kurmak amacıyla gelmiş ve bir fabrika açmıştı. Soykırımın başlamasıyla birlikte de filmlere konu olan bir plan yapmıştı. Schindler, fabrikaya çok sayıda Yahudi alarak bu insanları Alman savaş gücüne destek oluyorlarmış gibi göstermişti. Schindler’in fabrikalarındaki Yahudi insanların listesini ise Schindler’in sekreteri olan Mimi Reinhardt hazırlıyordu.

Hazırlanadığı listelerle Schindler’e büyük bir yardım sağlayan ve yüzlerce insanın hayatını kurtaran Reinhardt, günümüzde hala minnetle anılıyordu. Bugün ise Reinhardt’ın torunundan kötü haber geldi. Yaptığı paylaşımda “Çok kıymetli ve özel büyükannem 107 yaşında hayatını kaybetti. Huzur içinde yatsın” cümlelerine yer vererek, günümüzde hala konuşulan soykırımın baş kahramanlarından biri olan Mimi Reinhardt’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Avusturya doğumlu bir Yahudi olan Reinhardt’ın Schindler ile birlikte yaptıkları tarihte büyük bir iz bıraktı.