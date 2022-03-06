Rus ve Almanya Büyükelçiliklerinden 'Nazi' Tartışması

Tüm dünyada devam eden Rusya-Ukrayna krizi şimdi de sosyal medyaya taşındı. Ukrayna'yı 'Nazi' olarak nitelendiren Güney Afrika Rusya Büyükelçiliğine yanıt Nazizm ile geçmişi kabarık olan Almanya'dan geldi.

Hepimizin bildiği gibi Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz, geçen hafta başlayan askeri harekât ile tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlaması, tepkilerin oluşmasına neden olmuş ve neredeyse tüm dünyanın Rusya’ya karşı hamle yapmasına sebebiyet vermişti.

Dünya çapından birçok dev şirketin Rusya’ya karşı yaptırım uygulayarak ülkedeki işlemlerini durdurduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve daha birçok ülkeden de benzer kararlar çıkmış ve Rusya’nın saldırısına tepki yağmıştı. Şimdi de devam eden kriz, sosyal medyaya taşındı ve iki farklı ülkeyi savaş konusunda Twitter’da karşı karşıya getirdi.

Ukrayna’yı ‘Nazi’ olmakla suçlayan Rus büyükelçiliğine Almanya’dan sert yanıt

Savaş fiziksel olarak Ukrayna topraklarında devam etse de gittikçe dijital ortamlara kayan bir dünyada yaşadığımız bilinen bir gerçek. Durum böyle olunca oldukça popüler olan sosyal medya platformlarında da bu konudan başka bir şey konuşulmuyor. Dün de Twitter üzerinden yapılan bir paylaşım, Rusya ve Almanya’nın Güney Afrika Büyükelçiliklerini karşı karşıya getirerek tepkilere yol açtı.

Güney Afrika Rus Büyükelçiliği’nin resmi hesabından paylaşılan bir gönderide takipçilere seslenildi. Güney Afrikalılardan destek mesajları aldıklarını söyleyen Rus Büyükelçiliği, Ukrayna’yı Nasyonal sosyalizm (Nazizm) ile suçladığını belirterek bu mesajlar için teşekkür etti: “Sayın takipçilerimiz, Güney Afrikalı vatandaşlardan ve kuruluşlardan çok sayıda destek mesajı aldık. Desteğiniz için teşekkür ederiz. 80 yıl önce olduğu gibi, Rusya’nın Ukrayna’da Nazizm ile savaşında bizimle olduğunuz için mutluyuz”

Bu gönderinin paylaşılmasının ardından Güney Afrika Almanya Büyükelçiliği’nden sert bir tepki geldi. ‘Nazizm’ ifadesine tepki gösteren Alman Büyükelçiliği, bu konuda sessiz kalamayacağını ve Nazizm ile ilgili geçmişinden bahsederek şunu paylaştı: “Üzgünüz ama bu konuda sessiz kalamayız. Çıkarlar için masum çocukları, kadınları, erkekleri katletmek kesinlikle Nazizm ile savaşmak değil. Böyle düşünen herkes utanmalı (Ne yazık ki biz Nazizm konusunda biraz uzmanız).”

Bu iki ülke arasındaki atışma, hız kesmeden devam eden krizin sosyal medyaya taşındığını, ülkeler arasındaki gerilimin gerçek hayatta olduğu kadar dijital ortamlarda da devam edebileceğini gösterdi. Bunun yanı sıra Rusya Büyükelçiliği’nin paylaşımına birçok Güney Afrikalı ve farklı ülkede yer alan kullanıcılardan tepki geldi. Birçok insan da Almanya’ya bu tepkisinden dolayı teşekkür ettiklerini aktardı.

İşte gelen tepkiler

"Siz Rusya'da savaşı protesto ettikleri için binlerce insanınızı tutuklamadınız mı? Kendi içinde böyle bir ifade özgürlüğü anlayışına sahip olan bir hükümet, nasıl herhangi bir Nazi anlayışını çökertebilir? Asıl Nazi olan Putin ve sizsiniz."

"Yıllarca süren baskı, adaletsizlik ve vahşetten hâlen etkilenen bir Güney Afrikalı olarak, herhangi biri tarafından uygulanan kibir ve zorbalığın her türüne karşıyım"

Yetkililerin onlar adına konuşmadığını, Güney Afrika'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu belirten bir kişi.

"Masum kadınlar, erkekler ve çocuklar özgür Ukrayna topraklarında ayrım gözetmeyen Rus silahları tarafından öldürülürken böyle inanılmaz insanlık dışı bir şekilde yalanlar söylemek. Utanç verici'

"Ruslar Ukrayna'da Nazilere karşı savaşmıyor. Rus askerleri orada sivilleri öldürüyor. Ukrayna ordusu da bu korkunç işgale karşı kendilerini savunmaya çalışıyor. Güney Afrikalı vatandaşlar lütfen bu yalan ve alaycı propagandayı dinlemeyin"

"Saçmalık. Ukrayna'da Nazizme dair hiç kanıt yok. Olsa bile bu ülkenin altyapısını bombalamak doğru bir yol değil."

Almanya'nın paylaşımına destek verenler de bir hayli fazlaydı

"Bu konuda tavır alıp normal diplomatik ayrıntılardan kaçındığınız için teşekkür ederim. Yasal olmayan bir işgali meşrulaştırmaya çalışan 'Nazizm' iddiası, yalan haberlerin en kötü örneği olmasının yanı sıra zayıflık ve çaresizlliğin göstergesi."

"Ukrayna'ya karşı gerçekleşen bu savaş için açık olduğunuz için çok teşekkür ederim. Rusya, 2014 yılından beri insan hakları uluslararası yasaları ihlâl ediyor."

Büyükelçiliğin cevabını takdir eden bir kullanıcı, Alman Büyükelçiliğine destek verdiğini belirtiyor.

"Bir insanın Putine ve yaptığı propogandaya destek verişine inanmak gerçekten güç. Alman Büyükelçiliği çok haklı. Ukrayna, Almanya ve Putin'in egemen bir ülkeye saldırısından ve savaş suçu işlemesinin kurbanı olan Rus halkının yanındayım."