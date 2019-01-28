Mortal Kombat serisinin hayranları, Change.Org üzerinden başlattıkları ilginç kampanyayla Scooby Doo karakteri Shaggy'yi oyuna DLC karakteri olarak getirmeye çalışıyor.

"Scooby doo neredesin huu!" repliğiyle ve hamburger yiyişiyle akıllara kazınan efsane karakter Shaggy, bugünlerde oldukça farklı bir yapımla anılıyor. Mortal Kombat 11'in ana karakter listesi dahi henüz belli olmamışken, oyunun hayranlarından ilginç bir Change.org kampanyası geldi.

Scooby Doo serisinin abur cubur manyağı karakteri Shaggy Rogers'ın oyuna eklenmesi için seferber olunmuş durumda.

Oldukça keyifli bir kampanya olmasına rağmen bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı mevcut mu? Aslında, evet. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir nitekim Scooby Doo ve doğal olarak Shaggy Rogers'ın tüm telif hakları Warner Bros'a ait. Buna karşın böyle bir çocuk karakterini Mortal Kombat dünyasının içine atmak da ayrı bir risk.

Bakalım gelişmeler ne konuda olacak. Siz de kampanyaya destek vermek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.