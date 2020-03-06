Scooby Doo, Shaggy ve diğer Gizem Avcıları’nın tamamının çocukluklarına gideceğimiz ve Gizem Avcıları’nın nasıl kurulduğunu göreceğimiz yeni Scooby Doo filmi Scoob!’un fragmanı yayınlandı.

Scooby Doo ve Gizem Avcıları’nın maceraları birçoğumuzun çocukluğunun gülümseten zamanları arasında yer alıyor. Ama Scooby Doo, geçmişte kalan bir çizgi film karakterinden itibaret olmayacağa benziyor. Warner Bros. yeni bir Scooby Doo filmi olan Scoob!’un fragmanını yayınladı.

Scoob!’da bu sefer yeni maceralar yerine Scooby Doo, Shaggy ve diğer Gizem Avcıları’nın çocukluklarına döneceğiz. Gizem Avcıları’nı oluşturan 5 karakterin nasıl tanıştığı ve Gizem Avcıları’nın nasıl kurulduğunu yeni Scooby Doo filmi ile öğreneceğiz.

Scoob!’da bir taraftan da Hanna-Barbera evreninden bir başka karakter olan Blue Falcon’u da göreceğiz. Shaggy ve Scooby, Blue Falcon ve yardımcısı Dynomutt ile tanışacaklar. Scooby Doo ve Gizem Avcıları Scoob!’da bu sefer dünyayı tehdit edecek hayalet köpek Cerberus’un ortaya çıkmasını engellemeye çalışacaklar.

Warner Bros, Mayıs 2020’de Scoob!’un gösterime gireceğini açıkladı. Scoob!, bütün dünya ile beraber Türkiye’de de gösterime girecek. Scooby Doo ve Gizem Avcıları’nın geçmişine bakacağımız Scoob! Türkiye’de Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek.

Scoob! fragman

Scoob! Türkçe fragman