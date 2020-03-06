Netflix Dizisi Hakan: Muhafız’ın Güncel IMDb Puanı

2018 yılında hayatımıza giren ve diziseverlerin çokça konuştuğu Hakan: Muhafız, bugün üçüncü sezonuyla yeniden aramıza katıldı. Peki sinemaseverler, Hakan: Muhafız hakkında neler düşünüyorlar? Sizler için bu diziyle ilgili bazı IMDb yorumlarını derledik.

Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde aktif olarak hizmet veren Netflix, 100 milyondan fazla aboneye sahip. Kullanıcılar, yaptıkları aylık ödemenin karşılığında Netflix'te bulunan hemen her kategorideki orijinal ve lisanslı içeriklere erişebiliyorlar. Platform, hizmet verdiği ülkeler bazında da içerikler oluşturup bunları da tüm kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Netflix'in Türkiye özelinde ürettiği bazı içerikler de bulunuyor. Geçtiğimiz dönemlerde Hakan: Muhafız ve Atiye gibi dizilerle abonelerinin dikkatini üzerine çeken Netflix, ilerleyen dönemlerde de yeni Türk yapımı içerikler yayınlayacak. Şimdiyse sizlere, Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'ın seyirciler tarafından nasıl yorumlandığından bahsedeceğiz.

Hakan: Muhafız'ın ilk sezonu 2018 yılında yayınlandı ve Netflix kullanıcılarından tam not aldı. Türkiye'deki Netflix kullanıcılarının yanı sıra diğer ülkelerdeki kullanıcıların da ilgisini çeken dizi, 2019 yılının ortalarında da ikinci sezonuyla geri döndü. Dizinin ikinci sezonu da Netflix kullanıcıları tarafından bir solukta bitirildi.

Hakan: Muhafız'ın üçüncü sezonu, bugün itibarıyla Netflix'te

Netflix, bugün yaptığı bir duyuru ile ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın üçüncü sezonunun yayında olduğunu duyurdu. Yani dizinin hayranları, an itibarıyla bu dizinin üçüncü sezonunu baştan sona kadar izleme imkanına sahipler. Peki internetin en önemli sinema platformlarından bir tanesi olan IMDb, Hakan: Muhafız ile ilgili ne düşüyor? Dilerseniz şimdi, bu sorunun yanıtını irdeleyelim.

Hakan: Muhafız'ın IMDb kullanıcılarından aldığı puan

IMDb, dünyanın en popüler çevrimiçi sinema platformu. Platformdaki milyonlarca kullanıcı, yıllardır vizyona giren ya da televizyon kanalları aracılığıyla yayınlanan dizi ve filmler ile ilgili yorumlar yapıyorlar. Hakan: Muhafız'ın detaylarına baktığımızda ise 27 bin 440 kullanıcının bu diziyle ilgili puan verdiğini ve bu puanların ortalamasının 10 üzerinden 7 olduğunu görebiliyoruz.

Hakan: Muhafız'a yöneltilen bazı yorumlar

Oldukça kalabalık bir Netflix izleme listesine sahibim. Hakan: Muhafız'a denk geldiğimde bu yapımın bir Türk prodüksiyonu olduğunu fark ettim, verilen puanlar ve açıklamalar dikkatimi çekti. Dizinin çoğu dublajlı, bu yüzden rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Konu ilginç ve karakterler de ilgi çekici (Hakan, başlangıçta bir süper kahraman değil ve bu rahatlatıcı, kadın karakterler hayli güçlü). Ben Türk, Avrupalı, Asyalı ya da bir çocuk değilim. Ama iyi ki bu diziyim izledim. İkinci sezon için sabırsızlanıyorum.

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Diziyi sevdim ancak her zaman olduğu gibi bir şeyler eksikti. Daha önceden de Türk dizileri ve filmleri izlemiştim ancak bu dizi, diğerlerinden farklı ve muhteşem. 3. bölüme kadar etkilenmedim ancak 3. bölüm itibarıyla karakterlere ve diğer şeylere alıştım. Bu dizide potansiyel görüyorum. Daha önce İstanbul'a gittim ama diziyi izledikten sonra bir kez daha gitmem gerektiğini fark ettim. Ayrıca Çağatay Ulusoy çok yakışıklı.

Harika bir dizi. Konusu ilginç ve oyuncular gayet iyi. Bence ikinci sezon birincisinden daha iyi olacak çünkü son sahnede anlatılacak hala çok fazla şeyin olduğunu gösterdiler. Her bölüm, kendisini daha fazla izlemeniz gerektiğini hissettiriyor.

Netflix'te ilk kez dublajlı bir dizi izledim. Diziden keyif aldım ama bazı kusurları vardı. Oyunculuklar iyi, hikayenin potansiyeli var. Dizideki ana kötü adam, tahmin edilebiliyordu. Beğendim ve ikinci sezonu mutlaka izleyeceğim. İstanbul'u daha çok göstermelerini istiyorum çünkü ABD'deyiz ve Türk mimarisini daha çok görmek istiyoruz.

İşte bazı IMDb kullanıcıları, Hakan: Muhafız ile ilgili olarak bunları düşünüyorlar. Peki sizin bu diziyle ilgili görüşleriniz nedir? Hakan: Muhafız'ı izlemekten keyif alıyor musunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.