Daha önce hiç yaşadığımız hayatın gördüğümüzden çok daha karmaşık olabileceğini düşündünüz mü? Düşündüyseniz SCP Vakfı tam size göre. Anomalileri inceleyen ve tehlikeli varlıkları koruma altına almakla görevli kurgusal bir yapı olan SCP Vakfı nedir, gelin yakından inceleyelim.

Bilim kurgu ve fantastik eserleri seviyor musunuz? Peki ya aslında içinde yaşadığımız dünyada görünenden çok daha fazlası olduğunu hiç düşündünüz mü? Eğer cevaplarınız evet ise SCP Vakfı tam size göre demektir. SCP Vakfı, yıllardır dünyada yaşanan anomalileri inceliyor ve bu anomalilerde karşılaştıkları nesneleri güvence altına alıp, muhafaza edip, koruyorlar.

Okurken bile heyecanlandıran SCP Vakfı gerçek mi diye soruyorsanız elbette değil. Yıllardır faaliyet gösteren bu vakıf tamamen hayal ürünü hikayeler ve varlıklar anlatıyor. Ancak dünyanın pek çok farklı noktasında o kadar geniş bir kitlesi var ki kendine popüler kültürde güçlü bir yer edinmiş gibi görünüyor. Gelin SCP Vakfı nedir, ne iş yapar, vakfın arşivinde hangi nesne sınıflarına yer verilmiş yakından bakalım.

SCP Vakfı nedir?

Açılımı Secure, Contain, Protect olan ve bu kelimelerin ilk harflerinden adını almış SCP Foundation yani SCP Vakfı 2008 yılında kuruldu. Vakfın amacı, dünyada gerçekleşen anomalileri incelemek ve bu anomalilerde yer alan varlıklar ile nesneleri güvence altına almak, muhafaza etmek ve korumak. SCP Vakfı elbette gerçek bir kuruluş değil. Vakfın internet sitesinde yer alan hikayeler, vakfın üyeleri tarafından oluşturulmuş ya da yabancı dillerden çevrilmiş kurgusal anlatılardır. Aynı şekilde arşivde gösterilen görseller de tamamen hayal ürünüdür. Ancak SCP Vakfı’nın yıllardır yaptığı çalışmalar sayesinde kendi evrenlerini kurduklarını söylemek mümkün.

SCP Vakfı’na üye olmak için 15 yaşından büyük olmak gerekiyor. Yazarlar tarafından oluşturulan hikayeler Wikipedia gibi diğer tüm yazarlar tarafından düzenlenebiliyor. Vakıf, bir rol yapma oyunu sunmadıklarını ısrarla söylüyor. Anomaliler ve nesneler SCP olarak adlandırılıyor.

Yazarlar tarafından oluşturulan hikayelerdeki nesneler ve anomalileri SCP - sayı şeklinde isimlendiriliyor. Bu hikayelerden oluşan farklı seriler var. Burada birkaç hikayeden değil, binlercesinden bahsediyoruz. Yani SCP Vakfı’nın anomali evrenine girmek isterseniz uzun bir süre okuyabileceğiniz kadar geniş bir arşiv bulunuyor. SCP Vakfı internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

SCP nesne sınıfları:

Güvenli sınıfı

Öklid sınıfı

Keter sınıfı

Thaumiel sınıfı

Nötralize edildi sınıfı

Açıklanmış sınıfı

Ezoterik / anlatı sınıfları

Sınıfsızlandırılmışlar

Güvenli sınıfı: Saklanması için özel çaba gerektirmeyenler

SCP Vakfı tarafından güvenli sınıfında değerlendirilen anomaliler, saklanması için özel çaba gerektirmeyen ve artık tehdit içermeyen nesneleri ifade eder. Güvenli sınıfına alınan nesne ile artık uğraşılmaz.

Öklid sınıfı: Saklanması için çok fazla kaynak ihtiyacı olanlar

Öklid sınıfı nesnelerin saklanması için çok fazla kaynak gerekir ve güvenli değildir. Bu sınıfta değerlendirilen anomaliler öngörülemezdir. Tam olarak sınıflandırılamayan pek çok nesne öklid sınıfı içinde değerlendirilir.

Keter sınıfı: Saklaması zor ve maliyetli olanlar

SCP Vakfı tarafından keter sınıfı içinde değerlendirilen nesnelerin mutlaka tehlikeli olmaları gerekmez. Ancak keter sınıfı anomalileri saklamak oldukça zor ve maliyetlidir. Genel olarak bu sınıftaki nesneler hakkında bilinen pek bilgi yoktur. Bu nedenle saklaması oldukça zordur.

Thaumiel sınıfı: En gizlilerin yer aldığı sınıf

Thaumiel sınıfı, vakfın en gizli nesneleri sakladığı sınıftır. Bu sınıfın bilgileri, yalnızca vakfın en üst düzey grubu olan O5 Konseyi tarafından bilinir. Hatta Thaumiel sınıfındaki nesnelerin varlığı bile diğer üyelerden gizlenmektedir.

Nötralize edildi sınıfı: Tehdit oluşturma imkanı kalmayanlar

SCP Vakfı tarafından bilinçli olarak ya da kaza sonucu ortadan kaldırılan nesneler nötralize edildi sınıfına dahil edilir. Bu sınıfta bulunan anomalilerin artık yeniden ortaya çıkma ve tehdit oluşturma potansiyeli kalmamıştır.

Açıklanmış sınıfı: Bilimin açıklayabildikleri

Açıklanmış sınıfına dahil edilen nesneler, günümüz bilim dünyası tarafından açıklığa kavuşturulmuş olan eski anomalilerdir. Bu sınıfa dahil edilen nesneler artık SCP Vakfı’nın çalışma alanında değildir.

Ezoterik / anlatı sınıfları: Sınıflandırma türüne uymayanlar

Ezoterik / anlatı sınıfları, SCP Vakfı internet sitesinde yayınlanan hikayelerde var olan ancak diğer hiçbir sınıflandırma türüne uymayan nesnelerdir. Ezoterik / anlatı sınıflarına ait nesnelerden bahsetmek, vakıfta eksi puan almanıza neden olur.

Sınıfsızlandırılmışlar: Utanç duvarında sergilenenler

SCP Vakfı internet sitesinde hiçbir hikaye silinmez. Ancak kıdemli üyeler tarafından bazı hikayeler sınıfsızlandırılmışlar kategorisinde değerlendirilir ve bir utanç duvarında sergilenir. Artık geçerli bir uygulama değildir, kaldırılmıştır.

Bazı SCP Vakfı varlıkları:

SCP-173: Öklid sınıfındadır, direkt göz kontağı kurulmaz, kaçması durumunda milyonlarca insan ölür.

Öklid sınıfındadır, direkt göz kontağı kurulmaz, kaçması durumunda milyonlarca insan ölür. SCP-096: Öklid sınıfındadır, 1.5 metre uzunluğunda kolları vardır, yüzünü görürseniz delirecektir.

Öklid sınıfındadır, 1.5 metre uzunluğunda kolları vardır, yüzünü görürseniz delirecektir. SCP-049: Öklid sınıfındadır, ortaçağ veba doktoruna benzer, dokunduğunu öldürür, lavanta ile sakinleşir.

Öklid sınıfındadır, ortaçağ veba doktoruna benzer, dokunduğunu öldürür, lavanta ile sakinleşir. SCP-1471: MalO ver1.0.0 isimli bir mobil uygulamadır, devamlı fotoğraf gönderir, etkisinden kurtulmak için fotoğrafları silmek gerekir.

MalO ver1.0.0 isimli bir mobil uygulamadır, devamlı fotoğraf gönderir, etkisinden kurtulmak için fotoğrafları silmek gerekir. SCP-999: 54 kilogram ağırlığında fıstık ezmesi gibi bir varlıktır, mutluluk veren kokular yayar.

54 kilogram ağırlığında fıstık ezmesi gibi bir varlıktır, mutluluk veren kokular yayar. SCP-087: Sonsuzluğa giden bir merdivendir.

Sonsuzluğa giden bir merdivendir. SCP-108: Nazi sığınağıdır, bir kadının burnundan girilir.

Nazi sığınağıdır, bir kadının burnundan girilir. SCP-294: Sıvı olan her şeyi üretebilen bir kahve makinesidir.

Sıvı olan her şeyi üretebilen bir kahve makinesidir. SCP-426: Yalnızca birinci şahıs olarak hitap edilen bir tost makinesidir.

Yalnızca birinci şahıs olarak hitap edilen bir tost makinesidir. SCP-1171: Buğulu pencerelere sahip bir evdir.

Buğulu pencerelere sahip bir evdir. SCP-1609: Üniforma giyenlere saldıran bir saman yığınıdır.

Üniforma giyenlere saldıran bir saman yığınıdır. SCP-3008: Sınırları olmayan bir IKEA mağazasıdır.

Yaşadığımız dünyanın gizemli nesnelerini koruyan kurgusal SCP Vakfı nedir, gerçek mi, hangi varlıklarla uğraşıyor gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu evren hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Vakfın internet sitesini ziyaret ederek çok daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.