Sea Hero Quest, Alzheimer Belirtilerine Yardımcı Oluyor

Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda, Sea Hero Quest'in alzheimer hastalığının belirtilerinin anlaşılmasına yardımcı olduğunu belirlediler.

Çağımızın hastalığı olan alzheimerle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2016 yılında piyasaya çıkmış olan Sea Hero Request oyununun doktorlar için fazlasıyla yardımcı olabileceği ortaya çıktı. Bu oyun, alzheimer hastalığında yaşanan belirtilerin anlaşılmasına yardımcı oluyor.

Oyunun mantığı temel olarak, kaybolan bir denizcinin yolunu bulması amacını taşıyor. Belirlenen hedeflere gidebilmek için uygun rotaları çıkarmanız gerekiyor. Bu oyun halihazırda işletim sistemlerine ait mağazalarda bulunuyor ve bugüne kadar toplamda 4.3 milyon kullanıcı tarafından indirilmiş. Oyunun alzheimer hastalığı ile bağıntısı ise şu şekilde; doktorlara göre bu oyunda yolunuzu kaybediyorsanız alzheimer hastalığının bir belirtisini taşıyorsunuz demektir. Bilim insanları bu tezi doğrulamak için bir çalışma başlattılar.

İngiltere'de yapılan çalışmalarda, 50 ve 75 yaş aralığında bu oyunu oynayan 27.108 İngiliz vatandaşı seçilmiş. Bu kişilerin performanslarına göre genel bir seviye oluşturulmuş. Alzheimer şüphesi olan 60 kişiye oyun oynatılmış ve performanslarına bakılmış. Alzheimer ile ilişkili olan APOE4 genini taşıyan 31 kişi, doktorların teziyle tutarlı sonuçlar vermiş. Test yapılan kullanıcıların performansları izlendiğinde, APOE4 genini taşıyan insanların performanslarının çok daha düşük olduğu gözlenmiş. Yani alzheimer hastası olabilecek kişiler, bu oyunda yollarını bulamamışlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacı Gillian Coughlan, alzheimer hastalığının 10 yıl kadar belirti verdiğini ve aslında ben geliyorum diye uyardığını belirterek, erken teşhisin alzheimer için fazlasıyla önemli olduğunu ifade etti.