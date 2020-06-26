Sea of Thieves'e Özel Sunucu Desteği Gelecek

Sea of Thieves'e toplulukların kendi aralarında etkinlikler ve turnuvalar düzenleyebileceği özel sunucu desteği gelecek. Yakında testleri başlayacak olan özel sunucular, tabii olarak ücretli olarak sunulacak.

Açık dünyada korsanlık deneyimi sunan Sea of Thieves, geçtiğimiz ay Steam'e gelerek oyuncuları sevindirmişti. Mürettebatınızla veya tek başınıza açık denizlerde maceralara atıldığınız oyunda eğlenmenin birçok yolu var. Yine de geliştirici Rare Ltd. korsanlara kendi eğlencelerini yaratmak için daha fazlasını sunmak üzere.

Özel sunucular, Sea of Thieves topluluğu tarafından sıkça talep ediliyordu ve bir süredir Rare'nin yol haritasında da yer alıyordu. Yakın gelecekte, içerik oluşturucular ve topluluk gruplarını kapsayan bir alfa sürümde özel sunucular test edilecek. Özel sunucular, ilk olarak isteyenlerin önizleme yapılarını denemek için kaydolabileceği Insider programında kullanıma açılacak.

Oyuncuların kendi dünyalarını inşa edebileceği özel sunucuların neler sunacağı hakkında çok fazla ayrıntı yok. Ancak oyuncuların gemi sayısını belirleyebileceği ve topluluğunu davet etmek için bir kod oluşturabileceği belirtiliyor. Elbette özel oyunlarda korsanlar altın veya itibar kazanamayacaklar. Yani özel sunucular Sea of ​​Thieves'i bir PvE oyununa dönüştürmeyecek.

Özel sunucuların ilk olarak topluluk gruplarına verilmesinin nedeni, organize edecekleri turnuvalar ve etkinlikleri kolaylaştırmak için tasarlanmış olması. Sunucuların ücret karşılığı sunulacağı da belirtiliyor. Henüz bir rakam açıklanmasa da Rare, sunucuların Pirate Emporium'dan satın alabileceğiniz isteğe bağlı bir özellik olacağını söylüyor.