Günümüzde 10 milyon fazla oyuncu tarafından oynanan Microsoft oyunu Sea of Thieves, Steam mağazasındaki yerini aldı. Oyunun Steam’e geleceği net tarih henüz belirlenmedi.

2016 yılında Microsoft Studios tarafından Xbox One konsolu ve PC için yayınlanan ve Rare stüdyosu tarafından geliştirilen Sea of Thieves, bugün hâlâ birçok oyuncu tarafından sevilerek oynanıyor. Fakat sevilen oyun, bugün en çok kullanılan oyun platformu Steam’de hiçbir zaman yer almadı. Ta ki bugüne kadar.

Sea of Thieves, günümüzün en popüler oyun platformu Steam mağazasındaki yerini sonunda bugün aldı. Oyunun Steam sayfasında oyun hakkında birkaç önemli detaya da yer verildi. Sea of Thieves’in Steam’e eklenmesiyle Steam’e eklenen Xbox oyunlarının sayısı da artmış oldu.

Çıkış tarihi henüz kesin değil:

Geçtiğimiz saatlerde Steam mağazasına eklenen Sea of Thieves, mağazada yer alan açıklamaya göre çapraz platform desteğine sahip olacak. Bu özellik sayesinde hem Sea of Thieves’i Xbox One üzerinden ve PC üzerinden oynayan oyuncular birbirleriyle karşılaşabilecekler.

Sea of Thieves, Steam’e eklense de şu an için oyunun mağazadaki sayfasında herhangi bir çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor. Bunun yerine sayfadaki çıkış tarihi bölümünde ‘Yakında’ ifadesi yer alıyor. Yani Sea of Thieves’i Steam üzerinden satın almak isteyenlerin biraz daha beklemesi gerekecek.

Sea of Thieves, günümüzde stüdyolar tarafından açıklanan rakamlara göre 10 milyon oyuncuyu barındırıyor. Oyunculara korsan olma fırsatı yaşatan ve eşsiz bir deneyim sunan Sea of Thieves, Steam’e eklendikten sonra elbette oyuncu sayısını da gözle görülür şekilde artıracaktır.

Sea of Thieves’in yanı sıra Steam’e yakın zamanda eklenen diğer Microsoft oyunları arasında Gears 5 ve Halo: The Master Chief Collection bulunuyor. Bu oyunların dışında State of Decay 2 de mart ayı ortalarında Steam’e gelmişti. Platforma geleceği açıklanan diğer Microsoft oyunları arasında Psychonauts 2 de yer alıyor.