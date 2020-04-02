PlayStation 5 Kutusunun Konsept Tasarımı Paylaşıldı

İtalyan grafik sanatçısı Giuseppe Spinelli, tasarımı dahi henüz belli olmayan PlayStation 5’in kutusunun konsept tasarımını yaptı. Söz konusu tasarım, PlayStation 5'in mağaza raflarında nasıl görüneceğini göster önüne seriyor.

Sony’nin yeni oyun konsolu olacak PlayStation 5’in tanıtımı geciktikçe oyunseverlerin sabırsızlığı da artmaya devam ediyor. Hayranların sabırsızlığının farkında olan Sony, PlayStation 5 hakkında bazı bilgileri açıkladı. Ancak cihazın tasarımı tüm gizemini koruyor.

Logo dışında PlayStation 5’in herhangi bir tasarım detayı ortaya çıkmadı. Buna rağmen grafik sanatçıları, PS5 için konsept tasarımlar geliştiriyorlar. Ancak PlayStation 5'in nasıl görüneceği henüz bilinmediğinden konsept tasarımlar genellikle geliştirici kitini baz alıyor.

İtalyan grafik sanatçısı Guiseppe Spinelli, geçtiğimiz dönemde PlayStation 5’le beraber tanıtılacak DualShock 5’in bir konsept tasarımını hazırlamıştı ve konsept tasarımını etkileyici bir video ile YouTube da yayınlamıştı.

Spinelli şimdi ise PlayStation 5’in satışa sunulacağı kutunun konsept tasarımını yaptı. Spinelli tarafından hazırlanan PlayStation 5 kutusu, kabartmalı ve parlak harflerle donatılmış durumda. Grafik sanatçısı, kutuyu PlayStation 5 konseptine uygun bir halde, siyah temalı olarak tasarlamış.

Daha tasarımı bile belli olmayan PlayStation 5’in kutusunun konsept tasarımının yapılmış olması gerçekten ilginç bir gelişme. Yine de söz konusu kutu tasarımı bir PS5 konsept tasarımı da gösterdiğinden, tamamen anlamsız olduğunu söyleyemeyiz.