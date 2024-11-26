OpenAI, yapay zekâ arama motoru SearchGPT için bir iPhone kestirmesi yayımladı. Kullanıcılar, ChatGPT uygulaması yoluyla kolayca yapay zekâ destekli arama yapabilecekler.

OpenAI, temmuz ayında devrim yaratma potansiyeline sahip “SearchGPT” ismi verilen yapay zekâ destekli arama motorunu duyurmuştu. ChatGPT’ye entegre çalışacak bu araç, Google ve Microsoft’a rakip olacak. Ekim sonunda da ücretli kullanıcılara resmen sunulmaya başlamıştı.

Şimdi ise SearchGPT hakkında iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. OpenAI, arama motoru için kestirme yayımladı.

SearchGPT, iPhone kestirmesi olarak kullanılabilecek

Teknoloji devi, ChatGPT’nin uygulaması yoluyal iPhone ve iPad’lerin “Kestirmeler” uygulamasına SearchGPT kestirmesini ekledi. “Open SearchGPT”, ya da Türkçeyle “SearchGPT’yi aç” ismini alan bu kestirme, kullanıcıların tek bir dokunuşla ChatGPT uygulamasından web'de arama yapma özelliğini açmasına yarıyor.

Başta da söylediğimiz gibi SearchGPT, şu anda sadece ücretli kullanıcılara açık. Yani Plus ve Teams abonesi olmak gerekiyor. Şirketin önümüzdeki aylarda ücretsiz kullanıcılara da özelliği getireceğini belirtelim. Eğer siz de Plus abonesi bir iPhone sahibiyseniz ChatGPT uygulamasını son sürümüne güncelleyerek SearchGPT kestirmesini kullanabilirsiniz.