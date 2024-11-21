OpenAI, ChatGPT'ye hayat veren GPT-4o modeli için yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, yapay zekânın metin yazma kapasitesini artırıyor. Ayrıca yüklenen belgelerle de daha kapsamlı çalışacak.

Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimlerinden OpenAI, üretsel yapay zekâsı ChatGPT için yeni bir güncelleme yayımladı. "GPT-4o" modeli için yayımlanan güncelleme, yapay zekânın performansını iyileştirecek gibi görünüyor.

OpenAI'ın açıklamasına baktığımızda ChatGPT'nin yazma kapasitesinin iyileştirildiğini görüyoruz. Bu da ChatGPT'ye metinler yazdıran kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor. GPT-4o, buna ek olarak yüklenen belgeler üzerinde de artık daha iyi çalışacak.

OpenAI'ın açıklaması şöyle:

GPT-4o bir güncelleme yaptık.



Modelin yaratıcı yazma becerisi bir üst seviyeye taşındı, alaka düzeyini ve okunabilirliği artırmak için daha doğal, ilgi çekici ve kişiye özel yazma yeteneklerini artırdık.



Ayrıca yüklenen dosyalarla çalışmada daha iyi. Daha detaylı içgörüler ve daha kapsamlı yanıtlar sağlar.