OpenAI, ChatGPT'ye entegre bir arama motorunu kullanıcıların erişimine sundu.

OpenAI, ChatGPT'ye entegre bir arama motorunu hayata geçirdi. Bugün itibarıyla ücretli aboneler için erişime açılan bu yeni özellik, önümüzdeki haftalarda ücretsiz aboneliklere de açılacak.

ChatGPT’nin yeni arama motoru kullanıcıların gerçek zamanlı bilgiye erişimini sağlıyor. Arama sorgularının sonuç sayfaları ChatGPT'nin mevcut arayüzüne entegre edilerek sunuluyor.

Yeni arama motoru ile sınırlı bilgi dönemi sona eriyor

Kullanıcılar, manuel olarak web aramaları yapabilme yetkisine sahip. Bu entegrasyon OpenAI’nin Microsoft Copilot ve Google Gemini gibi rakipleriyle rekabet gücünü artırıyor; çünkü bu rakipler uzun süredir yapay zekâ destekli sohbetlerde internet erişimi sunuyordu.

ChatGPT’nin yeni arama motoru iOS, Android, macOS ve Windows platformlarında kullanılabilecek. OpenAI, bu yeni özellikte bir dizi arama teknolojisini bir araya getirirken, temel arama modelinin GPT-4o’nun özelleştirilmiş bir versiyonu olduğunu belirtti.

Açıklamalara göre, bu güncelleme, kullanıcıların 2021 ve 2023 yılları arasındaki sınırlı bilgilerden yararlanmasını sona erdiriyor. OpenAI, canlı arama aktif olsa bile kullanıcıların en son gelişmelere erişimini sağlamak için eğitim verilerini güncellemeye devam edeceğini vurguladı.