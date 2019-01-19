Seat, 2018'i Satış Rekoruyla Bitirdi

İspanyol otomotiv devi Seat, 2018 yılını rekor kırarak tamamladı. Geride kalan yıllara göre %10,5 daha fazla satış yapan Seat, yeni duyurduğu Cupra modelinin başarısından da memnun.

Seat, 2018 yılında satış oranını %10,5 artarak 517 bin 600 adet satış rakamına ulaştı. Bu, markanın tarihindeki en başarılı yıl olarak kayıtlara geçti.

Markanın en çok satan modeli Leon, 158 bin 300 adet sattı. Markanın kompakt B-SUV modeli Arona ise 98 bin 900 adet satarak bu segmentte önemli bir başarıya imza atmış oldu. Yine markanın en popüler modellerinden biri olan Ibiza’nın satışları 136 bin bandını geçerken, Ateca ise 78 bin 200 adet satış gerçekleştirdi. 2018 yılında Cupra’nın yeni versiyonunu duyuran Seat, bu alanda da %40’lık bir büyüme oranıyla 14 bin 300 adet sattı.

Tarihe geçen bu yılı değerlendiren Seat Başkanı Luca de Meo, “Satış rekoru, 2016 yılında başlattığımız agresif ürün satışı stratejimizin ve modellerin başarısını kanıtladı. Otomotiv endüstrisinde nadir görülen bir başarı göstererek üst üste iki yıl da çift haneli büyüme kaydettik. Müşteri güveni ve elde ettiğimiz olumlu finansal sonuçlar bizi sektörde karşılaştığımız zorluklarla yüzleşme konusunda iyimser kılıyor. Seat, otomotiv endüstrisinin yeni döneminde önemli roller almayı hedefliyor” dedi.