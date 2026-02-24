Bir YouTuber, Şeffaf Tasarımlı ve SIM Kart Yuvalı iPhone Air Tasarladı [Video]

Bir YouTuber, Apple'ın ince telefonu iPhone Air'ın arkasını şeffaf hâle getirdi. Normalde SIM kart girişsiz gelen telefona çalışan bir SIM kart yuvası eklemeyi de başardı.

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone ailesine yepyeni bir model eklemişti. Bu telefon, “iPhone Air” ismiyle karşımıza çıkıyordu ve 5,6 mm’lik inceliğiyle tarihin en ince iPhone’u olarak geliyordu. Tabii ki bu kadar ince bir tasarım nedeniyle bazı özelliklerden de fedakârlık yapılmıştı. Bunlara arasında SIM kart da vardı. Cihaz fiziksel SIM kart yuvası olmadan geliyor, yalnızca eSIM destekliyordu.

Şimdi ise bir YouTuber, iPhone Air modelini daha önce görmediğiniz bir hâle getirdi. Linzin Tech isimli içerik üreticisi, arka tarafında şeffaf tasarıma sahip bir iPhone Air yaptı. Aynı zamanda cihaza bir SIM kart yuvası da ekledi.

Şeffaf tasarımlı ve SIM kart yuvalı iPhone Air

Yukarıdaki videodan ve içeriğe eklediğimiz görsellerden de görebileceğiniz üzere içerik üreticisi, iPhone Air modelinin arka tarafını tamamen şeffaf hâle getirmeyi başarmış. Aynı zamanda cihaza bir SIM kart yuvası da ekleyerek telefonun en büyük eksikliklerinden birini gidermiş.

22 dakikalık videoda cihazı nasıl bu hâle getirdiğini adım adım açıklıyor. İlk olarak cam paneldeki opak kaplamayı çıkarıyor. Lazer işlemi kullanarak özellikle camın hemen altında bulunan MagSafe bobini gibi önemli bileşenlere zarar vermeden boya katmanını dikkatlice kazıyorlar. Kaplama çıkarıldıktan sonra, pil, mantık kartı düzeni, koruma ve dahili bağlantı noktalarını ortaya çıkaran tamamen şeffaf bir arka yüzey elde ediliyor. Apple logosu da görünür durumda kalabildi.

Daha zor kısım ise SIM yuvası eklemekti. Ekip, yer açmak için cihazın alt çerçevesine bir oyuk açtı. Bu değişiklik, Apple'ın büyük ve hassas ayarlı dokunsal motoru olan orijinal Taptic Engine'in çıkarılmasını gerektirdi. Onun yerine daha küçük, üçüncü taraf bir titreşim motoru takıldı. SIM okuyucu ise devre kartı seviyesinde mikro lehimleme yoluyla kablolandı. Eklenen SIM kart yuvasıyla birlikte telefon, gerçek bir SIM kart ile çalışılabilir hâle getirildi. İnce telefonların tasarımı düşünüldüğünde bu çok önemli bir donanım değişikliği.

Tabii ki bu modifikasyonun bazı sonuçları da oldu. Lazer işlemi sırasında termal pedlerin çıkarılması, ısı dağılımını etkileyerek daha hızlı performans düşüşüne yol açtı. Yapısal değişiklikler ayrıca telefonun IP68 su ve toz direnci özelliğini de ortadan kaldırdı. Aynı zamanda garanti kapsamı da sona erdi. Buna rağmen donanım meraklıları için en kapalı telefonların bile modifiye edilebildiğini göstermesiyle etkileyici olduğunu söylemek mümkün.