SEGA, 60. Yıla Özel 4 Ücretsiz Oyun Duyurdu

60. yılını etkileyici kampanyalarla sürdüren SEGA, Steam üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya, şirketin 60. yılı için özel olarak geliştirdiği mini oyunları içeriyor. Oyuncular, bu etkinlik kapsamında 4 adet yeni oyuna ücretsiz olarak sahip olma imkanı yakalayacaklar.

Video oyun devi SEGA, şu sıralar haberlerimize sık sık konu oluyor. Bunun nedeni ise şirketin 60. yılını kutluyor oluşu. Bu bağlamda çeşitli kampanyalar düzenleyen şirket, şimdi bu kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. SEGA'nın sadece 60. yılı için geliştirdiği mini oyunları, birbirlerinin peşi sıra ücretsiz olarak dağıtacak. Üstelik bu dağıtım, Steam üzerinden gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında şimdilik 4 oyun, her gün ücretsiz olarak dağıtılacak.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, NiGHTS Into Dreams isimli oyunun ücretsiz olduğunu aktarmıştık. Şirket bugünse, 60. yıl için özel olarak geliştirilen "Armor of Heroes" isimli bir oyununu ücretsiz olarak yayınladı. Steam üzerinden yayınlanan özel oyun, aksiyon türünü retro görünümle birleştiriyor.

Armor of Heroes, tank kullanarak savaşacağınız bir oyun. 9 farklı moda sahip olan Armor of Heroes, çevrimiçi çok oyunculu desteğe sahip olmasa da aynı ekran üzerinden oynanabilmeye imkan tanıyor. Bu sayede arkadaşlarınızla, eğlenceli bir deneyimin içerisine girebiliyorsunuz. 4'e 4 kurulan takımlarla yapılan karşılaşmalar, oldukça dikkat çekici olacak gibi görünüyor.

SEGA'nın Steam üzerinden ücretsiz olarak yayınladığı Armor of Heroes, sistem gereksinimleri açısından da pek yoracak türden değil. Orta seviyede bir bilgisayar, Armor of Heroes'u akıcı bir şekilde oynamanızı sağlıyor. Peki bu oyuna nasıl sahip olacaksınız?

Armor of Heroes'a ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Armor of Heroes 'un listeleme sayfasına erişin. Bunun için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

SEGA, pazartesi gününe kadar da ücretsiz oyun dağıtmaya devam edecek

SEGA, Armor of Heroes'u ücretsiz olarak sunduktan sonra da durmayacak. Günün ilerleyen saatlerinde yeni bir SEGA oyunu olan Endless Zone, Steam üzerinden yine ücretsiz olarak yayınlanacak. Tek oyunculu bir oyun olarak karşımıza çıkan Endless Zone, bizleri bir uzay macerasının içine sokacak. Platform türünde karşımıza çıkacak oyunda, uzay araçlarını kullanarak karşımıza çıkan nesneleri yok etmeye çalışacağız. Oyunu, burada bulunan bağlantı aracılığıyla takip edebilir, yayınlandığı anda indirebilirsiniz.

SEGA yarın, yeni bir ücretsiz oyunla daha karşımıza çıkacak. Streets Of Kamurocho isimli bu oyun, Mortal Kombat efsanesinin orijinal versiyonuna çok benziyor. İki boyutlu bir oyun olarak karşımıza çıkacak Streets Of Kamurocho, eşli oynamaya imkan tanıyacak. Oyundaki amacımız ise tahmin edebileceğiniz üzere rakipleri dövmek olacak. Streets Of Kamurocho'a Steam üzerinden erişmek için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

SEGA'nın pazar günü yayınlayacağı bir oyun daha var. Bu oyun, Golden Axed: A Cancelled Prototype olarak isimlendiriliyor. Aslına bakacak olursak bu oyun da mantıksal açıdan Mortal Kombat'a benziyor. Ancak bu kez hem daha kalabalık bir ekiple birlikte olacağız hem de kılıç gibi silahlar kullanacağız. Arka planlar açısından Assassin's Creed havası hissettirecek oyun, dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Golden Axed: A Cancelled Prototype isimli oyuna ise burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

60. yılına özel oyunlar geliştiren SEGA, bu oyunları sonsuza dek yayında tutmayacak. Sınırlı bir süreliğine yayında olacak oyunlar, bu sürenin sonunda herhangi bir şekilde satın alınamayacak. Bu yüzden hem Steam kütüphanenizi zenginleştirmek ister hem de SEGA kalitesini deneyimlemek isterseniz, bu oyunlar kaçırmamanız gerektiğini söyleyebiliriz.