Mass Effect 5, Son Yılların En Muhteşem RPG Oyunu Olabilir

Önümüzdeki yıllarda Bethesda'nın Starfield'ı ve People Can Fly'ın Outriders'ı gibi birçok yeni nesil RPG oyunu piyasaya sürülecek. Bu oyunların çıkışı, geliştirici BioWare'a Mass Effect 5'i son yılların en iyi RPG'si yapmak için büyük bir şans sunuyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Kotaku tarafından yayınlanan bir rapor, askeri bilimkurgu serisi Mass Effect'e yeni bir oyun daha ekleneceğini öne sürüyordu. Raporda oyunun henüz çok erken aşamada olduğu söylense de bu haber bile serinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetti fakat oyunun önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi pek olası görünmüyor.

Bu durum, esasında geliştirici firma BioWare için büyük bir avantaj olabilir zira önümüzdeki birkaç yıl içinde birçok yeni RPG oyun piyasaya sürülecek. Geliştirici ekip, bu oyunları ve oyuncuların geri bildirimlerini dikkate alarak Mass Effect 5'i çok daha iyi bir noktaya getirebilir. Böylece 2017'de Mass Effect: Andromeda ile yaşanan hayal kırıklığını tekrardan yaşamak zorunda kalmaz.

Önümüzdeki yıllarda birçok yeni RPG oyunu piyasaya sürülecek:

Mass Effect 5, yeni nesil konsollarda bilim kurgu RPG pazarında büyük bir rekabetle karşı karşıya. Öyle ki RPG ögelerine sahip Destiny tarzı nişancı oyunu Outriders, 2 Şubat 2021'de çıkış yapacak. Bu yeni oyun, hayranlara Mass Effect gibi eski RPG oyunlarının farklı bir çağdan geldiğini hissettirerek geliştirici ekibe büyük bir şans sunabilir.

Outriders'ın dışında bir başka oyun devi Bethesda da 25 yıldır ilk yeni RPG'si Starfield'ı önümüzdeki dönemde piyasaya sürecek. Hakkında henüz çok şey bilinmeyen Starfield, uzay temalı bir bilim kurgu oyunu olacak.

Outriders'ın çıkış tarihini biliyor olsak da Bethesda, 2021'e kadar Starfield hakkında hiçbir haber olmayacağını açıkladı. Bununla birlikte stüdyo, Starfield'ın The Elder Scrolls 6'dan önce yayınlanacağı açıkça belirtti.

Tüm bunlar göz önüne alındığında BioWare'ın, PS5 ve Xbox Series X'teki bilim kurgu RPG pazarında oyuncuların ne istediğini görmek için uzun bir zamana sahip olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle şirket, tüm bu oyunların en sevilen yanlarını ve oyuncuların eleştirdiği kısımları güzelce analiz ederek Mass Effect 5'i son yılların en muhteşem RPG oyununa dönüştürebilir.