Sega'nın İkonik Oyun Kabini, Terk Edilmiş Halde Bulundu

Sega'nın 90'larda piyasaya sürdüğü popüler oyun kabini, bir çiftlikte çürümeye terk edilmiş halde bulundu. Yeniden oyun çalıştırabilir hale getirmenin neredeyse imkansız olduğu oyun kabini, sergilenmek için ise sağlam bir restorasyona ihtiyaç duyuyor.

Japon oyun devi Sega, 1990’lı yıllarda piyasaya sürdüğü arcade kabini R360 ile oyunseverleri etkilemeyi başarmıştı. Bu görkemli oyun “konsolu”, yalnızca 2 oyunu desteklemesine ve yalnızca 200 örneği üretilmesine rağmen Sega’nın en ikonik oyun cihazlarından biri olmayı başarmıştı.

1990’da piyasaya sürülen savaş ve uçuş simülasyonu G-LOC: Air Battle ile 1994’te piyasaya sürülen Wing War, Sega R360’ın geniş(!) oyun kütüphanesini oluşturuyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi R360’ın işlevselliği uzun sürmedi ve günümüze kadar ulaşması başaran birimlerin neredeyse tamamı koleksiyoncularda ya da oyun salonlarında bulunuyor.

Günümüze kadar sağ salim(!) ulaşmayı başarmış Sega R360’lardan biri ise Kuzey İrlanda'da bir çiftlikte, harabe halde bulunuyor. Uzun zamandır açık alanda ve Güneş ışığı altında bulunduğundan paslanmış ve büyük miktarda deforme halde olan R360’ın bir koleksiyon ürünü haline gelebilmesi için sağlam bir restorasyondan geçirilmesi gerekiyor.

Sega R360 hayranlarına ait bir Facebook grubunun üyesi olan Lee Peters, yukarıda fotoğraflarını görmüş olduğunuz R360’ı ilk kez 2020’de gördüğünü ve kısa süre önce fotoğraflarını çekmek için yeniden ziyaret ettiğini belirtti. Bir zamanlar bulunduğu oyun salonunun en gözde oyun konsolu olduğu düşünülen Sega R360, şu sıralar bir çiftlikte, çürümeye terk edilmiş durumda.

Sega R360’ı bilmeyenler, aşağıdaki videoyu izleyerek oyun kabinini keşfedebilirlier