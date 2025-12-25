Seiko, Sınırlı Sayıda Üretilecek Neon Genesis Evangelion Temalı Klasik Saatini Duyurdu: İşte Fiyatı

Seiko, sınırlı sayıda üreteceği yeni klasik saat modeli "C038 EVA-01"i duyurdu. İkonik anime dizisi Neon Genesis Evangelion iş birliğinde hayata geçirilen saat, dikkat çekici tasarımı ve okkalı fiyatı ile dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Klasik saat tutkunlarının favori markaları arasında yer alan Seiko'dan çok özel bir duyuru geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte sınırlı sayıda üreteceği yeni klasik saat modeli "C038 EVA-01"i duyurdu. Gelin hep birlikte bu dikkat çekici kol saatinin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Seiko, sadece 300 adet üreteceği saati için ikonik anime serilerinden Neon Genesis Evangelion ile bir iş birliği yaptı. Serinin 30. yıl dönümü için hazırlanan saat, 45 mm kasa çapı ve paslanmaz çelik gövdesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Seiko C038 EVA-01

Seiko C038 EVA-01, Neon Genesis Evangelion animesindeki bazı ögelerden ilham alarak tasarlandı. Bu bağlamda; Evangelion evrenini yansıtan petek deseni, animedeki Unit-01 isimli robotun yüzü ve zırhını hatırlatan desenler ve Longinus Mızrağı şeklindeki saniye ibresi ile Seiko C038 EVA-01, animeyi seven tüketicilerin favorisi olacak gibi görünüyor.

Tabii bu demek olmuyor ki Seiko, sınırlı sayıda üreteceği saatine kendi dokunuşlarını yapmadı. C038 EVA-01, 200 metreye kadar su geçirmezlik garantisi sunuyor. Ayrıca firmanın tescilli "4R36" mekanizması, gün-tarih takvim fonksiyonu ve düşük ışıkta daha iyi görünüm için "LumiBrite" kaplama gibi özellikler de bu saatte mevcut.

Seiko'nun yaptığı resmî açıklamaya göre C038 EVA-01, Mart 2026 itibarıyla satışa sunulacak. Böyle bir saate sahip olmak isteyen tüketicininse 850 dolar civarı ödeme yapmayı kabul etmesi gerekecek.