Şekerli İçeceklere Sigara Gibi Caydırıcı Resim Koyulabilir

Bir kola kutusunun üzerinde aynı sigara kutularında olan resimler gibi yağlanmış bir kalp veya çürümüş bir ayak resmi görmek sizi o içeceği almaktan caydırır mıydı? Harvard Üniversitesi araştırma görevlileri bilim insanları, ortaya ilginç bir iddia attı ve test edilmesini talep ediyorlar.

North Carolina ve Harvard Üniversitelerindeki bilim insanları ve araştırmacılar, üzerinde durunca mantıklı gelen bir konuyu araştırıyorlar. Araştırmanın konusu ise şu: Eğer bir şekerli içeceğin üzerinde aynı sigara kutularındaki gibi caydırıcı resimler olsaydı yine de onu alır mıydınız? Dahası çocuğunuza alır mıydınız?

Bu çalışma içerisinde araştırmacılar, ebeveynlere bu soruları sordular ve aldıkları sonuçlara göre bunu uygulamanın mantıklı olacağını belirlediler. Gelin o sonuçlar neymiş bir göz atalım.

‘Resimli uyarılar, ebeveynlerin çocukları için şekerli içecek alımlarını azalttı’

Araştırmacılar, çalışma sonucunda şekerli içeceklerin kutularındaki resimli uyarıların, ebeveynleri çocukları için şekerli içecek almaktan caydırıyor. Bilim insanları konuyla alakalı “Şekerli içeceklerin üzerindeki uyarılar, ABD’deki şekerli içecek alımını azaltmak için umut verici bir politika olabilir” diyorlar.

Ancak öneri için verilen ve yukarıda görebileceğiniz resimler, caydırıcı olmanın yanı sıra ekstradan korkunç bir görüntüye sahipler. Bu resimlerin sadece caydırıcı olması durumunda değerlendirilebileceği söyleniyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kola kutusu üzerinde çürümüş bir ayak görmek sizi kolayı almaktan alıkoyar mıydı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlere aktarmayı lütfen unutmayın.