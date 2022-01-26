Sigaranın İçicinin Torunlarına Bile Zarar Verdiği Keşfedildi

Sigara içmenin yeni ve gizemli bir etkisinin olabileceği tespit edildi. Bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, ergenlikten önce sigara içmeye başlayan erkeklerin henüz doğmamış torunlarının bile obeziteye daha yatkın olduğunu ortaya çıkardı. Yine de sonuçların kesinleşmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyuluyor.

Sigaranın insan sağlığına olan zararı zaten yıllar önce kanıtlanmış olan bir durum. Ancak yapılan yeni araştırmalar, sigara kullanımı ile ilgili çok dikkat çeken bir detayı açığa çıkardı. İngiltere'de hizmet veren Bristol Üniversitesi bünyesindeki bir grup bilim insanı, yaptığı araştırmalar sonucunda sigara kullanımının yalnızca bireyin kendisini değil, çocuklarını ve hatta torunlarını bile etkileyebileceğini ortaya çıkardı. Gelin bu ilginç çalışmaya hep birlikte bakalım.

Epidemiyolojist olarak görev yapan Jean Golding, beraberindeki bir grup bilim insanı ile bazı veriler toplamıştı. 2014 yılında yapılan o çalışma, "90'ların Çocukları" isimli başka bir araştırma üzerinden gerçekleştirilmişti. 2014'te yapılan incelemeler, ergenlikten önce sigara içmeye başlayan bir erkeğin çocuğunun, bel çevresi ölçüsünün ortalamanın üzerinde olduğunu ortaya çıkarmıştı. Üstelik bu çocuğun vücut kitle endeksi de olması gerekenin üzerindeydi. Uzmanlar bu durumu, ergenlikten önce sigara içmeye başlayan bir erkeğin çocuğuna bıraktığı genetik miras olarak yorumlamışlardı. Şimdi yapılan araştırma, bilim insanlarını çok daha ilginç bir sonuca ulaştırdı.

Sigaranın etkisi, torunlarda bile görülebiliyor

Yine 90'ların Çocukları isimli araştırma üzerinden hareket eden bilim insanları, bu kez ergenliğinden önce sigara içen dedelerin, torunlarına da genetik miras bırakmış olabileceğini tespit ettiler. Yapılan incelemelere göre ergenlikten önce sigara içen bir erkeğin 17 ya da 24 yaşındaki torunu, yaşıtlarına göre daha yağlı oluyor. Uzmanlar bu durumun, sigaranın gizemli bir etkisinden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Uzmanlar, ellerindeki verilerin çok kısıtlı olduğunu, bu yüzden de araştırmanın kesin sonuç içermediğini belirtiyorlar. Ancak ilk bulguların bile önemli olduğundan bahseden bilim insanları, araştırmanın kapsamını genişletmeye karar vermiş durumdalar. Bu bağlamda; farklı çalışmalarla da tezlerini kanıtlamaya çalışacak olan bilim insanları, sigaranın gerçekten sonraki nesillerde obeziteye neden olup olmadığını anlamaya çalışacaklar.