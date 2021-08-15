Yeni Zelanda'nın altında, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde uzanan tartışmalı sekizinci kıta 'Zelandiya' üzerinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bilim insanlarından gelen son bilgiler ise Zelandiya'nın düşünülenden iki kat daha yaşlı olduğunu ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yıllarda Pasifik Okyanusu altında olduğu söylenen sekizinci kıta ile ilgili bazı yeni çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar aynı zamanda beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Çünkü kimi bilim insanlarına göre henüz büyüklüğüne ve yapısına dair detaylı bilgiler elde edilmemiş olsa da Zelandiya ismi verilen bu okyanus altı kara parçası Dünya'nın 8. kıtasıydı.

Ancak kimi bilim insanları ise Zelandiya'yı bir kıta olarak kabul etmediklerini açıkladılar. Bu belirsizlik devam ederken Zelandiya üzerindeki araştırmalar da aynı hızla devam etti. Gelen son bilgiler ise Zelandiya'nın yaşının düşünülenden iki kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

1 milyar yaşındaymış:

Zelandiya'nın yaklaşık %94'ü sular altında olduğu için yaşına yönelik bilgi edinmek çok da kolay olmadı. Ancak elde edilen veriler nihayetinde Zelandiya'nın yaşını ortaya çıkardı. Avustralya'nın yarısından daha büyük bir yüzölçümüne sahip olan Zelandiya'nın bir milyar yaşında olduğu tespit edildi.

Zelandiya'nın kıta olarak kabul edilip edilmemesi durumu ise bu konuya karar veren resmi bir kurum olmadığı için havada kalmış durumda. Aslında Zelandiya, bir kıta tanımında yer alan tüm özelliklere sahip. Fakat şimdiye kadar tek soru işareti kıtanın yaşıydı. Çünkü Zelandiya üzerinde yapılan ilk araştırmalar kara parçasının yaşının 500 milyon civarında olduğuna işaret etmişti. Bu da diğer tüm kıtalardan çok daha genç olduğu için onun bir kıta olamaması senaryolarını güçlendiriyordu. Gelen son bilgiler ise Zelandiya'ya kıta olarak kabul edilme noktasında bir nevi güç verdi.

Zelandiya'nın yaşının da tespit edildiği yeni araştırmanın yazarlarından biri olan Yeni Zelandalı bir jeolog olan Rose Turnbull, çalışma ile ilgili bir basın toplantısında son çalışma ile birlikte Zelandiya'nın kıta olmak için gereken her şeyi yerine getirdiğinin kanıtlandığını ifade ederek "Artık bir kıtanın üzerinde yaşadığımıza dair hiçbir şüphe yok'' ifadelerini kullandı.