Çıkan bir fırtınada şemsiyeyi tutmak isterken şemsiye ile birlikte havalanan ve 'şemsiyeyle uçan adam' olarak viral olan Sadık Kocadallı, Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk Türk olmak istediğini açıkladı. Osmaniye'de yaşayan Kocadallı, bazı kriterlere sahip olmadığını ancak yine de uzaya gitmek istediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda tüm Türkiye'nin gündemine oturup viral hale gelen bir olay yaşanmıştı. Bu olay, Osmaniye'de yaşamını sürdürmekte olan Sadık Kocadallı isimli bir adamın fırtınada havalanan şemsiye ile birlikte uçmasıydı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay, o dönemler tüm sosyal medya platformlarının en çok ilgi gören paylaşımlarından bir tanesi haline gelmişti. Kocadallı şimdi bir kez daha haberlerimize konu oldu.

Türkiye dünden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzay açıklamalarını konuşuyor. Yapılan açıklamalara göre bir vatandaşımız, önümüzdeki yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek ve 'uzaya giden ilk Türk' olacak. Sadık Kocadallı da tam olarak bu açıklamalar üzerine yeniden gündeme geldi. "Şemsiye ile uçan adam" olarak hatırlanan vatandaş, uzaya gidecek ilk Türk olmak istediğini açıkladı.

"Uymayan kriterleri de uydurmaya çalışacağız artık"

Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk Türk olmak istediğini ifade eden Sadık Kocadallı şöyle konuştu: "Türkiye gündeminde artık biz de meşhur olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gitme konusunda Türklerden bazılarını seçiyor. Ben de uçan adam olarak ünlendim. Artık ben de uzaya gitmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım beni de uzaya gönderirse iyi olacak. Kriterlerimin bir kısmı uyuyor bir kısmı uymuyor ama uymayan kriterleri de uydurmaya çalışacağız artık."

Şemsiyeyle uçan adamın fikri, esnaf arkadaşları tarafından da destek bulmuş durumda. Mehmet Şabap isimli bir vatandaş tarafından yapılan açıklamalarda "Ben de arkadaşıma destek veriyorum. Uzaya gitsin bir esnaf arkadaşı olarak memnun oluruz, kriterleri de uyar." denildi. Ancak yetkililerden bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yok. Talebin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şimdilik bilinmiyor...

Bu arada uzaya gidecek ilk Türk vatandaşında aranan özellikleri aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Sadık Kocadallı, 2019'da böyle uçmuştu