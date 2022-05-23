Cumhurbaşkanı Duyurdu: ISS’e Türk Vatandaşı Gönderilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren kabine toplantısının ardından bir sene önce duyurduğu uzay programı kapsamında bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilme sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Uzay çalışmaları tüm dünyada ülkemizde de çalışmalar büyük bir hız kazanmış durumda. Ülkemizin de bu çalışmalar kapsamında büyük adımlar attığı şu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenmedik bir açıklama geldi.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından uzaya göndermek üzere bir Türk vatandaşının seçileceğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamaların devamında da resmi bir site oluşturulduğu ve vatandaşların buradan başvuru gerçekleştirebileceği belirtildi.

Uzaya gitmek için başvuru da bulunulabilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilmesinin sürecinin başlatıldığını duyurdu. 3 saat süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili gençler, uzay alanında iddiasını ortaya koyan bir Türkiye için yaklaşık 1 yıl önce bu kürsüden milli uzay programımızı açıkladım. Ülkemizin uzay alanındaki hak ve menfaatlerimizi korumak için belirlediğimiz iddialı ama ayakları yere basan 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım. Bugün hedeflerimizden birine yönelik önemli bir duyuru. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini biliyoruz. Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin her alanında proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Uzay yarışında yer almak lüks değil bir mecburiyettir. Bu salondaki basın mensupları aracılığıyla Bakan arkadaşlarım aracılığıyla birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur. Evet artık o vakit geldi. Milli uzay programımız çerçevesinde 1 Türk vatandaşımızın uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz.”

Uzaya gönderilmek üzere seçilen vatandaşımızın 2023 yılında program kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yerini alması planlanıyor. Başlatılan uzay programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmek istiyorsanız dilerseniz bu linkten başvuru yapabilirsiniz.