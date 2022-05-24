Milli Uzay Programı Strateji Belgesi Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Milli Uzay Programı Strateji Belgesi genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Belge, uzayın Türkiye için neden önemli olduğunu ve bu noktada neler yapılacağını anlatıyor.

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilme sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Ayrıca uzaya gidecek vatandaşta olması gereken kriterler de yapılan açıklamada duyurulmuştu. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Milli Uzay Programı Strateji Belgesi" ismi altında bir genelge yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı bu genelgede, uzay ve uzay teknolojilerine neden ihtiyaç olduğu ve Türkiye'nin bu noktada ne yapacağı açıklanıyor. Ayrıca Erdoğan'ın talimatları da bu belge içerisinde yer alıyor. Gelin 2022/4 sayılı o genelgeye hep birlikte bakalım.

İşte Türkiye'nin Milli Uzay Programı Strateji Belgesi

Uzay sektörü hızla gelişerek günümüzde tüm insanların hayatına dokunan ve değer üreten bir alan haline gelmiştir. Uzaya erişim ve uzayın kullanımında bağımsızlığın güvenceye alınması, uzay ekosisteminin güçlendirilmesi, uzayın toplum yararına kullanılması imkanlarının geliştirilmesi, küresel uzay pazarından giderek daha fazla pay alınması, uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını destekleyen uluslararası iş birliği imkanlarının geliştirilmesi; uzay stratejisinin verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesi ülkemiz için büyük önem art etmektedir.

Fırlatma, uzaktan algılama uyduları, uydu tabanlı konumlama ve zamanlama sistemleri, uzay bilimleri, keşifte ve insan uzay misyonları, haberleşme uyduları ve uzay güvenliği alanlarında yoğunlaşan uzay çalışmaları; sadece uzay alanında değil etkilediği bütün sektörleri verimlilik ve istihdam sağlayarak ülke teknolojisine ve ekonomisine katkı sunmaktadır. Bu katkının daha sistematik ve planlı yürütülmesi için devletlerin uzay politikaları, ajanslar tarafından hazırlanan uzay programları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Bu bağlamda, dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak, ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji hedef ve projelerinin koordineli ve entegre olarak yürütülmesi amacıyla 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) doğrultusunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından ülkemizdeki uzay çalışmalarına bir yol haritası teşkil edecek ve mevcut çalışmalara hız kazandırarak bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak olan 2022-2030 yıllarını kapsayan Milli Uzay Programı Strateji Belgesi hazırlanmış olup Başkanlığın resmi internet sitesinde (www.tua.gov.tr) yayınlanacaktır. Milli Uzay Programı Strateji Belgesi (2022-2030) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım ilgili kurum ve kuruluş kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.