Sennheiser, Kimseyi Rahatsız Etmeden Televizyon İzlemenizi Sağlayan Kablosuz Kulaklığı RS275'i Duyurdu

Sennheiser, televizyonlar için tasarlanan yeni kablosuz kulaklığı RS275'i duyurdu. Cihaz 50 metre mesafe, gelişmiş ses özellikleri, 50 saat pil ömrü gibi harika özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ses ürünleriyle bildiğimiz Sennheiser, dünyanın en önde gelen kulaklık üreticilerinden biri konumunda bulunuyor. Şimdi ise şirket, RS275 ismini verdiği yeni kablosuz TV kulaklıklarını gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen duyurdu. Bu kulaklıklar, televizyon kullanımı için tasarlandı.

Filmleri, dizileri veya spor karşılaşmalarını izlemek istiyorsunuz ancak yanınızdaki insanı rahatsız etmek istemiyor musunuz? İşte RS275 tam olarak bunun için tasarlanan bir model. Televizyona bağlanarak kimse rahatsız olmadan izleme deneyimi sunabiliyor.

Gelişmiş ses, 50 metre menzil, 50 saat pil ömrü ve dahası

sen1

RS275 TV kablosuz kulaklık seti; kolay kontroller, çeşitli bağlantı seçenekleri ve özelleştirme gibi öne çıkan özelliklerle geliyor. Cihaz, Sennheiser'ın ultra hafif HDR 275 TV kablosuz kulaklıklarını ve kompakt BTA1 dijital verici merkezini içeriyor. Auracast ve LC3 Bluetooth kodeğini destekleyen bu paket, 50 metreye kadar mesafede mükemmel senkronize edilmiş ultra düşük gecikmeli ses sunuyor.

sen2

Yanınızda eşiniz uyurken bile televizyon izlemenizi sağlayan kulaklık tabii ki sadece TV’ler için değil. Aynı zamanda tabletler, bilgisayarlar, akıllı telefonlar gibi ürünlerle bağlantı kurarak kullanılabiliyor. Uzun mesafesi sayesinde evin herhangi bir yerinde dolaşırken bile televizyonunuzu dinleyebiliyorsunuz. Sistemde çeşitli ses girişleri, akıllı çoklu kaynak değiştirme özelliği ve aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanma da sunuluyor.

Bunlar dışında Sennheiser Smart Control Plus uygulaması aracılığıyla iOS ve Android cihazlar üzerinden kişiselleştirme de yapılabiliyor. Şeffaflık modu, sol ve sağ kulak dengesi, işitme profilleri, ses modları, kayıp kulaklık bulma gibi özellikler için bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklıklar, şirketin kendi bünyesindeki aküstik ekibi tarafından tasarlanmış. Böylece ses anlaşılırlığı ciddi anlamda iyi. Diyalogları iyileştirme, gelişmiş surround sound gibi özellikleri var. İşitme cihazı olarak da kullanılması sağlanabilen bir modu da var.

sen3

Tek bir şarj ile de 50 saate kadar pil ömrü sunabilen Sennheiser RS275 modeli, şubat ayında satışa sunulacak. Cihazın ABD fiyatı 299,95 dolar, Avrupa fiyatı ise 249,90 euro olarak açıklandı. Ülkemize gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz.

Kablosuz Kulaklık
