Başta Google olmak üzere "arama motoru" olarak çalışan her mecrada üst sıralarda görünmek, arama yapan insanlara daha hızlı ulaşmanızı sağlar. Günümüzde başlı başına bir sektör haline gelen SEO teknikleriyle bu mümkün. Bugün SEO nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır gibi önemli soruların yanıtlarına detaylıca bakıyoruz.

SEO sözcüğünün Türkçe karşılığı ‘arama motoru optimizasyonu’ anlamına gelir. Basit bir ifadeyle, SEO nedir sorusu bir SEO ajansı tarafından yürütülen ve işletmenizin ürün veya hizmetlerinin arama motorlarındaki görünürlüğünü artırmak için yapılan iyileştirme süreci şeklinde cevaplanabilir. Çünkü sitenizin sayfaları arama sonuçlarında ne kadar çok görünürse, dikkat çekme ve potansiyel ve mevcut müşterileri işletmenize çekme olasılığınız o kadar artar.

SEO nedir sorusunu sitenizin organik trafiğini iyileştirme süreci ve Google, Bing ve diğer arama motorları gibi arama motorlarında sıralamasını ifade etmesi şeklinde de cevaplamak mümkündür. Bu, sitenizin teknik durumunu izlemenin yanı sıra yüksek kaliteli içerik oluşturmayı, diğer sitelerden sitenize bağlantılar almayı, sitenizin yerel arama varlığını sürdürmeyi ve daha fazlasını içerir.

Google gibi arama motorları, içeriği düzenlemek ve sıralamak için nispeten karmaşık süreçler veya algoritmalar kullanır. Algoritmalar, bir sayfanın ne kadar iyi sıralanacağına karar vermek için çok çeşitli sıralama faktörlerini hesaba katar. Bu aşamada arama motorları dijital içeriği alır ve bu bilgileri sonuç sayfalarında düzenler. Nihai hedef, arama motoru sonuç sayfalarında (SERP'ler) buldukları sonuçlardan arama yapanların karşısına çıkmaktır. Bunun büyük bir kısmı, içeriğinize anahtar kelimeler eklemek ile yürütülür. Anahtar kelimeler, kullanıcıların arama yaparken arama motorlarına yazdığı kelimeler veya kelime öbekleridir. Ancak bu noktada sayfanızdaki anahtar kelimelerin işletmenizle alakalı olmasına ve ideal olarak iyi bir arama hacmine sahip olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Arama motorları, insanların internette aradıklarını bulmalarına yardımcı olur. İster bir ürün araştırın ister restoran arayın ister tatil rezervasyonu yapın, bilgiye ihtiyacınız olduğunda arama motorları ortak bir başlangıç noktasıdır. Bu açıdan SEO, daha fazla trafik alabilmeniz için web sitenizi bir arama motoru sonuç sayfasında (SERP) daha üst sıralarda yer alacak şekilde yönlendirmeye amaçlar. Ayrıca SEO’nun amacı, hedef kitleniz için en çok anlam ifade eden terimleri Google sonuçlarının ilk sayfasında yer almasını sağlamaktır. Bu nedenle, SEO, web sitenizi nasıl yapılandıracağınızın teknik doğası ile ilgili olduğu kadar, hedef kitlenizin istek ve ihtiyaçlarını anlamakla da ilgilidir.

SEO nedir?

SEO nedir sorusu için bir arama motorunun organik sıralamasından bir web sitesine hedeflenmiş trafik alma çalışması olduğunu söylemek mümkündür. SEO çalışmalarının gerekli uygulamaları arasında yüksek kaliteli içerik oluşturma, içeriği belirli anahtar kelimeler etrafında optimize etme ve geri bağlantılar oluşturma yer alır. Başka bir deyişle SEO, bir sitenin arama sonuçlarının organik bölümündeki sıralamasını iyileştirmekle ilgilidir. Bu açıdan SEO, sayfaların Google gibi arama motorlarında daha üst sıralarda yer almasını sağlama çalışmalarının hepsini kapsar. Arama, insanların çevrimiçi içerik keşfetmesinin ana yollarından biri olduğu için, arama motorlarında daha üst sıralarda yer almak, bir web sitesine gelen trafiğin artmasına neden olur.

Google'da ve diğer arama motorlarında, sonuçlar sayfası genellikle sayfanın üst kısmında ücretli reklamları, ardından normal sonuçları veya diğer bir ismiyle organik arama sonuçlarını gösterir. SEO ile elde edilen trafiği, satın alınan trafikten ayırt etmek için buna ‘organik arama trafiği’ adı verilir. Ücretli arama genellikle arama motoru pazarlaması (SEM) veya tıklama başına ödeme (PPC) şeklinde ifade edilmektedir.

Arama motoru optimizasyonu, çevrimiçi pazarlamanın önemli bir parçasıdır. Çünkü arama, kullanıcıların internette gezinmesinin başlıca yollarından biridir. Arama sonuçları sıralı bir listede sunulur ve bir site bu listede ne kadar yukarı çıkarsa, site o kadar fazla trafik alma eğiliminde olur. Örneğin, tipik bir arama sorgusu için, bir numaralı sonuç, o sorgu için toplam trafiğin %40-60'ını alırken, iki ve üç numaralı sonuçlar önemli ölçüde daha az trafik alır. Arama yapanların yalnızca %2-3'ü, arama sonuçlarının ikinci ya da üçüncü sayfalarına tıklamaktadır. Bu nedenle, arama motoru sıralamalarında küçük bir gelişme bile bir web sitesinin daha fazla trafik ve potansiyel iş almasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle, birçok işletme ve web sitesi sahibi, sitelerinin arama sonuçları sayfasında (SERP) rakiplerinden daha yüksek görünmesi için arama sonuçlarını değiştirmeye çalışır. SEO'nun devreye girdiği yer ise burasıdır.

Google gibi arama motorları, herhangi bir sorgu için hangi sayfaların gösterileceğini belirlemek adına algoritmaları veya kuralları kullanır. Bu algoritmalar son derece karmaşık olacak şekilde gelişmiştir ve SERP'lerinin sıralamasını belirlemek için binlerce farklı sıralama faktörünü hesaba katar. Ancak, arama motorlarının bir sitenin kalitesini ve nasıl sıralanması gerektiğini belirlemek için değerlendirdiği üç temel bileşen vardır:

Bağlantılar: Diğer web sitelerinden gelen bağlantılar, web sitenizin arama motorlarındaki sıralamasını belirlemede önemlidir. Diğer birçok siteden bağlantı alan siteler, arama motorlarının gözünde otorite kazanır.

Diğer web sitelerinden gelen bağlantılar, web sitenizin arama motorlarındaki sıralamasını belirlemede önemlidir. Diğer birçok siteden bağlantı alan siteler, arama motorlarının gözünde otorite kazanır. İçerik: Arama motorları, bağlantılara bakmanın yanı sıra, herhangi bir arama sorgusu ile alakalı olup olmayacağını belirlemek için bir web sayfasının içeriğini de analiz eder. SEO'nun büyük bir kısmı, trafik alan anahtar kelimelerden oluşan içerikler üretmeyi kapsar.

Arama motorları, bağlantılara bakmanın yanı sıra, herhangi bir arama sorgusu ile alakalı olup olmayacağını belirlemek için bir web sayfasının içeriğini de analiz eder. SEO'nun büyük bir kısmı, trafik alan anahtar kelimelerden oluşan içerikler üretmeyi kapsar. Sayfa yapısı: HTML kodunun nasıl yapılandırıldığı, bir arama motorunun bir sayfayı değerlendirme sürecini etkiler. Sayfanın başlığına, URL'sine ve başlıklarına alakalı anahtar kelimeler eklemek ve bir sitenin taranabilir olduğundan emin olmak, site sahiplerinin sitelerinin SEO'sunu iyileştirmek için yapabilecekleri eylemlerden bazılarıdır.

Sonuç olarak arama motoru optimizasyonu süreci, arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almak için arama motoru algoritmalarının bu temel bileşenlerinin her birinin optimize edilmesini içerir.

SEO'nun temel öğeleri: Sayfa İçi SEO ve Sayfa Dışı SEO

Sayfa içi SEO, sitenizin veya sayfanızın ne hakkında olduğuna bakar.

Sayfa dışı SEO, sitenizin ne kadar yetkili ve popüler olduğuna bakar.

Arama motoru optimizasyon stratejileri iki farklı kategoriye ayrılabilir. Bunlar sayfa içi SEO ve sayfa dışı SEO şeklindedir. Her ikisi de bir SEO çalışmasının başarılı olabilmesi için çok önemlidir. Ancak tamamen farklı özelliklere ve kriterlere sahiptirler.

Sayfa içi SEO, web sitenizin kontrolünüz altındaki bölümlerini optimize etmeye odaklanırken, sayfa dışı SEO, içerik oluşturma ve diğer web sitelerinden geri bağlantılar kazanma yoluyla alan adınızın otoritesini artırmaya odaklanır. İkisi arasındaki farkı daha iyi anlamak için, temel düzeyde arama motoru algoritmalarının nasıl çalıştığını anlamanız gerekir.



Basitçe söylemek gerekirse, sıralamanız büyük ölçüde sayfa içi faktörler tarafından belirlenirken, arama sonuçlarında ne kadar üst sıralarda yer alacağınız büyük ölçüde sayfa dışı SEO faktörleri tarafından belirlenir.

Site içi arama motoru optimizasyonu olarak da bilinen sayfa içi SEO web sitenizin arama motoru sıralamalarınızı etkileyen farklı bölümlerini optimize etme eylemidir. Web sitenizin arama motoru sonuç sayfalarında nerede göründüğü, site erişilebilirliği, sayfa hızı, optimize edilmiş içerik, anahtar kelimeler, başlık etiketleri vb. gibi bir dizi sıralama faktörü tarafından belirlenir. Sayfa içi SEO, üzerinde kontrol sahibi olduğunuz ve yapabileceğiniz şeyleri optimize etmekle ilgilidir.

Sayfa içi SEO, kendi web sitenizde kontrol edebileceğiniz faktörleri içerir. Bunun yanı sıra sayfa dışı SEO, web sitenizde meydana gelen sayfa sıralama faktörlerini içerir. Sonuç olarak iyi bir SEO stratejisinin, sayfa içi SEO ile sayfa dışı SEO arasında seçim yapmakla ilgili olmadığını unutmamanız gerekir.

SEO stratejileri: Black Hat Vs. White Hat

‘White Hat’ ve ‘Black Hat’ terimleri aslında iyi karakterlerin genellikle beyaz kovboy şapkaları taktığı ve kötü adamların siyah şapka taktığı eski Batı filmlerinden gelmektedir. Modern teknoloji endüstrisinde bu terimler, bilgisayar korsanlarına atıfta bulunmak için kullanılır. Günümüzde ise SEO uzmanları, iyi ve kötü arama motoru optimizasyonu uygulamalarını ayırt etmek için White Hat ve Black Hat SEO terimlerini türetmişlerdir.

Black hat SEO, arama motoru yönergelerini ihlal etmiş olan bir web sitesini sıralamak amacıyla kullanılır. Black hat SEO teknikleri, bir sitenin SERP'lerdeki sıralamasını artırmak için arama motoru algoritmalarını manipüle etmeye çalışır. Google'dan Bing'e kadar bütün arama motorları, hangi tür uygulamaların kendi şartlarına aykırı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, yönergelerini ihlal ederseniz olası sonuçlar konusunda oldukça net bir tavra sahiptirler. Black hat SEO taktiklerini kullanmak, web sitenizin cezalandırılmasına (algoritmik veya manuel bir işlemle) yol açabilir. Bu durum ise daha düşük sıralamalı konumlar ve büyük olasılıkla organik trafikte düşüş anlamına gelir.

Web sitenizi sıralamak için black hat taktiklerini kullanmanın önemli riskleri vardır ve çoğu SEO uzmanının bu tür yaklaşımları düşünmemeyi seçmesinin nedeni budur. Ayrıca SEO endüstrisinin çoğunluğu bu uygulamaları tamamen etik dışı bulmaktadır. Ancak gerçek şu ki, sistemi kandırmak ve sitelerinin organik başarısını hızlı bir şekilde takip etmek isteyen pazarlamacıların küçük bir yüzdesi vardır. Aynı zamanda black hat SEO teknikleri web siteniz için işe yarasa bile, sonuçlar genellikle kısa ömürlüdür.

White hat SEO ise, black hat SEO'nun tam tersidir. White hat SEO, web sitenizin bütünlüğünü korurken ve arama motorlarının hizmet şartları dahilinde kalırken bir arama motoru sonuç sayfasındaki (SERP) arama sıralamanızı iyileştiren herhangi bir uygulama olarak tanımlanır. White hat SEO, kurallara göre çalışır ve uzun vadede web sitenizi ve markanızı bir bütün olarak iyileştirir. Hızlı bir şekilde yüksek sıralamalar elde etme hedefinden uzaklaşarak ve izleyicilerinizle olan bağları güçlendirmeye daha fazla odaklanarak, zaman içinde en iyi sonuçları görebilirsiniz.

Aynı zamanda white hat SEO, kaliteli içerik ve hizmetler sunmak, hızlı site yükleme süreleri ve mobil uyumluluk, anahtar kelime açısından zengin meta etiketler kullanmak, sitenizde gezinmeyi kolaylaştırmak vb. gibi çalışmaları içerir.

Bu iki yaklaşım arasındaki en büyük fark, white hat SEO'nun Google'ın yönergelerini izlemesi ve kullanıcı deneyimini geliştirmesi, black hat SEO'nun ise bu yönergeleri ihlal etmesi ve genellikle insan kullanıcıları tamamen göz ardı ederek yapılmasıdır.

SEO Pazarlama Temelleri: Eksiksiz Arıza

Arama motorları, internette buldukları tüm içerik hakkında bilgi toplayabilmek adına bot veya örümcek olarak da adlandırılan tarayıcıları kullanırlar. Bunlar, bilinen bir web sayfasından başlayarak diğer sitelerdeki sayfalara verilen harici bağlantıları inceler. Buna ek olarak o site içindeki sayfalara verilen dahili bağlantıları da takip ederler. Bu sayfalardaki içerik ve takip ettiği bağlantıların bağlamı, tarayıcının her bir sayfanın ne hakkında olduğunu ve arama motorunun dizin adı verilen devasa veri tabanındaki diğer tüm sayfalarla anlamsal olarak nasıl bağlantılı olduğunu anlamasına yardımcı olur.

Bir kullanıcı arama motoruna bir kelime yazdığında veya söylediğinde, arama motoru o sorgu için en doğru ve faydalı olduğuna inandığı sonuçları çıkarmak için karmaşık algoritmalar kullanır. Bu organik sonuçlar, metinlerle dolu web sayfalarını, haber makalelerini, resimleri, videoları, yerel işletme listelerini ve diğer niş içerik türlerini içerebilir. Arama motorlarının algoritmalarına giren birçok faktör vardır ve bu faktörler, değişen kullanıcı davranışına ve makine öğrenimindeki gelişmelere ayak uydurmak için sürekli gelişmektedir. Bu açıdan SEO, dijital pazarlamanın temel bir parçasıdır. Çünkü insanlar ürünler ve hizmetler hakkında bilgi alabilmek için sıklıkla arama yapar. Bu aramalar, markalar için birincil dijital trafik kaynağıdır. Daha fazla görünür olmak ve arama sonuçlarında rakiplerden daha üst sıralarda yer almak, kar elde etmek için önemlidir.

Ayrıca arama sonuçları, son birkaç yılda kullanıcılara daha doğrudan yanıtlar vermeye başlamıştır. Bu açıdan kullanıcıları diğer web sitelerine yönlendirmek yerine sonuçlar sayfasında tutma olasılığı daha yüksek olan bilgiler sağlarlar. Aynı zamanda, arama sonuçlarındaki zengin sonuçlar ve ‘Bilgi Panelleri’ gibi özelliklerin görünürlüğü artırabilir ve kullanıcılara doğrudan sonuçlarda şirketiniz hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Özetle, SEO bütünsel bir pazarlama ekosisteminin temelidir. Web sitesi kullanıcılarınızın ne istediğini anladığınızda, bu bilgiyi web siteniz, sosyal medya hesaplarınız ve daha pek çok konuda uygulayabilirsiniz. Bu aşamada ise SEO pazarlama teknikleri konusunda bilgi olmanız önemlidir.

İçerik

İçerik ve SEO birbirinden ayrılmayan iki kavramdır. Çünkü insanlar sorularına cevaplar veya çözümler bulmak için arama motorlarını kullanır ve arama motorları mevcut en alakalı içeriği sunar. En iyi arama sonucu bir blog yazısı, bir YouTube videosu veya bir ürün açıklaması olabilir. Ancak genel olarak bakıldığı zaman hepsi birer içeriktir. İçerik ve SEO arasında derin bir ilişki vardır ve bazen birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını anlamak zor olabilir. Bu yüzden içerik ve SEO nedir, bu iki kavramın arasındaki ilişki nasıl olmalıdır gibi sorulara cevap almanız önemlidir.

İçerik SEO, arama motorlarında daha üst sıralarda yer almanıza yardımcı olan içeriklerdir. Web sitenizdeki içeriğin yazılması ve yapılandırılması ile ilgili her şeyi içerir. İçerik üretmek için ise dikkate almanız gereken üç unsur bulunur. Bunlar ise anahtar kelime stratejisi, site yapısı ve içerik yazmaktır.

İçerik SEO çalışmalarının önemli olmasının nedeni ise Google gibi arama motorlarıdır. Çünkü bunlar web sitenizi okur ve bu nedenle sitenizde kullandığınız kelimeler sitenizin sonuç sayfalarında yer alıp alamayacağını belirler. Tabii ki, web siteniz iyi tasarlanmış, harika bir kullanıcı arayüzüne sahip olmalı ve sitenizi Google'da sıralayan tüm teknik faktörleri de ele alınmalıdır. Ancak kaliteli içerik olmadan sitenizin arama motorları karşısında hiç şansının olmadığını söylemek mümkündür.

İçerik Unsurları

SEO çalışmaları yapılırken içerik her zaman öncelik olmalıdır. Kaliteli içerik, hedef kitlenizi nasıl bilgilendirdiğiniz, desteklediğiniz ve memnun ettiğinizi gösterir. Bu açıdan özgün ve değerli içerik oluşturmak, arama motorunun görünürlüğü için kritik bir öneme sahiptir.

Ayrıca içerik SEO sadece herhangi bir içerik değildir, bu içeriklerin yüksek kaliteli ve ziyaretçiye faydalı olması gerekir. Kullanıcı deneyimi, Google'ın hangi içeriğin arama motorlarında en üst sıralarda yer alması gerektiğine karar vermesinde önemli bir faktördür. Ne yazık ki, internette çok fazla kötü içerik mevcuttur. Örneğin, bir blogunuz varsa, blog yazılarınızı sıralamanın en iyi yolu, konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşan veya aynı konu hakkında yazılmış diğer web sitelerinden daha fazla değer sağlayan içerik yazmaktır. Bu aşamada ise içerik unsurlarının ne olduğunu bilmeniz önemlidir.

Kalite:

Kaliteli içerik, alakalı, faydalı, doğru, anlaşılması kolay ve ilgi çekici içerikleri kapsar. Örneğin ‘Arabanın yağını nasıl değişir?’ diye bir araştırma yapıyorsanız, güvenebileceğiniz bir kaynaktan, anlayabileceğiniz dilde, tam da bu konudan bahseden sayfaların bağlantılarını görmek istersiniz. Bu açıdan kaliteli bir içerik bu sorunun cevabını kapsar.

Birçok pazarlamacı, SEO ve içerik pazarlamasını birbirinden ayırır. Ancak bunun aksine, SEO ve içerik pazarlaması birbirine çok bağlıdır ve birbirini tamamlar. Yüksek kaliteli içeriklere sahip olmadan, SEO çalışmanızın tüm avantajlarından yararlanamazsınız. Çünkü web sitenizdeki alakalı ve faydalı içerik, web sitenizin ziyaretçilerini daha uzun süre kalmaya motive eder. Bu durum ise, arama sıralamalarınızı olumlu yönde etkiler. Ayrıca kaliteli içeriğin diğer önemli faydaları şunlardır:

Kaliteli içerik yüksek tıklanma oranı yaratır: Google, tıklanma oranınızı web sitenizi sıralamak için önemli bir faktör olarak görür. Bu yüzden kullanıcıların bağlantılarınızı ne kadar çok tıklamasını sağlarsanız, arama motorlarında daha iyi sıralamalar alma şansınız o kadar artar.

Google, tıklanma oranınızı web sitenizi sıralamak için önemli bir faktör olarak görür. Bu yüzden kullanıcıların bağlantılarınızı ne kadar çok tıklamasını sağlarsanız, arama motorlarında daha iyi sıralamalar alma şansınız o kadar artar. Kaliteli içerik, geri bağlantılar oluşturur: En iyi SEO stratejilerinden biri, yüksek otoriteye sahip olan web sitelerinden kaliteli geri bağlantılar alabilmektir. Google için bu durum, güvenilirliği ve güveni gösterir.

En iyi SEO stratejilerinden biri, yüksek otoriteye sahip olan web sitelerinden kaliteli geri bağlantılar alabilmektir. Google için bu durum, güvenilirliği ve güveni gösterir. İçerikler, anahtar kelimeleri dahil etmenizi sağlar: Kaliteli içerik, anahtar kelimelerinizi stratejik olarak kullanabildiğinizden emin olmanın tek yoludur. Bu, sektörünüzdeki diğer rakiplerinizle rekabet etmenize yardımcı olur.

Kaliteli içerik, anahtar kelimelerinizi stratejik olarak kullanabildiğinizden emin olmanın tek yoludur. Bu, sektörünüzdeki diğer rakiplerinizle rekabet etmenize yardımcı olur. Kaliteli içerik harika bir kullanıcı deneyimi sağlar: SEO, geri bağlantılar oluşturmak, kaliteli yazılar yazmak ve iyi anahtar kelimeler kullanmak gibi çeşitli stratejileri içerir. Ayrıca, kullanıcıların kolayca gezinebileceği iyi bir yapıya sahip bir web sitesi oluşturmayı, robots.txt dosyalarınızı optimize etmeyi ve iyi meta etiketler yazmayı da içerir.

Esasen, SEO ve içerik tek başına başarılı olamaz. Pazarlamacıların her iki unsurun da birbirini tamamladığını anlaması gerekir, bu nedenle sıralamalarınızın iyileşmesini istiyorsanız iyi içerikler oluşturmaya odaklanmanız gerekir. Bu aşamada diğer içerik unsurları da büyük bir öneme sahiptir.

Kullanıcı niyeti:

Kullanıcı niyeti, bilgi amaçlı, işlemsel veya gezinme amaçlı olabilir. Bir anahtar kelime genellikle onun hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla aranıyorsa, bu arama bilgi amaçlıdır. Kullanıcı, marka adları gibi belirli bir siteye yönlendirilmek istiyorsa, aramaları gezinme amaçlıdır. Kullanıcının niyeti, bir arama teriminin arkasından bir şey satın almaksa, arama işlemseldir.

Google, arama sonuçlarında kullanıcı için en alakalı bilgileri görüntülemeye çalışır. Arama motorları, kullanıcının amacını bulmaya ve anlamsal aramayı geliştirmeye giderek daha fazla odaklanmaktadır. Arama motoru, tek bir anahtar kelime yerine, bir arama teriminin tüm kelimeleri arasındaki bağlantıyı inceler. Google artık bir arama sorgusunun anlamsal anlamını, bağlamını ve kullanıcı amacını tanıyabilir.

Bu gelişme, kullanıcının niyetini karşılayan iyi ve bütünsel içeriği arama motoru optimizasyonunun merkezine taşır. Kullanıcıların beklentileriyle koordine edilen yüksek kaliteli içerik, sıralama faktörlerini ölçülebilir şekilde etkiler ve Google sonuçlarında iyi bir sıralamaya olanak tanır. Bu, kullanıcı gereksinimlerinin bilinmesinin, Google tarafından alakalı kabul edilen kaliteli içerik için temel bir koşul olduğu anlamına gelir. Bu aşamada web sitesi sahipleri, içeriklerinin okuyucularının gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını düşünmelidir. İçeriklerini, sunmak istedikleri kullanıcının amacına karşılık gelen anahtar kelimelere göre yönlendirmeleri gerekir. Teknik optimizasyon, bağlam ve kullanıcı merkezli ilgili içerikle ilişkilendirilmeleri de önemlidir.

Kullanıcı niyeti göz önünde bulundurularak içerik oluşturmak, sergilenen bilgilerin değerini artırmaya yardımcı olur. Anahtar kelime araştırması, kullanıcı niyetinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Bir kullanıcının, içeriği, hizmetleri veya ürünleri bulmak için bir web arama motoruna girdiği kelimeler, kullanıcının amacına göre optimize etmek için web sayfasında kullanılması gereken kelimelerdir.

Güncellik:

Güncel içerik, yakın zamanda güncellenen veya yakın zamanda yayınlanan içeriklere verilen bir addır. Bu içerikler, uzun süredir güncellenmemiş içerik olan eski içeriğin tam tersi olarak karşınıza çıkar. Arama yapanlar alakalı ve yeni sonuçları görmek istedikleri için içeriğin güncel olması önemlidir. Bu nedenle Google'ın onlara sunacağı içerik türü güncel içerikler olur.

Güncellik faktörü, bazı arama sorguları için daha yeni ve daha yakın zamanda güncellenen içeriğe öncelik veren arama motoru algoritmalarının bir parçasıdır. Bu unsur, içeriğinizi nerede sıralayacağınıza karar verirken Google'ın dikkate aldığı birçok unsurdan biridir. Son dakika haberlerini aradığınızda, zaman içinde daha fazla görüntüleme almış olabilecek eski içeriğin aksine, yalnızca güncel olan yüksek dereceli sayfaları görme olasılığınız daha yüksektir.

Ayrıca Google'ın yeni içeriği eski içerikten daha sık taradığı yaygın olarak kabul edilmektedir. İçeriğinizi sık sık güncellemek, Google'ın sitenizi taradığından ve kendinize anahtar kelimeler sıralamasında en iyi şansı verdiğinizden emin olmanın harika bir yoludur. Google sıralama faktörlerine bakmanın yanı sıra, içeriğinizi güncellemek, kitlenize etkileşime girme olasılıkları daha yüksek olan alakalı bilgiler sağlamanın en iyi yollarından biridir.

Kaliteli içerik oluşturmak için 4 ipucu:

Firmanızın web sitesi, güçlü bir potansiyel müşteri yaratma aracıdır. Akıllıca kullanıldığında siteniz yeni müşteriler çekecek ve karşılığında kârlılığınızı artıracaktır. Bu nedenle, web sitenizin arama motoru sıralamasını iyileştirmeniz gerekir. Sitenizin sıralamasını yükseltmek için gösterdiğiniz her çaba size yardımcı olurken, arama sonuçlarının en üstüne çıkmak söz konusu olduğunda en önemli şey kaliteli içeriklerdir.

Kaliteli içerik, web sitenizin kendisini arama sonuçlarında konumlandırmasına, bağlantıları doğal olarak çekmesine, müşterileriniz arasında güven ve güvenilirliği oluşturmasına ve sektörünüzde sizi bir referans olarak göstermesine yardımcı olur. Ancak bu aşamada kaliteli içeriğin nasıl oluşturulacağını bilmeniz gerekir. Kalitenin tanımı, hedeflediğiniz sektöre veya hedef kitleye göre değişebilmekle birlikte, güvenilir olma görevi gören birçok ortak unsur da bulunmaktadır. Kaliteli içerik oluşturmak için ise aşağıdaki ipuçlarınızı takip edebilirsiniz:

Kullanıcı amacını anlayın: Okuyucunun sayfanıza geldiğinde neye ulaşmak istediğini bilmeniz gerekir. Farklı içerik türleri farklı insanlara hitap eder. Bu yüzden kimi hedeflediğinizden emin olmalı ve içeriğinizi en başından beri hedef kitlenizle bağlantı kuracak şekilde özelleştirmelisiniz. Ayrıca, tüm içeriğinizin düzenlendiğinden emin olmanız da gerekir. Zayıf dil bilgisi ve yazım hataları, güvenilirliğinizi ve hedef kitlenizi kaybetmenin hızlı bir yoludur. Belirli bir sayfa için içerik oluştururken arama amacını dikkate almak da gerekir. Bu nedenle, kendi hedeflerinizi, kullanıcıların sahip olabileceği farklı arama amaçlarıyla eşleştirebilirsiniz.

Okuyucunun sayfanıza geldiğinde neye ulaşmak istediğini bilmeniz gerekir. Farklı içerik türleri farklı insanlara hitap eder. Bu yüzden kimi hedeflediğinizden emin olmalı ve içeriğinizi en başından beri hedef kitlenizle bağlantı kuracak şekilde özelleştirmelisiniz. Ayrıca, tüm içeriğinizin düzenlendiğinden emin olmanız da gerekir. Zayıf dil bilgisi ve yazım hataları, güvenilirliğinizi ve hedef kitlenizi kaybetmenin hızlı bir yoludur. Belirli bir sayfa için içerik oluştururken arama amacını dikkate almak da gerekir. Bu nedenle, kendi hedeflerinizi, kullanıcıların sahip olabileceği farklı arama amaçlarıyla eşleştirebilirsiniz. Bir müşteri avatarı geliştirin: Okuyucunuzun kim olduğunu, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini ve neden sitenizi ziyaret ettiğini bilmeniz gerekir. Bu yüzden müşteri avatarı oluşturmanız önemlidir.

Okuyucunuzun kim olduğunu, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini ve neden sitenizi ziyaret ettiğini bilmeniz gerekir. Bu yüzden müşteri avatarı oluşturmanız önemlidir. Metni parçalayın: İnsanların dikkat süreleri kısadır. Bu yüzden başlıkları, resim gibi unsurlarla ayırmanız gerekir. Uzun biçimli içerik oluştururken, insanların sonuna kadar göz atmasına neden olacak uzun metin bloklarına da dikkat etmeniz önemlidir. Bu aşamada yüksek kaliteli görüntüleri ve 5-6 paragraflık metinleri bir arada kullanmalısınız.

İnsanların dikkat süreleri kısadır. Bu yüzden başlıkları, resim gibi unsurlarla ayırmanız gerekir. Uzun biçimli içerik oluştururken, insanların sonuna kadar göz atmasına neden olacak uzun metin bloklarına da dikkat etmeniz önemlidir. Bu aşamada yüksek kaliteli görüntüleri ve 5-6 paragraflık metinleri bir arada kullanmalısınız. Eyleme geçirilebilir hale getirin: İçeriğinizin eksiksiz olması önemlidir. Bu yüzden web sitenizi ziyaret eden bir kişi içeriğinizi okuduktan sonra ihtiyacı olan bütün bilgi almalı ve eyleme geçebilmelidir.

Anahtar kelime araştırması ve seçimi

Anahtar kelime araştırması, herhangi bir SEO çalışmasının temeli olmalıdır. Anahtar kelime araştırmasının amacı, hedef kitlenizin ne aradığını bulmaktır. Hangi anahtar kelimeleri hedeflemeniz gerektiğini bilmeden, web sitenizi etkili bir şekilde optimize edemezsiniz. Ayrıca bu kelimeleri bilmeden bağlantı oluşturmak için gerekli olan kelime öbeklerini oluşturamaz veya hedef kitleniz için hangi içerikleri geliştireceğinizi bilemezsiniz.

Anahtar kelime araştırması, temel olarak, sıralamak istediğiniz kapsamlı bir anahtar kelime listesi oluşturmak için attığınız adımlardan oluşur. Her içerik SEO stratejisi, anahtar kelime araştırması ile başlamalıdır. Çünkü trafik oluşturabilmek için kitlenizin ne aradığını bilmeniz önemlidir. Ayrıca bu araştırma, hedeflemeniz gereken terimleri de keşfetmenizi sağlar. Doğru anahtar kelime araştırması, hedef kitlenizin hangi arama terimlerini kullandığını netleştirecektir. Çünkü insanların kullanmadığı kelimeler için SEO içeriği yazmak ve optimize etmek hiçbir anlam ifade etmez. Doğru anahtar kelime araştırması yapmak, hedef kitlenizle aynı kelimeleri kullandığınızdan emin olmanızı sağlar ve bu nedenle web sitenizi optimize etmek için harcadığınız tüm çabanın başarılı sonuçlarını verir.

Anahtar kelime seçiminin unsurları:

Anahtar kelime araştırması, insanların Google, Bing ve YouTube gibi arama motorlarında kullandığı kelimeleri ve kelime öbeklerini keşfetme sürecidir. Bu süreç, içerik konularını bulma, sayfa içi SEO, e-posta erişimi ve içerik tanıtımı da dahil olmak üzere gerçekleştirdiğiniz diğer tüm SEO çalışmalarını etkiler. Bu nedenle anahtar kelime araştırması genellikle herhangi bir SEO çalışmasının ilk adımı olarak kabul eder.

Anahtar kelimeler, SEO çalışmaları için bir pusula gibidir. Bu açıdan nereye gideceğinizi ve ilerleme kaydedip kaydetmediğinizi size söylerler. Bunun yanı sıra, anahtar kelimeleri araştırmak, hedef kitlenizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Bunun nedeni, anahtar kelime araştırmasının size hedef kitlenizin ne aradığını ve tam olarak kullandıkları kelime ve kelime öbekleri hakkında fikir vermesidir.

Anahtar kelime seçiminde anahtar kelime araştırma aracınızı gözden geçirmekten ve listedeki her anahtar kelimeyi seçmekten çok daha fazlası vardır. Anahtar kelime seçimi için ise gerekli olan bazı unsurlar vardır.

Doğru anahtar kelimeleri seçme:

Muhtemelen sıralamak istediğiniz birkaç anahtar kelimeniz olur. Bunlar, ürünleriniz, hizmetleriniz veya web sitenizin ele aldığı diğer konular olacaktır ve bunlar araştırmanız için harika anahtar kelimelerdir. Bu yüzden buradan başlayabilirsiniz. Aylık ortalama arama hacmini ve benzer anahtar kelimeleri keşfetmek için bu anahtar kelimeleri bir anahtar kelime araştırma aracına girebilirsiniz. Bir sonraki bölümde arama hacmine daha derinlemesine girmeniz gerekir. Bu aşamada, arama yapanlar arasında anahtar kelimelerinizin hangi varyasyonlarının en popüler olduğunu belirlemeniz gerekir.

Doğru anahtar kelimeleri seçmek için ise en fazla 5 ila 10 konu içeren bir kelime listesi hazırlayabilirsiniz. Bu aşamada ürününüzü veya hizmetinizi arayan bir alıcı olduğunuzu hayal etmek yardımcı olabilir. Bu sayede doğru anahtar kelimeleri seçebilirsiniz.

Rekabet analizi:

Hangi anahtar kelimelerin halihazırda rakiplerinize trafik gönderdiğine bakmak, anahtar kelime araştırmasının en önemli unsurlarından biridir. Ancak ilk olarak, bu rakipleri tanımlamanız gerekir. Hazırladığınız anahtar kelime listenizin kullanışlı olduğu yer burasıdır. Google'da hazırladığınız anahtar kelimelerinizden birini arayıp ön sayfada kimin sıralandığını görerek analize başlayabilirsiniz.

Örneğin, mobilya satıyorsanız, arama sonuçlarında ‘mobilya’ kelimesi için büyük rakipler bulabilirsiniz. Bunun nedeni, çoğunlukla sizinki gibi e-ticaret mağazalarının ilk sırada yer alması ve blogların ikinci sırada yer almasıdır.

Her iki durumda da en iyi kararı vermeniz gerekir. Bu anahtar kelimeniz için Amazon gibi büyük markalar görüyorsanız, onlara mutlaka rakip olarak bakmamalısınız. Daima kendi web sitenize benzeyen web sitelerini analiz etmeniz gerekir. Tasarımınıza uyan birkaç web sitesi bulduğunuzda, ‘En İyi Sayfalar’ raporunu kontrol edebilirsiniz. Ardından, tahmini aylık arama trafiğine göre popüler sayfalarını görebilirsiniz. Bu sayede rekabet analizini tamamlamış olursunuz.

Arama amacı:

Arama amacı, Google gibi arama motorlarında iyi bir sıralama elde edebilmeniz için en önemli faktörlerden biridir. Bugün, web sayfanızın, arama yapan kişinin kullandığı anahtar kelimeyi taşımaktan ziyade, bir arama yapanın çözmeyi amaçladığı sorunu ele alması daha önemlidir. Bir aramanın arkasındaki amaç, sıralama potansiyeliniz için çok önemli olduğundan, hedeflediğiniz anahtar kelimeleri nasıl yorumladığınız konusunda ekstra dikkatli olmanız gerekir.

Bir kullanıcının bir anahtar kelimeyi aramasındaki amacının ne olduğunu doğrulamak için, bu anahtar kelimeyi bir arama motoruna kendiniz girmek ve ne tür sonuçların çıkacağını görmek iyi bir fikirdir. Ancak bu aşamada Google'ın karşınıza çıkardığı içeriklerin, anahtar kelime için oluşturmak istediğiniz içerikle yakından ilgili olduğundan emin olmalısınız.

En İyi anahtar kelimeleri seçmek için 4 ipucu:

Anahtar kelime araştırması, hedef kitlenizin Google'da aradığı sorgular hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu arama terimleri hakkında edinebileceğiniz bilgiler, daha büyük pazarlama stratejinizin yanı sıra içerik stratejinizi de belirlemenizi yardımcı olabilir. İnsanlar araştırma yaparken çözüm bulmak için anahtar kelimeler kullanır. Bu nedenle, içeriğiniz arama yapan hedef kitlenizin karşısına çıkmayı başarırsa, daha fazla trafik elde edebilirsiniz. Bunun için ise en iyi anahtar kelimeleri seçmeniz gerekir. Bunu başarmak adına aşağıdaki ipuçlarını uygulayabilirsiniz:

Yardımcı olacak araçları kullanın: Rakipleriniz, anahtar kelime araştırması için iyi bir kaynak olabilir. Ancak rakiplerinizin hedeflemediği tonlarca anahtar kelime vardır ve bunları anahtar kelime araçlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu açıdan bir anahtar kelime eklersiniz ve o anahtar kelimeye dayalı olarak veri tabanlarından anahtar kelime fikirleri alırlar. Bu araçlar arasında ise Google Anahtar Kelime Planlayıcı en iyi bilinen anahtar kelime aracıdır. Kullanımı ücretsizdir ve SEO için anahtar kelimeler bulmak için rahatlıkla kullanılabilir.

Rakipleriniz, anahtar kelime araştırması için iyi bir kaynak olabilir. Ancak rakiplerinizin hedeflemediği tonlarca anahtar kelime vardır ve bunları anahtar kelime araçlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu açıdan bir anahtar kelime eklersiniz ve o anahtar kelimeye dayalı olarak veri tabanlarından anahtar kelime fikirleri alırlar. Bu araçlar arasında ise Google Anahtar Kelime Planlayıcı en iyi bilinen anahtar kelime aracıdır. Kullanımı ücretsizdir ve SEO için anahtar kelimeler bulmak için rahatlıkla kullanılabilir. Semantiği anlayın: Bu, anahtar kelime araştırmasının geleceğini öğrenmenin en iyi yoludur. Bu açıdan içeriğinize bir anahtar kelime eklerseniz, Google bu anahtar kelimeyle ilgili birkaç tane daha bulabilir.

Bu, anahtar kelime araştırmasının geleceğini öğrenmenin en iyi yoludur. Bu açıdan içeriğinize bir anahtar kelime eklerseniz, Google bu anahtar kelimeyle ilgili birkaç tane daha bulabilir. Amacı öğrenin: Anahtar kelimenin amacını bilmelisiniz. Bir alıcının Google'a yazacağı ile bir araştırmacının Google'a yazacağı kelimeler arasında büyük bir fark vardır. İçeriğiniz bir soruyu yanıtlıyorsa, bir alıcı istemezsiniz. Buna karşın içeriğiniz bir ürün ya da hizmet satıyorsa, araştırmacıları hedef kitleniz yapmazsınız. Bu yüzden anahtar kelime araştırmasının her zaman nihai hedefi tanımlayarak başlaması gerekir. Ancak bundan önce önemli ve içe dönük sorular sormalısınız. Çünkü hedefinizi tanımlamanız önemlidir. Bunun neden ise SEO stratejiniz ve planınızın size bir yön sağlamasıdır.

Anahtar kelimenin amacını bilmelisiniz. Bir alıcının Google'a yazacağı ile bir araştırmacının Google'a yazacağı kelimeler arasında büyük bir fark vardır. İçeriğiniz bir soruyu yanıtlıyorsa, bir alıcı istemezsiniz. Buna karşın içeriğiniz bir ürün ya da hizmet satıyorsa, araştırmacıları hedef kitleniz yapmazsınız. Bu yüzden anahtar kelime araştırmasının her zaman nihai hedefi tanımlayarak başlaması gerekir. Ancak bundan önce önemli ve içe dönük sorular sormalısınız. Çünkü hedefinizi tanımlamanız önemlidir. Bunun neden ise SEO stratejiniz ve planınızın size bir yön sağlamasıdır. Rakipleri gözetleyin: Anahtar kelime araştırması yapmanın en iyi yollarından biri, rakiplerinizin ne yaptığını görmek ve onları takip etmektir. Birisi istediğiniz anahtar kelime için bir numaraysa, anahtar kelime araştırma aracınıza gidip rakibinizin URL'sini girerek hangi anahtar kelimeleri kullandıklarını görebilirsiniz. Çünkü Google'da markanız hakkında anahtar kelime araştırması yapmak tek başına yeterli değildir. Sektörünüzün içerik ortamını ne kadar iyi anlarsanız, SEO çalışmanız için o kadar iyi olur. Ayrıca diğer anahtar kelimelerin rekabet gücünü anlarsanız, sıralaması çok zor olabilecek arama terimlerini daha kolay bir şekilde belirleyebilirsiniz.

HTML

HTML, her web sitesinin ve web sayfasının belkemiğidir. Arka uç kodunda HTML etiketleri, sayfa içeriğinin (metin, köprüler, resimler ve daha fazlası) nasıl biçimlendirildiğini gösterir. Bir web sayfasında görülen her şey, HTML'nin doğrudan çevirisidir. HTML bağlantı etiketi, harici olarak (başka bir web sitesindeki başka bir sayfaya veya belgeye) veya dahili olarak (web sitenizdeki diğer kaynaklara) bağlanan yaygın olarak kullanılan bir etikettir.

Köprülerin kullanıcılara nasıl görüneceğini belirleyebileceğiniz farklı HTML bağlantı etiketi özellikleri bulunur. Sayfa içeriğini harici bir kaynağa bağladığınızda, bu tür bağlantıların SEO sıralamasında önemli olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden harici veya dahili olarak bağlantı kurmak istediğinizde HTML bağlantı etiketlerini kullanabilirsiniz. Diğer sitelerden kendi sitenize harici link vermeyi teşvik etmek ve güvenilir sitelere link vererek SEO çalışmalarınızı güçlendirmek için link etiketlerini kullanabilirsiniz.

Belirli bir web sitesine harici olarak bağlanmak (giden bağlantılar oluşturmak için), bağlantılı alan için bir ‘güven oyu’ işlevi görebilir. Arama motoru botları, belirli bir web sitesine sık sık bağlantı verildiğini ve bu web sitesini SERP'lerde daha üst sıralarda yer alma olasılığının daha yüksek olup olmadığını anlayacaktır. Bu sonuç, bu tür bağlantıların manipüle edilmesinin daha zor olduğu teorisine dayanır. Bu açıdan bir sitenin sahip olduğu bağlantıların sayısı, kullanıcıların arasındaki popülerliğin nedenidir.

Organik trafik oluşturmak, SEO için önemlidir. Bu nedenle diğer web sitelerinin sitenize bağlantı vermesi de büyük bir öneme sahiptir. Ancak, güvenilir oldukları sürece diğer sitelere bağlantı vermek SEO çalışmalarına zarar vermez. İlgili ve kaliteli web sitelerine dışarıdan bağlantı vermek, web sitenizin arama motoru botlarının gözünde görünürlüğünü ve yetkisini artırabilir. Giden bağlantılarınız ne kadar popüler ve alakalı olursa o kadar iyidir.

Diğer saygın sitelere bağlantı verdiyseniz veya sayfalarınız referans gösterebilecekleri yararlı içerik sağlıyorsa, diğer web sitelerinin sizinkine bağlantı verme olasılığı daha yüksektir. Bu web sitelerine harici bir şekilde bağlantı vermek, arama motorları açısından sinyalinizi güçlendirir. Bu açıdan verilen bağlantılar, botların sitenizin veya sayfanızın ne hakkında olduğunu anlamalarını sağlar. Bu aşamada ise HTML öğelerinin ne olduğunu bilmeniz gerekir.

HTML öğeleri

HTML öğeleri, tüm web sayfalarının arka ucuna sahip kod öğeleridir. Ancak arama motorlarına SERP ekranı için önemli bilgiler sağlayan belirli HTML kod türleri de vardır. Esasen bu öğeler, içeriğinizin aramayla alakalı kısımlarını vurgular ve bu öğeleri arama tarayıcıları için tanımlar.

Etiketler, motorlara içeriğinizi nasıl düzgün bir şekilde ‘okuyacağını’ söyleyen küçük HTML kodlama parçacıklarıdır. Aslında, HTML'ye SEO etiketleri ekleyerek arama motoru görünürlüğünü büyük ölçüde artırabilirsiniz. Bir arama motorunun tarayıcısı içeriğinizle karşılaştığında sitenin HTML etiketlerine bakar. Bu bilgi, Google gibi motorların içeriğinizin ne hakkında olduğunu ve içeriği nasıl kategorize edeceğini belirlemesine yardımcı olur. Sonuç olarak, web sitenizin internette nasıl performans gösterdiğini etkileyecek olan SEO için HTML etiketleridir. Bu etiketler olmadan, bir kitleyle gerçekten bağlantı kurma olasılığınız çok daha düşüktür.

Başlık etiketleri

Belki de SEO için en önemli HTML etiketlerinden biri başlıktır. Bu, içeriğinizin etiketi ve aramaların, arama motorlarında sayfanızı nasıl gördüğüdür. Bir arama motorunda gördüğünüz her sonuç, başlık etiketinden türetilir. Bu etiketler, bir web sayfasının başlığını belirtir. Bir sayfanın başlık etiketi, bir arama motoru sonuç sayfasında (SERP) arama snippet'inin bir parçası olarak görüntülenir. Arama sonucu için tıklanabilir başlık olarak görünür ve kullanıcı deneyimi, SEO ve sosyal paylaşım için önemlidir. Bir web sayfasının başlık etiketi, bir sayfanın içeriğinin doğru ve özlü bir açıklaması anlamına gelir.

Google, başlık etiketleri için önerilen bir uzunluk belirtmese de çoğu masaüstü ve mobil tarayıcı, bir başlık etiketinin ilk 50-60 karakterini görüntüleyebilir. Başlıklarınızı 60 karakterin altında tutarsanız, araştırmamıza göre başlıklarınızın yaklaşık %90'ının SERP'lerde düzgün görüntülenmesini bekleyebilirsiniz. Kısa başlıklar yazmak insan tarafından okunabilirlik ve anlaşılabilirlik için önemli olsa da Google'ın örümcekleri tüm başlık etiketini dikkate alır.

Meta Açıklaması

Meta açıklama, sayfanızın başlığının / URL'sinin altındaki arama motoru sonuçlarında görünen sayfanızla ilgili bilgilerdir. Açıklama, arama motoru sonuç sayfası (SERP) sıralamanızı doğrudan etkilemez. Ancak bir kullanıcının sayfanızın bağlantısını tıklayıp tıklamadığını etkiler. Açıklamalar, masaüstü arama için yaklaşık 155 karakter ve mobil arama için 120 karakter ile sınırlıdır.

Google, bu snippet'leri oluşturmak için her zaman meta açıklama etiketlerini kullanmaz. Fakat meta etiket oradaysa, meta açıklamanızın SERP'de olması için iyi bir şans vardır. Ancak, bazen Google'ın meta açıklama etiketini görmezden geleceğini ve bunun yerine sayfadan biraz alıntı yapacağını unutmamalısınız. Bu normalde, alıntı belirli bir sorgu için meta açıklamasından daha iyi bir eşleşme olduğunda gerçekleşir.

Ayrıca meta açıklamanın işlevi başlığa benzer. Sayfanız hakkında biraz daha ayrıntı sağlar ve kullanıcıların sayfanızı ziyaret edip etmeyeceklerine karar vermelerine yardımcı olur. Meta açıklama doğrudan bir sıralama faktörü olmasa da arama esnasında ziyaretçilere yardımcı olabilir. Meta açıklamanız alakalı ve çekiciyse, daha fazla kullanıcı snippet'inizi tıklar ve sonunda Google size daha iyi bir sıralama konumu vermeyi düşünebilir.

Başlıklarda olduğu gibi Google, meta açıklamanızı yeniden yazma hakkını saklı tutar. SERP'de gördüğünüz çoğu meta açıklama, web sitesi sahipleri tarafından değil, Google tarafından oluşturulmuştur. Çünkü meta açıklamalar, kullanıcının sorgusundaki en ufak bir değişikliğe bile uyacak şekilde sıklıkla ayarlanır. Yani, Google aslında size bir iyilik yapar. Bu açıdan farklı kullanıcılara farklı meta açıklamalar gösterir ve arama snippet'lerinizin alaka düzeyini artırır.

Şema

Yapılandırılmış veri olarak da bilinen şema, benzersiz bir semantik kelime dağarcığı kullanan arama motorlarının dilidir. Ayrıca bu, içeriğinizi anlamak için arama motorlarına daha net bilgi sağlamak için kullanılan koddur. Bu da internette gezinen kişilere daha iyi ve daha doğru bilgiler sağlamaya yardımcı olur.

Şema, içeriğinizin web sayfanızda tam olarak neyi aktarmaya çalıştığını arama motoruna bildirir. Bunun yanı sıra yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış verilere dönüştürür. Şema eklemek, arama motorunun daha iyi taramasına yardımcı olur ve diğer SEO uygulamalarını göz önünde bulundurarak web sitesinin sıralamasını yükseltir.

Arama motorları, içeriği en iyi şekilde tanımlamaya yardımcı olan bir algoritmaya sahiptir. Algoritma, web sayfasındaki bilgileri ve varlıklar arasındaki ilişkiyi anlar. İçeriğe daha sonra bir yapı verilir, bundan sonra şema resme girer. Bu yapıyı bir kod parçası yardımıyla kullanmak, arama motoruna kimin, neyin, nerede, ne zaman ve nasıl olduğunu cevaplayacaktır. Web sayfanız için şema kodu oluşturmanıza yardımcı olabilecek birkaç araç vardır, bu nedenle kodlama yeteneği gerekli değildir.

Alt Başlıklar

Alt başlıklar, okuyucuları bir makale boyunca yönlendiren işaretlerdir. Bu açıdan bu başlıklar, bir bölümün veya paragrafın ne hakkında olduğu hakkında bilgi verir. Aksi takdirde, insanlar ne ile karşılaşacaklarını bilemezler. Okuyucular içeriği taramayı, metnin ne hakkında olduğu hakkında bir fikir edinmeyi ve metnin hangi bölümlerini okuyacaklarına karar vermeyi severler. Alt başlıklar bunu yapmalarına yardımcı olur. Herhangi bir alt başlık içermediğinde, metni taramak okuyucularınız için önemli ölçüde zorlaşır. Bunun yanı sıra tek bir başlık attıktan sonra uzun metin parçaları eklemek durumu daha da kötü yapar. Bu yüzden alt başlıkları kullanmayı unutmamanız gerekir.

Alt başlık etiketleri, bir tarayıcıya bir web sayfasında bir metin parçasını görüntülemek için hangi stili kullanması gerektiğini söyleyen HTML etiketleridir. Basılı içerikteki başlıklar gibi, başlık etiketleri de altlarındaki içeriği başlıklandırmak veya tanıtmak için kullanılır. HTML başlık etiketleri, <h1> ile <h6> arasında bir hiyerarşi izler.

H1 etiketleri, içeriğin ana teması veya başlığı gibi en önemli metni belirtmek için kullanılır.

H2 ve H3 etiketleri genellikle alt başlıklar olarak kullanılır.

Son olarak, H4, H5 ve H6 etiketleri, bu alt bölümler içinde başka bir yapı sağlamak için kullanılabilir.

Bu gönderinin yapısı aşağıdaki gibi görünebilir:

H1: SEO Nedir, SEO Çalışması Nasıl Yapılır?

H2: SEO Nedir?

H3: SEO Ne İşe Yarar?

H2: SEO Çalışması Nasıl Yapılır?

H3: Site İçi SEO Nasıl Yapılır?

H3: Site Dışı SEO Nasıl Yapılır?

Genel olarak, başlıkları nasıl kullandığınızın SEO çalışmanızı özel olarak etkilemez. Tek tek başlıklarda değişiklikler yapmak performansınıza yardım edemez. Ancak dolaylı faydaları da vardır. Alt başlıkları kullanmak, okunması daha kolay olan daha kaliteli metinler oluşturur. Kullanıcılar için daha kaliteli ve akıcı bir metin daha iyidir. Ziyaretçiler aradıklarını hemen bulamazlarsa, muhtemelen sitenizden ayrılır ve sorularına başka bir site üzerinden yanıt ararlar. Bu nedenle metin yapısı ve başlık kullanımı SEO'yu etkiler. Arama motorları, sitenizden çıkan kişileri yakalar. Hemen çıkma oranı yüksek olduğunda, arama motorları, sayfanızın arama yapanlara aradıklarını vermediği sonucuna varabilir. Sonuç olarak, daha düşük puanlar alma olasılığınız artar. Bu yüzden alt başlıklar oluştururken her zaman kullanıcıyı ilk sıraya koymanız gerekir. İçeriğinize yapı ve yön işaretleri eklemek ve her bölümün ne hakkında olduğunu açıklamak için bunları kullanabilirsiniz. Eğer yazdığınız başlıklar içeriğiniz hakkında bilgi veriyorsa, bu başlıklar Google'ın da içeriğinizi anlamasına yardım eder.

Alt Etiket

‘Alt nitelik’ ve ‘alt açıklama’ olarak da bilinen bir alt etiketi, arama motorları için bir metin alternatifi sağlamak üzere resim etiketlerine uygulanan bir HTML niteliğidir. Ürün fotoğrafları gibi alt etiketlere görseller uygulamak, bir e-ticaret mağazasının arama motoru sıralamalarını olumlu yönde etkiler.

Alt etiket, örneğin görme bozukluğu olan kişilerin kullandığı ekran okuyucular tarafından da kullanılır. Bu ekran okuyucular, alt etiketi okur. Bu sayede resimde ne olduğunu söyler. Yine de alternatif metni okuyanlar sadece ekran okuyucular değildir. Google gibi arama motorları da bu bilgileri bir görselin bağlamını anlamak için kullanır. Bu açıdan bir görüntünün neyi gösterdiğini ve amacının ne olduğunu öğrenmeye çalışır.

Arama motorları ve diğer robotlar görüntüleri yorumlayamaz, ancak görüntüler insanların belirli bir web sayfasını nasıl yorumladığı konusunda çok önemli bir rol oynayabilir. Alt etiketler, arama motorları tarafından okunan metni sağlayarak bunu çözer. Googlebot veya diğer arama motoru tarayıcıları bir sayfayı incelediğinde, uygun şekilde biçimlendirilmiş alternatif metne sahip resimler, sayfanın nasıl dizine eklendiğine ve nerede sıralandığına katkıda bulunur.

URL Bilgisi

Bilgiler, bir web sitesinin belirli bir sayfasının okunmasını kolaylaştırmak amacıyla bu sayfayı tanımlayan bir URL parçasıdır. Bir URL bilgisi, belirli bir sayfayı veya gönderiyi tanımlayan ters eğik çizgiden (/) sonra bir URL'nin son kısmını ifade eder. Web sayfalarınızdaki her bilgi benzersiz olmalıdır ve okuyuculara ve arama motorlarına bir web sayfasının veya gönderinin içeriği hakkında bilgi sağlarlar.

Ana sayfa URL'nize veya web sitesi alan adınıza bir bilgi eklenmez. Ancak diğer tüm sayfalarınızda, bir sayfa veya gönderi oluşturduğunuzda otomatik olarak oluşturulan bir tane bulunur. Ancak, otomatikleştirilmiş sluglar, muhtemelen en iyi uygulamaları ve anahtar kelime stratejilerini kullanarak kendi oluşturduğunuz kadar yararlı olmayacaktır. Bu nedenle, bilgilerin neden alakalı olduğunu ve bunların nasıl optimize edileceğini bilmek önemlidir.

Slugların ana SEO yararı, gerçekten sıralamak istediğiniz kelimelere sahip olduğundan emin olmak için kelimeleri değiştirebilmenizdir. Bunlar, Google'ın bir sayfanın ne hakkında olduğunu belirmesi için kullandığı göstergelerdir. Bunu optimize etmek için ise odak anahtar kelimeniz her zaman slug olmalıdır. Sayfanızın ne hakkında olduğunu hemen netleştirmelidir. Yoast eklentisindeki SEO analizi, anahtar kelime öbeğiniz slug içinde değilse bu mesajı gösterecektir. URL'nizde SEO anahtar kelimeleri kullanmak, hedef anahtar kelimeleriniz için sıralamanıza yardımcı olabilir. Google, URL'yi sayfanızı sıralamada bir faktör olarak kullanır. Bu nedenle, URL bilgisi anahtar kelimelerinizi içeriyorsa, Google'ın onu sıralama olasılığı daha yüksek olacaktır.

Doğru HTML iyileştirmelerini yapmak İçin 4 ipucu

Bir sayfanın HTML kodu, o sayfa istendiğinde web sunucusu tarafından bir tarayıcıya gönderilir. Tarayıcı, sayfanın nasıl çıktı alınacağını ve görüntüleneceğini belirlemek için bu işaretlemeyi diğer kodlarla birlikte yorumlar. Basit bir örnek olarak, bir tarayıcı bir <strong> etiketi gördüğünde, tarayıcı o etiketin içerdiği metni kalın yazacağını bilir. Arama motorlarından gelen robotlar da benzer şekilde çalışır. Bu kodları iyileştirmek için ise aşağıdaki ipuçları takip edilebilir:

Size yardımcı olacak araçları kullanın: Sitenizdeki HTML sorunlarını belirlemenize yardımcı olacakları için, çeşitli SEO araçları kullanmanız önemlidir. Örneğin Ahrefs, web sitenizde yinelenen başlık etiketlerinin olup olmadığını söyler. Buna ek olarak kaç makalenin eksik meta açıklaması olduğunu da gösterir. Ayrıca bu aşamada doğru HTML iyileştirmeleri yapmanıza yardımcı olacak bir Dijital Pazarlama Ajansı ile beraber de çalışabilirsiniz.

Sitenizdeki HTML sorunlarını belirlemenize yardımcı olacakları için, çeşitli araçları kullanmanız önemlidir. Örneğin Ahrefs, web sitenizde yinelenen başlık etiketlerinin olup olmadığını söyler. Buna ek olarak kaç makalenin eksik meta açıklaması olduğunu da gösterir. Ayrıca bu aşamada doğru HTML iyileştirmeleri yapmanıza yardımcı olacak bir Dijital Pazarlama Ajansı ile beraber de çalışabilirsiniz. Rekabette geri adım atmak: Arama motorlarına baktığınız zaman en üstte bulunan rakiplerinizi görüp bunlardan ilham alabilirsiniz. Başlık etiketiniz veya meta açıklamanız için ne kullanmanız gerektiğini bulmakta zorlanıyorsanız, bunlara göz atabilirsiniz.

Arama motorlarına baktığınız zaman en üstte bulunan rakiplerinizi görüp bunlardan ilham alabilirsiniz. Başlık etiketiniz veya meta açıklamanız için ne kullanmanız gerektiğini bulmakta zorlanıyorsanız, bunlara göz atabilirsiniz. Anahtar kelimeler ile doldurmayın: Meta açıklamalarının anahtar kelimeler ile doldurulmamış olması gerekir. Çünkü Google bunu görüp sizi cezalandırabilir.

Meta açıklamalarının anahtar kelimeler ile doldurulmamış olması gerekir. Çünkü Google bunu görüp sizi cezalandırabilir. H2, H3 ve H4 başlıklarını unutmayın: H1 başlıkları çok önemlidir ancak H2, H3 ve H4 başlıklarının da unutulmaması gerekir. Çünkü bunlar, Google'a makalenizin hangi konuya odaklandığını söylemenize yardımcı olur.

Site mimarisi

SEO söz konusu olduğunda, site mimarisi bunun temeldir. Bu, ilk seferinde gerçekten düzeltmek isteyeceğiniz şeylerden biridir. Site mimarisi, web sitenizdeki içeriği organize eden ve sunan yapıyı ifade eder. Kullanıcıların içerik bulduğu sayfaların hiyerarşisini ve arama motoru botlarının sayfalarınızı taramasına izin veren teknik hususları içerir.

Web sitenizin mimarisi, içeriğin gruplanma şeklidir. Bu bazen web sitenizin mimarisi olarak adlandırılır ve içeriğinizin nasıl birbirine bağlandığı ve kullanıcılara ve arama motorlarına nasıl sunulduğu ile ilgilidir. İyi bir web sitesi mimarisi, kullanıcıların içeriğinizi taramak ve sitenizin ne hakkında olduğunu anlamak için sayfalar ve arama motorları arasında gezinmesini kolaylaştırır. Bunu, web sitenizdeki sayfaların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu, özellikle ana sayfanızdan nasıl ayrıldıklarını ve daha derin dizinlerde nasıl gruplandıklarını düşünebilirsiniz.

Optimize edilmiş bir site mimarisi, arama motoru örümceklerinin web sitenizdeki tüm sayfaları bulmasına ve dizine eklemesine yardımcı olur. Sitenizde, birkaç tıklama alan sayfalarınız varsa, Googlebot bu sayfaları bulmakta ve dizine eklemekte zorlanacaktır. Harika site mimarisi, kullanıcıların ve arama motorlarının sitenizde yollarını nasıl bulduklarını iyileştirmekle ilgilidir. Bu, kullanıcıları tanımak ve mümkün olan en az tıklamayla bulmayı umdukları yerde onlara en alakalı içeriği vermekle ilgilidir. Arama motorları için optimize edilmiş bir site mimarisi, web tarayıcılarının web sitenizdeki tüm sayfaları bulmasına ve dizine eklemesine yardımcı olur.

İster küçük bir web siteniz olsun, ister büyük bir siteniz olsun, site yapınız hem kullanıcıları hem erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı açısından hem de arama motorları için taranabilirlik ve teknik yönlerden etkilediğinden, web sitesi mimarisi başarı için önemli bir bileşendir.

Site mimarisi unsurları

Web sitenizde kaç sayfanız olursa olsun, site mimarisi, arama motorlarının sitenizi nasıl tarayacağını belirlemede önemli bir rol oynar. Sitenizi bariz bir hiyerarşi, net konu kümeleri ve çok sayıda dahili bağlantı ile yapılandırmak, arama motorlarının sayfalarınızı dizine eklemesini ve içeriğinizin bağlamını anlamasını kolaylaştırır. Sitenizi bir bütün olarak anlamak, sayfalarınızı arama sonuçlarında sunma konusunda Google'a güven verir. Bu açıdan daha yüksek güven, daha yüksek sıralamalara eşittir.

Sağlam bir web sitesi mimarisi, web sitenizin kullanıcı deneyimini güçlendirir. Web sitenizi sezgisel bir şekilde yapılandırdığınızda, kullanıcılar aradıkları bilgileri sorunsuz bir şekilde bulabilirler. Ayrıca, kullanıcı deneyiminiz güçlü olduğunda arama motoru sıralamalarınız da güçlü olacaktır. Kullanıcılar web sitenizde ve web sayfalarınıza bağlantı vererek daha fazla zaman harcarlar. Bu da markanızın kaliteli içerik oluşturduğunun önemli göstergeleridir. Ayrıca, sağlam bir web sitesi mimarisi aşağıdaki maddelere de yardımcı olur:

Arama motorlarının web sitenizi etkili bir şekilde taramasına yardımcı olur.

Kullanıcıların ziyaret etmesi için daha fazla sayfa sağlayarak sitede derin gezinmeyi teşvik eder.

Bir sayfanın dışarıda kalmaması için ‘sayfa yetkisini’ daha adil bir şekilde dağıtır.

İlgili veya benzer konular arasındaki güçlü iç bağlantı yapısı nedeniyle otoriteyi güçlendirir.

Ürünleri ve potansiyel müşteri yaratan içeriği bulmayı kolaylaştırarak dönüşümleri artırır.

Taraması kolay

Arama motorları, içeriği dizinlerine almak için sitenizi tarar. Siteniz ne kadar büyükse, bu tarama o kadar uzun zaman alır. Sitenizi taramak için harcanan bu sürenin düşük olması oldukça önemlidir. Tarama hızı, Googlebot'un sitenizdeki sayfaları ne kadar hızlı tarayabildiğidir. Her site için kaç sayfanın tarandığını etkileyen bir tarama hızı sınırı vardır. Bu sınır, siteyi taramak için kullanılabilecek maksimum eşzamanlı paralel bağlantı sayısı ve bu getirmeler arasındaki gerekli bekleme süresidir. Bu yüzden sitenizin mümkün olduğunca kolay taranmasını sağlamanız gerekir. Google sitenizi bulmakta zorlanıyorsa, kullandığınız tüm anahtar kelimeleri seçemeyeceğinden sıralama yapmak daha zor olacaktır. Bundan dolayı site mimarinizin taranması kolay olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Yinelenen İçerik

Yinelenen içerik, diğer web sitelerindeki veya aynı web sitesindeki farklı sayfalardaki içeriğin benzer veya tam kopyaları olan içeriktir. Bir web sitesinde çok miktarda yinelenen içeriğe sahip olmak, Google sıralamalarını olumsuz etkileyebilir. Yinelenen içerik, internette birden fazla yerde görünen içeriktir. Teknik olarak bir ceza olmasa da yinelenen içerik kimi zaman sitenin sıralanmasını etkileyebilir.

Sonuç olarak, arama motorlarının kopya olarak gördüğü tüm sayfalar daha alt sıralarda yer alma riskiyle karşı karşıyadır. Yinelenen içerik sorunlarınız gerçekten kötüyse, örneğin, kelimesi kelimesine kopyalanan içerikle birleştirilmiş çok ince içeriğiniz varsa, kullanıcıları aldatmaya çalıştığınız gerekçesi ile Google'dan manuel bir işlemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle, içeriğinizin sıralanmasını istiyorsanız, her sayfanın yeterli miktarda benzersiz içerik sunduğundan emin olmak gerçekten önemlidir.

Ancak içeriğinizi başka web sitelerinde yeniden yayınlamak veya misafir gönderilerinizi tekrar kendi sitenizde yayınlamak, yanlış bir şekilde yapmadığınız sürece site mimarinize zarar vermez. İki farklı etki alanında yinelenen içerikler de bulunur. İçerik sendikasyonu buna bir örnektir. Bu durum, orijinal içeriğin başka bir yerde tekrardan yayınlanmasını ifade eder. Bu izin alınarak yapıldığı sürece, bunun için ceza almazsınız.

Mobil Uyumluluk

Her yıl insanlar mobil cihazlarında ve tabletlerinde daha fazla zaman harcamaktadır. Ancak birçok web sitesi hala farklı ekran boyutlarını ve yükleme sürelerini hesaba katacak şekilde tasarlanmamıştır. Mobil optimizasyon, yanlışlıkla mobil ziyaretçileri geri çevirmediğinizden emin olmak için site tasarımına, site yapısına, sayfa hızına ve daha fazlasına bakar. Mobil SEO, sitenizin mobil cihazlarda harika görünmesini ve düzgün çalışmasını sağlamak için web sitenizi optimize etme işlemidir. Mobil SEO çalışmalarını yaptığınızda, ekran boyutu ne olursa olsun her cihazda harika göründüğü için kullanıcılara olumlu bir site deneyimi sağlarsınız.

Mobil SEO, mobil sitenizin içeriğinizin bir mobil cihaz kullanıcısına mümkün olan en iyi sunumunu sunmasını sağlar. Dünya giderek mobil odaklı hale geldiğinden, sitenizin mobil uyumlu olması zorunlu hale gelmiştir. Siteniz mobil kullanıcılar için uygun değilse, arama motorlarında iyi bir sıralamayı kaçırırsınız. Bu nedenle, sitenizin mobil görünümünü optimize etmek ve mümkün olduğunca iyi hale getirmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekir.

Mobil uyumluluk SEO için de önemlidir. Aslında, bir kullanıcının bir mobil cihazda arama yaptığını algıladığında hem Google hem de Bing'in algoritmalarında bir sıralama sinyalidir. Genel olarak mobil uyumlu web siteleri, mobil arama sonuçlarında mobil uyumlu olmayan siteleri geride bırakır. Bu nedenle, web siteniz mobil kullanıcılardan gelen trafiğe güveniyorsa veya bunları hedefliyorsa, mobil uyumluluk SEO için hayati önem taşır.

Sayfa Hızı

Sayfa hızı, belirli bir web sayfasındaki içeriğin yüklenmesi için geçen süreyi ölçer. Bu terimi, belirli bir sitede birden fazla örnek sayfanın ortalama yükleme süresini ifade eden ‘site hızı’ gibi site optimizasyonu ile ilgili diğer kelimelerle karıştırmak kolaydır. Sayfa hızı ise özellikle tekil bir web sayfasının yüklenme süresini ifade eder. Sonuç olarak, sunucu kalitesi, dosya boyutları, görüntü sıkıştırma ve daha fazlası dahil olmak üzere sayfa hızını birçok faktör belirler.

Araştırmalar, Google'ın sayfa hızını dikkate aldığında olduğu gibi özellikle ilk bayta kadar geçen süreyi ölçebileceğini göstermiştir. Ayrıca, sayfa hızının düşük olması, arama motorlarının kendilerine ayrılan tarama bütçesini kullanarak daha az sayfayı tarayabileceği anlamına gelir ve bu, dizine eklemenizi olumsuz etkileyebilir.Ayrıca sayfa hızı kullanıcı deneyimi için de önemlidir. Yükleme süresi daha uzun olan sayfalar, hemen çıkma oranlarına ve daha düşük ortalama sürelere sahip olma eğilimindedir.

HTTPS ve SSL

SSL, Güvenli Yuva Katmanı anlamına gelir. Kısaca bu sertifika, bir internet bağlantısını güvenli tutmak ve iki sistem arasında gönderilen hassas verileri korumak, suçluların potansiyel kişisel bilgiler de dahil olmak üzere aktarılan bilgileri okumasını ve değiştirmesini önlemek için standart teknolojidir. İki sistem, bir sunucu ve bir istemci veya sunucudan sunucuya olabilir. Çevrimiçi ürün veya hizmet satıyorsanız veya insanlardan kişisel alıyorsanız, kesinlikle bir SSL sertifikasına ihtiyacınız vardır. Olmasanız bile, bir SSL sertifikasına sahip olmak, Google'a, ziyaretçilerinize güvenli bir internet deneyimi sunmak için işletmenizin çevrimiçi varlığını yeterince önemseyen ciddi bir web sitesi olduğunuzu göstermenize yardımcı olur.

Bunun yanı sıra HTTPS, bir web sitesinin hem gizlilik hem de güvenlik unsurlarından yararlanır. Bir web sitesi aracılığıyla iletilen bilgilere hukuka aykırı veya güvenilmeyen kişilerin erişmesini veya okumasını engellemeye hizmet eder. Ayrıca siber suçluların bir web sitesine kötü amaçlı kod girmelerini de engeller. Bu nedenle, iletilen hassas veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler olmasa bile, HTTPS, verilerinizin mümkün olduğunca gizli kalmasını sağlamanın bir yoludur.

HTTPS, HTTP’nin SSL veya TLS ile birleşimidir. Şifreli iletişim ve bir web sunucusunun güvenli kimliğini sağlar. SSL, yalnızca çevrimiçi güvenli iletişim sağlayan bir protokoldür. Piyasaya sürülmesinden bu yana farklı, daha gelişmiş SSL ürünleri olmuştur. TLS, SSL'nin en son sürümüdür. HTTPS'nin yanı sıra, uygulamaya özel diğer protokollerin güvenliğini sağlamak için TLS/SSL kullanılabilir. Yani bunlar SMTP, FTP, XMPP ve NNTP şeklindedir.

Site mimarinizi geliştirmek için 3 ipucu:

Site mimarisi, arama motoru optimizasyonunun en önemli unsurudur. Temel olarak, sitenizin gezinme ve URL hiyerarşisi, sitenizin rekabetçi, yüksek hacimli anahtar kelime öbekleri için sıralanıp sıralanamayacağını belirleyen en değerli bileşenlerdir. Dünyanın en iyi içeriğine sahip olsanız da siteniz ziyaretçilerin gezinmesi veya arama motorlarının taraması zorsa, organik arama için iyi performans göstermez. Bu yüzden site mimarinizi geliştirmek için aşağıdaki ipuçlarından yararlanabilirsiniz:

Core Web Vitals’ı anladığınızdan emin olmalısınız: Core Web Vitals, gerçek dünya kullanım verilerine dayalı olarak sayfalarınızın nasıl performans gösterdiğini gösterir. Bu yüzden bunu anlamanız oldukça önemlidir.

Core Web Vitals, gerçek dünya kullanım verilerine dayalı olarak sayfalarınızın nasıl performans gösterdiğini gösterir. Bu yüzden bunu anlamanız oldukça önemlidir. Bir site haritası edinmelisiniz: XML site haritası, farklı arama motorlarına yardımcı olmayı amaçlayan bir web sitesindeki sayfaların bir listesidir. Sayfalar, videolar, resimler, dosyalar ve bunların ilişkisi dahil olmak üzere web sitenizdeki URL'ler hakkında önemli bilgiler sağlar. Bir site haritası edinmek, sıraladığınız anahtar kelime sayısını, trafiğini ve alan otoritesini önemli ölçüde artırır.

XML site haritası, farklı arama motorlarına yardımcı olmayı amaçlayan bir web sitesindeki sayfaların bir listesidir. Sayfalar, videolar, resimler, dosyalar ve bunların ilişkisi dahil olmak üzere web sitenizdeki URL'ler hakkında önemli bilgiler sağlar. Bir site haritası edinmek, sıraladığınız anahtar kelime sayısını, trafiğini ve alan otoritesini önemli ölçüde artırır. Standartlaştırma sorunlarını düzeltmelisiniz: Yinelenen içeriğe neden olan özellik genellikle sitede yerleşiktir. Ancak bu sorunları düzeltmenin yolları vardır. Bir web sitesindeki kurallı sorunları düzeltmenin iki ana yolu bulunur. Bunlar ise 301 yönlendirmelerini uygulamak veya Google'a benzer birkaç sayfadan hangisinin tercih edildiğini söylemek için sitenizin sayfalarına kurallı etiketler eklemektir. Bunlardan hangisini seçeceğiniz ise, çözmeye çalıştığınız soruna bağlıdır.

Güven

Google'ın güven faktörü, bir sitenin ne kadar güvenilir olduğuna dair faktörleri içerir. Bir site ne kadar güvenilir görülürse, içeriklerinin belirli Google aramalarında daha üst sıralarda yer alması o kadar olasıdır. Bir siteyi daha az güvenilir yapan faktörlerden bazıları, sitenin zararlı olarak görülmesi veya düşük kaliteli içeriğe sahip olmasıdır.

Google'ın amacı, insanların aramalarının yanıtlarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Bu yüzden bu çözümü sunan en güvenilir web sitelerine öncelik verir. Güvenilir bir bilgi ve ürün kaynağı olduğunuzu kanıtlayabilirseniz Google'ın gözünde altın değerinde olabilirsiniz. Bu aşamada yetkili web sitelerine bağlantı vererek ve bağlantı kurarak web siteniz için güven oluşturabilirsiniz.

Kaliteli bağlantılara sahip olmak, siteniz için güvenilir bir imaj oluşturmanın harika bir yoludur. Ancak yüksek kaliteli bağlantılar almak her zaman kolay değildir. Bu yüzden, kaliteli içerik oluşturabilir ve diğer insanlardan size benzer bağlantılar göndermelerini isteyebilirsiniz. Harika bağlantıların bir listesini oluşturmak uzun bir süreç olabileceğinden, bunun hemen çalışmasını beklememeniz gerekir.

Sitenizdeki Güven Unsurları

Arama motorlarının web sitenizi güvenilir bir otorite sitesi olarak görmesini istiyorsanız, öncelikle ‘Hakkımızda’, ‘Gizlilik Politikası ve Şartlar’ ve ‘Koşullar’ sayfaları gibi bazı temel sayfaların kullanıma hazır olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca uzun içerikler de oluşturabilirsiniz. Daha uzun makaleler ve içerik sayfaları genellikle daha güvenilir olarak görülür. Web sitenizi düzenli olarak güncellemek, akılda tutulması gereken bir diğer önemli faktördür. Çünkü spam siteler, açıldıkları ve unutuldukları için içeriklerini nadiren günceller. Güvenilir sitelere bağlantılar da web sitenizde güven oluşturmak için iyi bir seçenektir. Bunun yanı sıra sitenizdeki güven unsurlarını da tanımalısınız.

Otorite

Otorite, bir web sitesinin genel görünürlüğünü ve sıralamasını güçlendiren niteliksel bir ölçüdür. SEO için otoriteyi artırmak oldukça önemlidir. Otoritenin ek yönleri, bilgilendirici içerik, etkili, yüksek kaliteli bağlantıların oluşturulmasıdır. Ancak bu tek başına arama görünürlüğünü garanti edemez. Otorite, SEO performansınızı önemli ölçüde etkileyen temel faktörlerden biridir ve 2 faktöre dayanır:

Sayfa otoritesi: Sayfa otoritesi, bir web sayfasının arama motoru sonuç sayfasında ne kadar iyi sıralandığını tahmin eden bir ölçümdür. Daha yüksek sayfa yetkisi, bir web sayfasının sıralama potansiyelini artırır.

Sayfa otoritesi, bir web sayfasının arama motoru sonuç sayfasında ne kadar iyi sıralandığını tahmin eden bir ölçümdür. Daha yüksek sayfa yetkisi, bir web sayfasının sıralama potansiyelini artırır. Alan otoritesi: Etki alanı otoritesi, etki alanının popülaritesine, boyutuna ve yaşına dayalı bir arama motoru sıralama faktörleridir. Bir web sitesindeki tüm sayfaların etki alanı otoritesi aynıdır.

Bounce Rate

Bounce rate, sitenize yapılan tek etkileşimli ziyaretlerin yüzdesiyle ilgilidir. Google Analytics, sayfanızı ziyaret eden ve sitenizdeki diğer sayfaları görüntülemeden ayrılan kişilerin sayısını takip eder. Bounce rate, mutlaka sitenizin kalitesini artırmanız gerektiği anlamına gelmez. Sitenizin kullanıcı akışı, hemen çıkma oranı değil, müşteri yolculuğunuz için tasarlanmalıdır. Bir rapora göre, ortalama bounce rate aralığı %41 ile %51 arasındadır.

Bu oran, bir bağlantıya tıklamak, bir form doldurmak veya satın almak gibi herhangi bir işlem yapmadan bir web sayfasından ayrılan ziyaretçilerin yüzdesi olarak tanımlanır. Bounce rate üç ana nedenden dolayı önemlidir:

Sitenizden hemen çıkan biri dönüş sağlamaz. Böylece, bir ziyaretçinin sitenizden geri çıkmasını durdurduğunuzda, dönüşüm oranınızı da artırabilirsiniz.

Bounce Rate, Google Sıralama Faktörü olarak kullanılabilir.

Yüksek bounce rate, sitenizin veya sitenizdeki belirli sayfaların içerik, kullanıcı deneyimi, sayfa düzeni veya içerikleri ile ilgili sorunları olduğunu bilmenizi sağlar.

Domain yaşı

Doğru alan adını seçerek çevrimiçi varlığınızı tamamlamak, markanızı çevrimiçi ortamda oluşturmanın en önemli yönlerinden biridir. Ancak bazen, uzun vadede hangi etki alanlarının var olacağını ve hangilerinin yakında ortadan kalkacağını ayırt etmek zor olabilir. Domain yaşı, bir web sitesinin veya web sayfasının kaç yaşında olduğuna dair kaba bir tahmindir. Birkaç yıldır var olan bir web sitesi, yakın zamanda kaydedilenden daha eski bir alan adına sahip olabilir. Web sitesi sahipleri, kendi alanlarını kontrol etmek ve ne kadar süredir buralarda olduklarını görmek için bu araçları kullanabilir. Alan adı kaydı belirli bir süre sonra sona erer ve kullanmaya devam etmek için yenilemeniz gerekir.

Ayrıca domain yaşı, bir başkasının alan adınızı süresi dolmadan önce kaydettirmek isteyip istemediğini belirlemeye yardımcı olur. Böylece alan adınızın sahipliğini sizden alabilirler. Dahası, mevcut alan adınızın süresinin dolması nedeniyle sitenizi tamamen kapatmak zorunda kalmamanız için başka bir alan adı satın almanın ne zaman gerekli olabileceğine karar vermenize yardımcı olur.

Domain yaşının iyi sıralama yeteneğiniz için tam olarak ne kadar önemli olduğu konusunda tartışmalar da vardır. Ancak SEO uzmanları tarafından yapılan testler ve deneyimler, daha eski bir domain yaşının sıralamalar için biraz daha iyi rekabet ettiği konusunda oldukça nettir. Sonuç olarak domain yaşı, Google sıralamalarını belirleyen bir faktör ve SEO'nun bir parçasıdır.

Daha fazla güven oluşturmak için 3 ipucu

Google ve diğer arama motorları, kullanıcılarına mümkün olan en iyi müşteri hizmeti deneyimini sunmak ister. Bu nedenle, bir web sitesinin güvenilirliğini belirlemek için algoritmaları vardır. Arama motorlarının web sitenizi nasıl algıladığı ve web sitenizin başarılı olup olmayacağı konusunda güven büyük bir rol oynar. Bu açıdan daha fazla güven oluşturmanın 3 farklı yolu vardır:

Sabırlı olun: Güven bir anda oluşabilen bir unsur değildir. Bu yüzden sabırlı olmanız ve Google'ın sitenizi taramak için acelesi olmadığını bilmeniz gerekir. Eğer arama motorlarının daha erken size güvenmesini istiyorsanız, sitede küçük değişiklikler yapabilir ve Google Arama Konsolunda dizine eklenmesini isteyebilirsiniz.

Güven bir anda oluşabilen bir unsur değildir. Bu yüzden sabırlı olmanız ve Google'ın sitenizi taramak için acelesi olmadığını bilmeniz gerekir. Eğer arama motorlarının daha erken size güvenmesini istiyorsanız, sitede küçük değişiklikler yapabilir ve Google Arama Konsolunda dizine eklenmesini isteyebilirsiniz. Amacı anlayın: SEO pazarlamasının büyük bir kısmı, kullanıcıların ne istediğini anlamaktır. Birisi Google'da bir şey aradığında, çözüme ulaşmak ister. Eğer bu çözümü sağlamayı istiyorsanız, tüm çözümü sağladığınızdan emin olmalısınız. Çünkü aksi takdirde ziyaretçiler sitenize gelir ve yeterince iyi olmadığınızı anladığında sitenizden çıkarlar. Bu da güven sarsıcı olur.

pazarlamasının büyük bir kısmı, kullanıcıların ne istediğini anlamaktır. Birisi Google'da bir şey aradığında, çözüme ulaşmak ister. Eğer bu çözümü sağlamayı istiyorsanız, tüm çözümü sağladığınızdan emin olmalısınız. Çünkü aksi takdirde ziyaretçiler sitenize gelir ve yeterince iyi olmadığınızı anladığında sitenizden çıkarlar. Bu da güven sarsıcı olur. Ziyaretçilerinize istediklerini verin: Bir ziyaretçi sitenize gelir gelmez istediğini ona vermeniz oldukça önemlidir. Çünkü çoğu insan bir içeriğin tamamını okumak istemez. Bunun yerine bir cevap isterler ve onlara bu cevabı ne kadar erken verirseniz o kadar iyi olur.

Bağlantılar

En basit tanımı ile bağlantılar, diğer web sitelerinde yapılan yönlendirmeler ile ziyaretçilerin web sitenizi ziyaret etme sürecidir. Tüm pazarlamacılar ve işletme sahipleri, web sitesi trafiğini yönlendirmek ve sitelerinin yetkisini artırmak için bağlantılar oluşturmakla ilgilenir.

Google'ın algoritmaları karmaşıktır ve her zaman gelişmektedir. Ancak geri bağlantılar, her arama motorunun hangi sitelerin hangi anahtar kelimeler için sıralandığını nasıl belirlediği konusunda önemli bir faktör olmaya devam etmektedir. Bağlantı oluşturmak, SEO çalışmalarında kullanılan birçok taktikten biridir. Çünkü bağlantılar, Google'a sitenizin alıntı yapmaya değer kaliteli bir kaynak olduğunu işaret eder. Bu nedenle, daha fazla geri bağlantıya sahip siteler daha yüksek sıralamalar kazanma eğilimindedir.

Bağlantı oluşturma önemlidir, çünkü Google'ın web sayfalarını nasıl sıraladığı konusunda önemli bir yere sahiptir. Genel olarak, web sitesi sahipleri, sayfalarına bağlantı veren yüksek kaliteli sitelerin sayısını artırarak sitelerinin sıralamasını iyileştirir.

Bağlantı kurmayı, diğer web sitelerinden kendi web sitelerinize köprüler edinme süreci şeklinde de tanımlamak mümkündür. Köprü, kullanıcıların internetteki sayfalar arasında gezinmesinin yollarından biridir. Arama motorları, web sitesini taramak için bağlantıları kullanır. Bu açıdan web sitenizdeki tek tek sayfalar arasındaki bağlantıları ve tüm web siteleri arasındaki bağlantıları tararlar.

Tüm bağlantılar kasıtlı olarak pazarlamacılar tarafından oluşturulmaz. Birçoğu, bir haber hikayesini anlatan ve bir kaynağa bağlantı veren bir gazeteci veya bir blog yazarı tarafından çeşitli nedenler ile oluşturulur. Ancak bağlantı oluşturmanın belirli unsurları vardır.

Bağlantı oluşturma unsurları:

SEO içinde, bağlantı kurma, özellikle rekabetçi sektörlerde, arama motorları aracılığıyla organik trafiği yönlendirmede önemli bir rol oynar. Güçlü SEO temelleri, harika sayfa içi SEO, mükemmel içerik ve iyi bir kullanıcı deneyimi ile birleştirildiğinde, bağlantı kurma daha fazla organik trafik çekmede etkili olabilir. Düşük kaliteli, spam içerikli bağlantı kurma teknikleri her ne kadar işe yarar gibi gözükse de uzun vadeli organik arama başarısı için inşa eden bir SEO stratejisinde kendine yer bulamaz. Bu yüzden bağlantının kalitesi, bağlantı metni ve bağlantı sayısı oldukça önemlidir.

Bağlantı kalitesi

Web sitenize yüksek kaliteli geri bağlantılar oluşturmak, işinizi büyütmenin en iyi yollarından biridir. Yetkili ve itibarlı bir web sitesinden alınan yüksek kaliteli bir geri bağlantı hem değerli yönlendirme trafiği hem de artan arama sıralaması sonuçları açısından işletmenize yüksek bir değer sağlar. Ancak sitenize bağlantılar oluşturmanın bir doğru bir de yanlış yolu vardır. Sitenizin ve işletmenizin uzun vadeli uygulanabilirliğini önemsiyorsanız, yalnızca doğal bağlantı oluşturma, yani bağlantıları satın almak veya black hat SEO yoluyla elde etmek yerine bağlantı kazanma süreci ile ilgilenmeniz gerekir.

Bununla birlikte, doğal, organik bağlantı kurmak zor, zaman alıcı bir süreçtir. Ayrıca yetkili bir web sitesinden gelen bir bağlantı, SERP'deki sıralamanız üzerinde küçük veya yeni oluşturulmuş bir web sitesinden gelen bir bağlantıdan daha büyük bir etkiye sahip olur. Fakat tüm bunlara rağmen sabırlı olmanız ve kaliteli bağlantılar oluşturmanız gerekir.

Bağlantı metni

Bağlantı metni, kendisine eklenmiş tıklanabilir bir köprü bulunan bir sayfadaki metindir. İster başka bir URL ister PDF belgesi veya başka bir çevrimiçi ortam olsun, başka bir kaynağa bağlanırken bağlantı metni kullanılır. Bu metin, bir köprüdeki tıklanabilir metindir. SEO çalışmaları, bağlantı metninin genel metin yerine bağlantı verdiğiniz sayfayla alakalı olmasını gerektirir. Mavi, altı çizili bağlantı metni, HTML kodu aracılığıyla rengi değiştirmek ve altını çizmek mümkün olsa da web standardı olduğu için en yaygın olanıdır. Bağlantı metnindeki anahtar kelimeler, arama motorlarının bir web sayfasının konusunu belirlemek için kullandığı birçok sinyalden biridir.

SEO, binlerce küçük ayrıntıdan oluşan karmaşık bir konudur. Bu açıdan bağlantı metinleri bu ayrıntılardan biridir. Bu, bir internet hedefinden diğerine taşımak için tıkladığınız bir metindir. Diğer bir ifadeyle internetteki iki farklı konumu birbirine tutturur. Bağlantılar genellikle web sayfalarını birbirine bağlarken, indirmeleri başlatabilir ve Google Drive'daki PDF'ler veya dosyalar gibi belgelere bağlantı verebilirler. Bu aşamada ise bağlantı metninin iyi kurgulanmış olması gerekir.

Bağlantı sayısı

Bağlantı oluşturmadan önce hedeflediğiniz anahtar kelime için gerçekten kaç tane geri bağlantıya ihtiyacınız olabileceğini düşünmelisiniz. Çok derin bir site yapısı oluşturmak, yüksek otorite sayfalarından kaldırılan birçok bağlantıdan oluşan sayfalar oluşturmak ile ‘düz’ bir site oluşturmak arasında bir denge vardır. Pek çok SEO uzmanı düz mimariyi savunurken, temel sorun her bağlantıyı eşit olarak ele almasıdır. Bu aşamada ise bağlantı sayınızın eşit bir şekilde yayılmasına dikkat etmeniz gerekir.

Bağlantı profilinizi geliştirmek için 3 ipucu

Zaman geçtikçe doğal olarak web sitenize bağlantılar oluşturmalısınız. Bu süreç devam eden bir süreçtir ve rekabetçi kalmak için bağlılık ve sıkı çalışma gerektirir. Çabalarınızın sonuçlarını görmek zaman alsa da bağlantı profilinizi geliştirmek için aşağıdaki ipuçlarını takip edebilirsiniz:

Kısayolları kullanmayın: Bağlantı oluşturmada kısayol yoktur. Bu yüzden zaman ayırmanız ve onları doğru şekilde bağlantı vermeniz gerekir. Bu, insanlarla sohbet etmeyi, kendinizi tanıtmayı ve onlara sitelerine nasıl değer katabileceğinizi söylemeyi de içeren bir süreçtir.

Bağlantı oluşturmada kısayol yoktur. Bu yüzden zaman ayırmanız ve onları doğru şekilde bağlantı vermeniz gerekir. Bu, insanlarla sohbet etmeyi, kendinizi tanıtmayı ve onlara sitelerine nasıl değer katabileceğinizi söylemeyi de içeren bir süreçtir. Tehlikeli bağlantıları kaldırın: Google, sıralama yeteneğinize zarar verebilecek bağlantıları kaldırmanıza olanak tanıyan reddetme aracına sahiptir. Çünkü alakalı olmayan veya yanlışlıkla profilinize gelmiş olabilecek bağlantıları kaldırmak, bağlantı profilinizi temizlemenize yardımcı olur. Tehlikeli veya doğal olmayan bağlantılar, web sitesinin SERP sıralamasını olumsuz etkileyeceği için, Google, sitenizin bu tür bağlantıların çok sayıda olduğunu fark ederse, sitenizi veri tabanından çıkarabilir.

Google, sıralama yeteneğinize zarar verebilecek bağlantıları kaldırmanıza olanak tanıyan reddetme aracına sahiptir. Çünkü alakalı olmayan veya yanlışlıkla profilinize gelmiş olabilecek bağlantıları kaldırmak, bağlantı profilinizi temizlemenize yardımcı olur. Tehlikeli veya doğal olmayan bağlantılar, web sitesinin SERP sıralamasını olumsuz etkileyeceği için, Google, sitenizin bu tür bağlantıların çok sayıda olduğunu fark ederse, sitenizi veri tabanından çıkarabilir. Dahili bağlantıları unutmayın: Dahili bağlantı, aynı web sitesindeki iki sayfa arasındaki bir köprüdür. Bağlantı metni ve çevreleyen içerik aracılığıyla bağlamın yanı sıra PageRank'i iletirler. Her ne kadar Google arama bugüne kadar çok yol kat etse de bir sayfanın ne hakkında olduğunu, diğer sayfalarla ilişkisini ve web sitenizde ne kadar önemli olduğunu anlamak için linklere ihtiyaç duyar. Dahili bağlantıların ortaya çıktığı yer ise burasıdır.

Kişisel

Sayfa dışı SEO, insan davranışına dayanır. Bu faktörler, birinin içeriğinize yanıt verme şeklini otomatik olarak etkiler, ancak SEO çabalarınız da dünyanın bir bölgesinden diğerine farklı davranabilir. Bunların çoğu kontrolünüz dışında olsa da belirli bir kitleye ulaşma şansınızı artırmak için uygulayabileceğiniz birkaç adım vardır. Çünkü kişisel SEO faktörleri söz konusu olduğunda, herkesi kapsayan bir uygulama yoktur.

Kişisel SEO faktörü, hedef kitlenizi anlamanın gücüdür. Bununla birlikte doğru potansiyel müşterilerden doğru trafiği çekme sürecini de içerir. Kitle hedefleme, bu alaka düzeyini artırmakla ilgilidir. Bu nedenle trafik ile elde edilen her kazanç, kar elde etmeniz için daha önemlidir. Ayrıca hedef kitlenizin tam olarak kim olduğunu bildiğinizde, işletmenizi çevrimiçi arama yapan bu kişilerin önüne çıkarmak için etkili bir SEO stratejisi uygulayabilirsiniz.

Hedef kitlenizi tanımlamak, şunları yapabileceğiniz anlamına gelir:

Optimize etmeniz gereken anahtar kelimeleri belirlemek için daha hedefli anahtar kelime araştırması yapabilirsiniz.

Hedef kitlenizle mükemmel şekilde uyumlu içerik oluşturabilirsiniz. Bu açıdan içeriklerinizin alaka düzeyi nedeniyle sitenizdeki deneyimlerini iyileştirebilirsiniz.

Bir sonraki müşteriniz veya müşteriniz olma olasılığı daha yüksek olan kişilerden daha alakalı trafik çekebilirsiniz.

Organik trafiğinizin daha yüksek bir yüzdesini satışa veya potansiyel müşteriye dönüştürebilirsiniz.

Kişisel SEO faktörlerinin unsurları:

Hedef kitleniz, web sitenize çekmek istediğiniz kişilerdir. Bu kişiler, tıpkı sizinki gibi bir işletme bulmak için Google'da (veya başka bir arama motorunda) arama yapan kişileri içerir. Hedef kitlenizi tanımlamak, onları web sitenize yönlendirebilecek anahtar kelimeleri bilmenizi sağlar. Bu durum ise daha kolay bir şekilde trafik çekmenizi kolaylaştırır. Bu kişilerin kim olduğunu öğrendiğiniz zaman ise bir strateji geliştirebilirsiniz. Buna ek olarak arama yaparken görünür olmanızı sağlamak için doğru taktikleri daha kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Çünkü en başarılı SEO stratejisi, hedef kitlesini içten dışa anlamayı içerir. Ayrıca bu stratejiler hedef kitlelerini, yaptıkları her şeyin en ön safına koyar. Sonuçta SEO, sadece arama motorları ile ilgili değildir. Bu yüzden kişisel SEO faktörlerinin unsurlarını dikkate almanız gerekir.

Ülke:

Tüm arama yapanlar, bulundukları ülkeyle ilgili sonuçları görür. Örneğin önerilen mağazaların ve restoranların açılış saatleri, kendi yaşadıkları ülkelerin saat dilimlerine göre görünür. Ayrıca arama motorları kelimeleri farklı yorumlar. ABD'de ‘kahve makinesi’ arayan biri ‘Filtre kahve makinesi’ sonucunu görürken; Türkiye’de böyle arama yapan biri ‘Türk kahvesi makinesi’ sonucunu görebilir. Bu yüzden Google'a belirli ülkeleri hedeflemek istediğinizi söylemenin bir yolu, elbette, onları anahtar kelime olarak eklemektir. Bu yüzden ülke unsurunu dikkate almanız önemlidir.

Ülkeden ülkeye farklı rekabet seviyeleri vardır. Bu yüzden Google Kanada, Google Türkiye’den farklı sonuçlara sahip olur. Her ülkenin zorluk derecesi de farklı olabilir. Çok dilli bir site, bilgilerinizi yalnızca kendi ana dillerinde daha fazla kişiye sunmakla kalmaz, aynı zamanda başka yerlerde daha kolay sıralamanıza yardımcı olabilir. Çok dilli içerik oluşturmak, en hızlı kazançlardan biridir. Ancak, bunu başarmak çok da kolay değildir. Bu aşamada ise bir SEO ajansından yardım almanız iyi olabilir.

Şehir:

Coğrafi hedefleme olarak da bilinen konum tabanlı SEO, içeriğinizi hedef konumunuz için görünecek şekilde optimize etme uygulamasıdır. Google'ın, arama yapanların bir şey aradığı daha genel konularda konum tabanlı arama sonuçları oluşturma konusunda giderek daha iyi hale geldiğini söylemek doğru olur. Örneğin, İstanbul’da oturuyor ve cep telefonunuzdan ‘restoran’ terimini aratıyorsanız, Google size yerel sonuçları gösterir. Bunun yanı sıra masaüstü araması daha geniş yerel bölgedeki restoranları gösterir. Google, masaüstü ve mobil arama arasındaki amacın farklı olduğuna inanmaktadır. Çünkü masaüstü aramayı kullananlar daha çok araştırma yaparken, mobil aramayı kullananlar daha hızlı sonuçlar ister. Bu gibi durumlarda ise şehir unsuruna dikkat etmeniz gerekir.

Konum tabanlı SEO, daha da ileri giderek şehir düzeyine inebilir. Bu nedenle, bir fast-food zinciri ararken, genellikle hemen blok çevresinden sonuçlar görürsünüz. Şehirlerin adlarını anahtar kelime olarak kullanmak bu konuda size destek verir. Bununla birlikte, yerel bir otoriteyseniz ve işletmeniz öncelikle yerel alanla ilgileniyorsa, bunun üzerine de çalışabilirsiniz. Ancak global olmak istiyorsanız şehir unsurunu unutmamanız önemlidir.

Kişisel faktörleri geliştirmek için 3 ipucu

SEO çalışmalarında önemli olan kişisel faktörleri geliştirmek için aşağıdaki ipuçlarından yararlanabilirsiniz. Bu sayede hedef kitlenizi daha iyi tanıyabilir ve buna yönelik SEO iyileştirmeleri yapabilirsiniz.

Müşteri avatarınızı anlayın: Müşterinizin kim olduğunu yalnızca siz anlayabilirsiniz ve ideal müşterinizin kişiliğine sahip değilseniz, bu kişisel SEO'nun ilk adımı olur. Bu yüzden müşterinizin ne istediğine, neden sizi aradığına ve sitenizden ne beklediğine yanıt bulmanız gerekir. Eğer bu soruları doğru cevaplarsanız, müşteriye tam olarak beklediklerini vermeniz önemlidir. Bunu yaptığınızda ise insanlar sitenizde daha fazla zaman geçirir ve sitedeki öğelerle etkileşime girer. Bunun sonucunda Google sizi ödüllendirir.

Müşterinizin kim olduğunu yalnızca siz anlayabilirsiniz ve ideal müşterinizin kişiliğine sahip değilseniz, bu kişisel SEO'nun ilk adımı olur. Bu yüzden müşterinizin ne istediğine, neden sizi aradığına ve sitenizden ne beklediğine yanıt bulmanız gerekir. Eğer bu soruları doğru cevaplarsanız, müşteriye tam olarak beklediklerini vermeniz önemlidir. Bunu yaptığınızda ise insanlar sitenizde daha fazla zaman geçirir ve sitedeki öğelerle etkileşime girer. Bunun sonucunda Google sizi ödüllendirir. Çok dilli içerik üretin: Farklı dillerde içeriğe sahip olmak sandığınız kadar zor değildir. Bu yüzden sitenizdeki içerikleri çok dilli olacak şekilde ayarlarsanız daha fazla trafik alma imkanına erişebilirsiniz.

Farklı dillerde içeriğe sahip olmak sandığınız kadar zor değildir. Bu yüzden sitenizdeki içerikleri çok dilli olacak şekilde ayarlarsanız daha fazla trafik alma imkanına erişebilirsiniz. Anahtar kelimeleri diğer ülkelerde araştırın: Eğer kendi ülkenizin dışındaki kişileri hedefliyorsanız, bu kişilere ulaşmak için doğru anahtar kelime araştırmasını yapmanız gerekir.

Sosyal

Sosyal medya, arama sıralamalarını etkileyen faktörleri dolaylı olarak etkilediğinden, web sitenize kaliteli web trafiği çekme potansiyeline sahiptir. Çünkü sosyal medya, hedef kitlenizin makaleleri okuyup arkadaşları ve takipçileriyle paylaşacağı anlamına gelir. Buna ek olarak hedef kitlenizin takipçileri de aynısını yapabilir ve çember bu şekilde büyüyebilir. Bu yüzden içerik yazmanın ya da oluşturmanın sitenize daha fazla ilgi çekmenin harika bir yolu olduğunu unutmamalısınız.

Sosyal medya, SEO sıralamasına doğrudan katkıda bulunmaz. Ancak sosyal platformlarda paylaştığınız bağlantılar marka görünürlüğünü artırır. Bu açıdan arama motoru optimizasyonunu altı yönde toplar ve etkiler:

Kapsamlı içerik dağıtımı

Gönderilerinizin daha uzun ömürlü olması

Çevrimiçi görünürlüğü ve organik trafiğin iyileştirilmesi

Marka bilinirliğini artırması

Marka itibarını artırması

Yerel arama motoru optimizasyonunu iyileştirmesi

Sosyal medya sitelerindeki paylaşımlarınızın SEO sıralamasında yeri yoktur. Yine de daha fazla kişi içeriğinizi sosyal medyada paylaştığında, gönderilerinizin hedef pazarınız için yararlı olduğunu gösteren sosyal sinyaller üretir. Bu aşamada ise SEO için gerekli olan sosyal unsurları bilmelisiniz.

SEO için sosyal unsurlar

Sosyal medya bir sıralama faktörü olmasa da arama motoru optimizasyonu ile bağlantılıdır. Bu sinyaller, Google'ın bir web sitesini sıralarken dikkate aldığı faktörleri güçlendirir. Sosyal medyada ne kadar faydalı içerik paylaşırsanız, hedef kitlenizin gönderileri arkadaşları ve takipçileriyle paylaşması o kadar olasıdır.

Ayrıca Google, kaliteli içeriği en üstte sıralamaya en çok önem verir. Arama algoritmalarına sahip olmanın amacı, önemli, yardımcı ve yüksek kaliteli içeriğin olabildiğince kolay bulunmasına yardımcı olmaktır. Genel olarak bir gönderiyi paylaşmak, bir şeyin yararlı veya ilginç olduğu anlamına gelir. Buna ek olarak, arama motorları paylaşımları takip edebilir. Sosyal medya bağlantıları, bir siteyi tarayan ve bota bağlantıyı dikkate almamasını söyleyen botlar için ‘takip edilmeyen’ olarak etiketlense de bağlantılar yine de çok kolay bir şekilde paylaşım olarak tanımlanabilir. Bu, arama motorlarının sosyal medyayı sıralama algoritmalarında kullanmak için hem istekli hem de takip edebilecekleri anlamına gelir. Ancak yapılan paylaşımların kalitesi ve sayısına dikkat etmeniz önemlidir.

Paylaşımların kalitesi

Paylaşım, hedef kitlenizin yayınladığınız içerikleri paylaşacak kadar değerli bulduğunun bir göstergesidir. Bir içerik parçası ne kadar çok paylaşılırsa, viral olma şansı o kadar yüksek olur. Paylaşılan içerik, genellikle içeriğin ilginç, eğlenceli ve ilgi çekici olduğunu gösterir. Bu genellikle okuyucularınızla ve hedef kitlenizle bağlantı kuran içerik oluşturduğunuzu gösterebilir.

SEO pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması bir arada bulunan iki kavramdır. Çünkü amaç Google'a ne kadar harika olduğunuzu söylemektir. İnsanlar içeriğinizi paylaşıyorsa ve erişimi daha da genişletiyorsa, bu durum Google’a insanlara sunduğunuz şeylerden hoşlandığını ve insanlara büyük değer verdiğinizi söyler. Bu yüzden paylaşımlarınızın kaliteli olmasına dikkat etmeniz oldukça önemlidir.

Paylaşma sayısı

Paylaşımlarının viral olması her pazarlamacının hayalidir. Ancak bunu başarmak için kaliteli ve iyi içerikler oluşturmanız gerekir. Bu, farklı hedef kitleleler için farklı şeyler ifade eder. Örneğin, pazarlama alanında, uzun biçimli içeriğin neredeyse her zaman kısa biçimli içerikten daha iyi performans gösterdiğini söylemek mümkündür. Öbür taraftan ise kimi insanlar daha az metin ve daha çok görsel ister. Bu yüzden bunları sağlayarak paylaşımlarınızın sayısını artırabilirsiniz.

Sosyal unsurları geliştirmek için 3 ipucu

SEO çalışmalarında oldukça önemli olan sosyal unsurları geliştirmek için kaliteli içerikler oluşturmalı ve tutarlı olmalısınız. Ayrıca ziyaretçileriniz için içeriklerinizi paylaşabilme sürecini kolaylaştırmanız gerekir. Bu yüzden aşağıdaki ipuçlarını takip ederek sosyal unsurları geliştirebilirsiniz:

Kaliteli içerik oluşturun: En kaliteli içeriği oluşturmak, sade ve basit paylaşım almanın yoludur. Kısacası Google'a değerli içerik sağladığınız takdirde, Google sizi ödüllendirir.

En kaliteli içeriği oluşturmak, sade ve basit paylaşım almanın yoludur. Kısacası Google'a değerli içerik sağladığınız takdirde, Google sizi ödüllendirir. Tutarlı olun: SEO ve sosyal medyada tutarlılık son derece önemlidir. Her üç ayda bir paylaşım yaparsanız, sosyal medya algoritmaları bu durumdan hoşlanmayabilir. Buna ek olarak bir önceki gönderinizin üzerinden çok uzun zaman geçtiği için içeriği paylaşacak kimse de olmaz. Bu yüzden sürekli olarak sosyal medyada yayın yapmak, düzenli olarak paylaşacak yeni içeriğe sahip olmanızı gerektirir.

ve sosyal medyada tutarlılık son derece önemlidir. Her üç ayda bir paylaşım yaparsanız, sosyal medya algoritmaları bu durumdan hoşlanmayabilir. Buna ek olarak bir önceki gönderinizin üzerinden çok uzun zaman geçtiği için içeriği paylaşacak kimse de olmaz. Bu yüzden sürekli olarak sosyal medyada yayın yapmak, düzenli olarak paylaşacak yeni içeriğe sahip olmanızı gerektirir. Kolaylaştırın: Sosyal paylaşımı teşvik eden birçok eklenti vardır. Bu nedenle sitenizde bunları kullanmanız gerekir. Çünkü ziyaretçileriniz, gönderinizi sosyal medyada paylaşmanın basit bir yolunu bulamazsa, muhtemelen sizi paylaşmanın yolunu aramaz. Bu yüzden süreci onlar için kolaylaştırmanız önemlidir.

Google'ın EAT Yönergeleri

E-A-T, Uzmanlık, Yetkililik ve Güvenilirlik anlamına gelir. E-A-T, Google'ın algoritmasının bir parçasıdır ve Google'ın Arama Kalitesi Değerlendirici Yönergeleri'ne dahil edilmiştir. Bu, Google'ın, web sitelerini değerlendirirken kalite test uzmanları tarafından uygulanacak bir dizi web sitesi kalite standardı için 2018'de tanıtılan terminolojisidir. E-A-T, özellikle finans veya kişisel sağlık hakkında bilgiler içeren hassas YMYL (Your Money Your Life) konularını kapsayan içeriğin değerlendirilmesiyle ilgilidir. Google Güncellemeleri, E-A-T'nin özelliklerini Google'ın arama algoritmasına eklemek için de kullanılır.

Tahmin edebileceğiniz gibi, sayfa kalitesi, bir sayfanın Google organik arama sonuçlarında sıralamasında önemli bir rol oynar. Yönergelerde Google, bir web sitesinin genel kalitesini belirlemek için aşağıdaki faktörleri kullandığını belirtir:

Sayfanın Amacı

Uzmanlık, Yetkililik ve Güvenilirlik

Ana İçerik Kalite ve Miktar

Web sitesi veya Ana İçerik oluşturucu hakkında bilgiler

Web sitesinin itibarı veya Ana İçeriğin yazarı

Bu nedenle, her şey eşit olduğunda, bir sayfa uzmanlık, otorite ve güvenilirliği ne kadar fazla gösterirse, o kadar üst sıralarda yer almalıdır. Esasen, E-A-T, Google'ın arama yapanlara doğru, gerçek ve faydalı bilgiler döndürmesini sağlamaya çalıştığı bir yoldur. Herkesin bir web sitesi oluşturabilmesi ve istediği içerikleri yayınlayabilmesi mümkündür.

Bir tıbbi bilgi sitesi açmak için doktor olmanıza veya yatırım hakkında yazmak için finans diplomasına sahip olmanıza gerek yoktur. Ancak, Google için bu durum bir sorun teşkil etmektedir. İnsanlar, arama sonuçlarından öğrendiklerine göre önemli kararlar alırlar. Bu nedenle Google, bu kararların mümkün olan en güvenilir bilgilere dayanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu açıdan Google, sayfa içeriğinin, içeriğin kendisinin ve tüm web sitesinin bireysel yaratıcısının uzmanlığını, yetkinliğini ve güvenilirliğini dikkate alır. Google'ın gözünde, deneyimli bir doktor tarafından yazılan kapsamlı bir tıbbi makale, doğrulanmamış tıbbi tavsiyeler veren rastgele bir blog gönderisinden çok daha değerlidir.

EAT puanınızı artırmak için 4 ipucu:

E-A-T, SEO için önemlidir. Çünkü Google, E-A-T'yi önemser. Bu nedenle, web sitenizin E-A-T puanı ne kadar iyi olursa, içerikleriniz Google'ın arama sonuçlarında o kadar iyi sıralanır. Ayrıca E-A-T SEO'nuzu dolaylı bir şekilde de etkiler. Çünkü E-A-T'yi önemseyen sadece Google değildir. Bu açıdan okuyucularınız da bunu önemser.

Örneğin bazı bilgileri aradığınızı ve Google'da ilk iki sonucu tıkladığınızı hayal edin. Bu sitelerden biri kaliteli ve bir uzman tarafından yazılmış gibi görünürken; diğeri çok amatör görünüyorsa hangi içeriği okumaya devam edersiniz? Bu yüzden E-A-T puanınızı artırmanız gerekir. Bunun için ise aşağıdaki ipuçlarını uygulayabilirsiniz:

Araştırma yapın: E-A-T’i gerçekten göstermenin en iyi yolu doğru bilgileri paylaşmaktır. Mümkün olduğunda uzman röportajları yayınlayabilirsiniz. Ancak paylaştığınız bilgilerin konu bağlamında ve onu okuyacak olan izleyiciler için doğru olduğundan emin olmanız gerekir. Aksi takdirde, düşük puan alabilirsiniz.

E-A-T’i gerçekten göstermenin en iyi yolu doğru bilgileri paylaşmaktır. Mümkün olduğunda uzman röportajları yayınlayabilirsiniz. Ancak paylaştığınız bilgilerin konu bağlamında ve onu okuyacak olan izleyiciler için doğru olduğundan emin olmanız gerekir. Aksi takdirde, düşük puan alabilirsiniz. Kapsamlı olun: Artık bilgilerinizin doğru olduğundan emin olduğunuza göre, kapsamlı olduğundan da emin olmanız gerekir. Daha uzun içerikler genellikle daha yetkili ve güvenilirdir. Çünkü daha kapsamlıdırlar ve sorulan soruya daha eksiksiz yanıt verirler. Ancak alakasız bilgilerle dolu uzun bir içerik, daha kısa ve daha iyi yazılmış bir yazı kadar güvenilir değildir. Bu yüzden kapsamlı olmak adına alakasız bilgileri içeriğinize dahil etmeye çalışmamanız gerekir.

Artık bilgilerinizin doğru olduğundan emin olduğunuza göre, kapsamlı olduğundan da emin olmanız gerekir. Daha uzun içerikler genellikle daha yetkili ve güvenilirdir. Çünkü daha kapsamlıdırlar ve sorulan soruya daha eksiksiz yanıt verirler. Ancak alakasız bilgilerle dolu uzun bir içerik, daha kısa ve daha iyi yazılmış bir yazı kadar güvenilir değildir. Bu yüzden kapsamlı olmak adına alakasız bilgileri içeriğinize dahil etmeye çalışmamanız gerekir. Uzman olduğunuz alan hakkında bilgi verin: Web siteniz için içerik geliştirirken, marka olarak neyle ilgili olduğunuza bağlı kalmalısınız. Uzmanlık konunuza bağlı kalmak, bu konuda bilgi almak için gidilecek yer olarak itibarınızı artırmanıza yardımcı olur.

Web siteniz için içerik geliştirirken, marka olarak neyle ilgili olduğunuza bağlı kalmalısınız. Uzmanlık konunuza bağlı kalmak, bu konuda bilgi almak için gidilecek yer olarak itibarınızı artırmanıza yardımcı olur. Kitlenizin ihtiyacını karşılayın: Eğer okuyucuların okumaya geldiği konuyla ilgili bilgi verirseniz, okuyucunun zihninde güvenilirlik ve otorite oluşturabilirsiniz.

SEO ve Google Algoritma Güncellemeleri

Google'ın algoritmaları, bir arama sorgusu için mümkün olan en iyi sonuçları o an sunmak amacıyla Google’ın kullandığı karmaşık sistemleri içerir. Arama motoru, arama motoru sonuç sayfalarında (SERP'ler) alaka düzeyine göre sıralanmış web sayfaları sunmak için bir dizi algoritma ve çok sayıda sıralama faktörü kullanır. Google, ilk yıllarında algoritmalarında yalnızca birkaç güncelleme yapmıştır. Ancak günümüzde Google her yıl binlerce değişiklik yapmaktadır.

Çoğu uzman, Google'ın arama algoritmasını her yıl yaklaşık 500 ila 600 kez değiştirdiğini tahmin etmektedir. Bu değişikliklerin çoğu ise SEO ortamını önemli ölçüde değiştirmese de bazı güncellemeler önemlidir. Çünkü yapılan bu güncellemelerden bazıları SEO için yazma şeklinizi değiştirebilir. Bununla birlikte, ara sıra, arama motoru, SERP'leri önemli ölçüde etkileyen büyük algoritmik güncellemeler de sunar. Google’ın son zamanlarda yaptığı ve önemli olan algoritmalar ise aşağıdaki gibidir:

Fred

Intrusive Interstitials Update

Mobilegeddon

RankBrain

Panda

Penguin

Hummingbird

Pigeon

Payday

EMD

Page Layout Algorithm

Her ne kadar Google sık sık algoritmalarını güncellese de yüksek kaliteli içerik oluşturmaya, alakalı anahtar kelimeler kullanmaya ve geri bağlantılar kurmaya devam etmelisiniz. Google'ın algoritmaları söz konusu olduğunda bu algoritmaların hepsine uymaya çalışmamalısınız. Çünkü algoritmaya çok fazla odaklanıp içeriğinize yeterince odaklanmazsanız sıralamanıza zarar verebilirsiniz.

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