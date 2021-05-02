Keşke Seri Üretime Geçse Dediğimiz 10 Konsept Otomobil

Cenevre, Tokyo ve Detroit gibi dev otomobil fuarlarında tanıtılan konsept otomobiller, hayal gücümüzü zorlayarak teknolojinin ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Sony'nin kendi otomobilini tanıttığı CES'i de unutmamak lazım tabii. Sizler için bu zamana kadar tanıtılmış, hem tasarımı hem de donanımıyla göz dolduran ve keşke yolda görsek diyebileceğimiz 10 konsept otomobili sıraladık.

Bir araba sever olarak görmeyi en çok sevdiğim şeylerden birisi, marka veya tasarımcı fark etmeksizin konsept otomobil tasarımları görmektir. Bu tarz otomobillerden kimisi çok fütüristik, kimisi son derece nostaljik olur.

Konsept otomobillerin şöyle güzel bir yanı vardır; teknolojinin izin verdiği kadar değil, zihnin izin verdiği kadar güzel olurlar. Ne yazık ki aradaki teknoloji engeli, görüp keşke gerçek olsa dediğimiz konsept modellerin asfalta çıkmasına engel olur. Sizin de keşke asfalta çıksa diyeceğinizden emin olduğum, en başarılı konsept otomobilleri biraz daha gün yüzüne çıkarmak istedim.

Geleceğin yeryüzündeki sureti: Jaguar I-PACE

I-PACE, İngiltere otomobil devlerinden Jaguar’ın tasarlamış olduğu ve ilk elektrikli otomobilerine öncülük edecek konsept otomobili. 4 kapılı bir spor otomobil olan I-PACE’in en sevdiğim yanı, spor otomobil olmasına rağmen heybetli bir SUV karakterine sahip olması ve elektrikli otomobil tasarımını tamamlayan yan çizgileriyle birlikte köpek balığı kuyruğuna benzeyen minnak spoylerı.

Aniden gelen Alpha Romeo 2uettottanta'mısın...

İtalyan otomobil tasarımlarına hayran biri olarak favori markamın Alpha Romeo olduğunu söylemem lazım. Giulietta, Mito, 159 ve ülkemize yeni giriş yapmış Giulia… İtalyan devin çıkardığı her modeli gerçekten çok beğeniyorum ancak 2010 yılında çıkarmış oldukları konsept otomobil 2uettottanta’nın yeri her zaman bir başkadır bende.

2uettottanta hem çok zarif, hem de bir o kadar absürt bir konsept aslında. Hem günümüz arabalarına çok benziyor, hem de eski bir Brian De Palma filminden fırlamış gibi duruyor.

Gerçeğe en yakın: Toyota Aygo X

Fütüristik konsept otomobiller görmeyi sevdiğimi söylemiştim ancak ayağı yere basan ve gerçek olma ihtimali son derece yüksek olduğu için heyecanlandıran modelleri de sevmiyor değilim. Toyota’nın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Aygo X de tam olarak bu tanıma uyuyor.

Aygo modelinin SUV versiyonu olarak tanıtılan Aygo X, önümüzdeki dönemde satışa sunulacak yeni model için bir ön izleme niteliğinde. Geniş ızgaralar, çift gövde rengi ve keskin far çizgileri, Aygo X’in minik bir canavar olarak gözükmesini sağlıyor.

Floyd MayWeather bunu beğendi: Hongqi L-Concept

Konsept otomobillerden bahsederken işin içine biraz şatafatı katmasak olmazdı tabii. Rolls Royce ya da Chrysler tarzında arabalara ilginiz varsa, Çin’in en eski otomobil markalarından Hongqi’nin bu konsept modeli de hoşunuza gidecektir diye düşünüyoruz.

Lüks görünümünü iç kabinde de devam ettiren L-Concept’i diğer modellerden ayıran en büyük özellik, arka tarafta 3 yerine sadece 2 yolcu koltuğunun bulunması.

Hem fütüristik hem pikniklik: Brubaker Box (Samir Sadikhov tasarımıyla)

Genellikle konsept otomobil tasarımlarıyla bilinen Samir Sadikhov, Tesla’nın zaten fütüristik görünen Cybertruck otomobiline yeni bir boyut kazandırmış ve aracı hibrit teknolojisine sahip bir minivan olarak yeniden şekillendirmiş.

Brubaker Box adını verdiği bu tasarımla birlikte Sadikhov, metalik görünümün yansıra ahşap tamponlarla birlikte hem modern hem de klasik bir tarzı ortaya çıkarmış diyebiliriz.

Bakalım seni kaç farklı habere daha uyarlayacaklar: Sony Vision-S

Öncelikle Sony otomobil üretimine falan kalkışmıyor, önceden söyleyelim. CES 2020 fuarında sergilenen ve konsept olarak kalması garanti otomobilleri Vision S, Sony’nin teknoloji konusunda ne kadar ileri gidebileceğini gösteren bir gurur kaynağı sadece.

Otomobilin çevresinde bulunan 33 farklı sensör, ultra gelişmiş 360 derecelik ses sistemi, ve otonom sürüş… Bosch, BlackBerry QNX ve Nvidia gibi teknoloji devlerinin bir araya gelerek tasarladığı Vision-S, bana kalırsa hem tasarım hem de donanım olarak gelecek nesil otomobillerinden beklenen her şeyi karşılıyor.

Apple Car değil, Mercedes-Benz Vision AVTR diyeceksiniz

Sıradaki konsept otomobilimizi görmeyen kimsenin kalmadığını düşünüyorum artık. Alman devi Mercedes-Benz’in ürettiği ve muhteşem bir yapıt gibi duran AVTR için hayır bu Apple Car da dendi, geleceğin otomobili işte bu da dendi, Huawei araba çıkarıyormuş işte buna benzeyecek de…

Adından da anlaşılacağı üzere sürekli farklı markalarla bağdaştırılan bu konsept sadece Mercedes-Benz’e ait. Avatar filminden ilham alan AVTR, tasarım olarak harika, donanım olarak da en baba kurgu filmlerini aratmıyor. Böceğimsi, yaşayan bir organizma olarak görünen bu araçtaki bence en büyük sıkıntı, sanayide lastik değişimi olacaktır.

Kırmızının en güzel hali: Mazda RX Vision

Mazda, ne yaparsa yapsın nasıl bir otomobil tasarlarsa tasarlasın her zaman övgü almaya devam edecek bir marka. Miata’yı (MX-5) bilenler, hikayesini duyanlar Mazda’nın tasarım konusunda ne kadar öncü bir isim olduğunu zaten bilirler.

Gerçek otomobilleri bir yana, Mazda’nın 2015 yılında görücüye çıkardığı Mazda RX Vision bir yana. RX serisi zaten markanın en iddialı modellerinden birisiydi ancak Vision modeli sadece görünüşüyle diğer yarış otomobillerine “sizi cebimden çıkarırım” diyebilirmiş gibi duruyor.

Çöllerde görmeye hazırlanalım: Audi AI-Trail Quattro

Yeni bir bilim kurgu filmi çekeceğiz ve çöllerde geçecek, içine hangi aracı koyalım diye sorsanız ilk olarak Audi Al-Trail Quattro’yu söylerim. Tamamen elektrikli olacak şekilde tasarlanmış Al-Trail, geleceğin off-road araçlarının nasıl görüneceğine dair mükemmel bir ışık tutuyor.

Konsept olarak tasarlanmış ve seri üretime geçmesi şimdilik pek mümkün görünmeyen otomobil, sürücüsünü en ücra yerlerde bile mağdur etmemek için son derece yüksek bir batarya kapasitesine sahip. Ayrıca araçla uyumlu hareket eden dahili dronelar sayesinde araç, karanlık yollarda bile ekstra aydınlatma ve görüş mesafesi sunuyor.

Hem arazi hem şehrin en büyük yardımcısı olmaya aday: Citroen 19_19

Konsept otomobil listesini, en favori otomobil markalarımdan birinin tasarımı ile bitirmesem olmazdı. Son dönemde şehir otomobili üzerine iyice yoğunlaşan, ayarlanabilir amartisör konusunda C5 sedan modeli ile zamanında bir öncü haline gelen Ctiroen, 100. yıl anısına tamamen elektrikli Citroen 19_19’u görücüye çıkarmıştı.

Citroen 19_19, kompakt ve fütüristik tasarıma sahip olmasını yanısıra sürücüye birçok kolaylık sunuyor. Bu kolaylıkların arasında henüz seri üretim otomobillerinde göremediğimiz tam otonom sürüş sistemi ve ayrıca sesli komutla iletişim kurabilen yapay zeka asistanı bulunuyor.