Yıllardır katılmasak da Türkiye'de büyük bir takipçi kitlesi bulunan Eurovision Şarkı Yarışması başladı. İkinci yarı finallerde konuk sanatçı olarak sahneye çıkan isimlerden birinin de Sertab Erener olmasına sosyal medya kayıtsız kalmadı.

2013 yılında TRT, formatta yapılan değişiklikleri ve yaşanan "haksızlıkları" gerekçe göstererek Eurovision'a katılmama kararı almıştı. O zamandan beri Türkiye yarışmada yer almasa da Eurovision'un ülkemizdeki popülerliği devam ediyor.

Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada Sertab Erener de 21 yılın ardından konuk sanatçı olarak sahne aldı ve ikinci yarı final etabında, 2003 yılında söylediği ve Türkiye'ye tarihindeki tek Eurovision şampiyonluğunu getiren "Everyway That I Can" adlı parçayı seslendirdi. Sosyal medyada da elbette bu konuda çok sayıda paylaşım yapıldı.

İşte Sertab Erener'in sahne öncesi paylaşımı:

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar

"Türk euro hayranları bu gece Sertab Erener'i izlerken"

Sertab Erener'in performansını kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için: