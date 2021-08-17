Bambaşka Bir İnsana Dönüşeceğiniz 10 Ses Değiştirici Program

Sonradan yapılacak bir kurgu ile videodaki tüm sesleri değiştirmek mümkün. Peki, bir canlı yayın ya da Discord sohbeti sırasında anlık olarak ses değiştirmek mümkün mü? Doğru bir ses değiştirici program kullanıyorsanız dilediğiniz her platformda sesinizi değiştirerek bambaşka bir insan haline gelebilirsiniz.

Ses değiştirici program kavramıyla daha çok Twitch ve Discord gibi birden fazla kişiyle konuşulan ya da sohbet edilen platformlarda karşılaşıyoruz. Bu tür programları kullanan kişilerin amacı daha çok anonim kalmaya çalışmaktır. Ancak başarılı bir ses değiştirici program ile anonim kalmaktan çok daha fazlasını yapabilir ve sesinizi sanki bambaşka bir insana aitmiş gibi duyurabilirsiniz.

Ses değiştirici program ve mobil uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor. Bunlar arasında ücretsiz olduğu kadar ücretli abonelik sistemiyle çalışan hizmetler de var. Bu noktada tercih kullanıcıya kalmış durumda. Ücretsiz hizmetler yeterli geliyorsa böyle bir program için yüksek meblağlar ödemeniz pek önerilmiyor. Gelin sizi bambaşka bir insana dönüştürecek bazı ses değiştirici programlara yakından bakalım.

Duyanlara kim konuştu diye sorduracak ses değiştirici programlar:

Voice Changer

Clownfish

SuperVoice Changer

VoiceMod

AV Voice Changer Software Diamond

VoiceMeeter

Discord Voice Changer

MorphVOX

Voice Changer with Effects

Voxal Voice Changer

Basit ve kolay kullanım: Voice Changer

Voice Changer, basit ama kolayca kullanılabilecek bir ses değiştirici programdır. İnternet sitesini açtığınız zaman karşınıza üç seçenek çıkar; ses dosyası yüklemek, mikrofon kullanmak ve metni sese çevirmek. Bu üç seçenekten birini tercih ettikten sonra sıra sesin neye dönüşeceğini seçmektir. Popüler karakterlerin sesinden tutun, bir bebek sesine kadar karşınıza pek çok farklı ses değiştirme seçeneği çıkacak.

Canlı yayınlar için ideal ses değiştirici: Clownfish

Clownfish, özellikle Skype, Steam ve Discord gibi platformlarda anlık olarak sunduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Tüm işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışan Clownfish, arka planda işlemcinizi yormadan çalıştığı için herhangi bir sorun yaratmıyor. Canlı ses değiştirici özelliğinin yanı sıra metni de sese çevirebiliyor. Sesinizi değiştirmek isteyeceğiniz seçenekler de son derece zengin.

Ses kurgusu konusunda başarılı: SuperVoice Changer

SuperVoice Changer, bir Android mobil uygulamasıdır. Yalnızca bir ses değiştirici olarak çalışmaz, aynı zamanda bir ses kurgu uygulamasıdır. Uygulama üzerinden ses kaydı yapabilir; ses dosyalarını kesebilir, düzenleyebilir ve canlı yayınlar sırasında anlık olarak ses değişimi yapabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra ses değiştirme seçeneklerinden size en uygun olanı seçerek onaylamanız yeterli.

Sesini tamamen değiştirmek istemeyenlere: VoiceMod

Sesinizi tamamen değiştirmek yerine çok daha havalı yapmaya ne dersiniz? İşte VoiceMod tam olarak bunu sunuyor. Elbette, listemizdeki tüm programlar gibi onlarca farklı ses değiştirme seçeneğine de sahip ancak öne çıkan noktası var olan sesiniz üzerinde oynamanızı sağlamaktır. Örneğin; ince sesli biriyseniz VoiceMod ile sesinizi bir tık kalınlaştırarak çok daha havalı, bariton bir ses kalitesi yakalayabilirsiniz.

Para harcamaktan çekinmeyenlere: AV Voice Changer Software Diamond

Öncelikle belirtelim, AV Voice Changer Software Diamond programı gerçek anlamda profesyonellere hitap ediyor çünkü satış fiyatı yaklaşık 100 dolar. Ses kaydedebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz, özel ses efektleri oluşturabileceğiniz ve sesinizi canlı yayınlarda anlık olarak değiştirebileceğiniz AV Voice Changer Software Diamond programının ücretsiz deneme sürümünü kullanarak fikir edinmeniz mümkün.

Gerçek profesyoneller için ücretsiz bir hizmet: VoiceMeeter

VoiceMeeter, ücretsiz bir program olmasına rağmen güçlü sistemi ile gerçek profesyonellere hitap ediyor diyebiliriz. Farklı programların değiştirdiği sesin üzerinde oynanmış olduğu anlaşılırken VoiceMeeter bu konuda tam bir bordo bereli. Kolay ve hızlı kurulum sonrası MME, DX, KS, WDM, ASIO ve benzeri tüm ses dosya formatlarını işleyebilir ve canlı yayınlarda anlık olarak ses değiştirebilirsiniz.

Biraz eğlenelim diyenlere: Discord Voice Changer

Discord Voice Changer de bir Android mobil uygulaması ancak Google Play Store’da bulunmadığı için APK olarak indirerek cihazınıza kurmanız gerekiyor. Kendisini bir eğlence uygulaması olarak tanımlayan Discord Voice Changer ile sonu gelmez ses efektlerini kullanarak canlı yayınlarda anlık olarak sesinizi değiştirebilir, ses dosyaları düzenleyebilir ve farklı sesler ile yeni dosyalar kaydedebilirsiniz.

Çevrimiçi oyunlarda başarılı performans: MorphVOX

Temel hizmetlerini ücretsiz olarak kullanabileceğiniz MorphVOX programını çok daha profesyonel bir şekilde kullanarak farklı hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız ücretli abonelik tercih edebilirsiniz. MorphVOX ile yalnızca canlı yayınlarda değil, çevrimiçi oyunlar sırasında da anlık olarak sesinizi değiştirebilirsiniz. Arka planda o kadar başarılı çalışıyor ki bazen programın açık olduğunu bile unutabilirsiniz. Kısayolları sayesinde program kullanımı da son derece kolay.

Oluşturduğunuz dosyaları zil sesi yapabilirsiniz: Voice Changer with Effects

Voice Changer with Effects de bir Android mobil uygulamasıdır. Bir mobil uygulama olmasının en büyük avantajı, oluşturduğunuz ses dosyalarını zil sesi, alarm sesi ya da mesaj sesi olarak kullanabiliyor olmanızdır. Voice Changer with Effects uygulaması ile ses dosyalarını düzenleyebilir, metni sese çevirebilir ve yaptığınız tüm bu çalışmaları kolayca sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz.

Her platform için tek bir ayar: Voxal Voice Changer

Bazı ses değiştirici programlarını kullanırken, kullandığınız programa göre özel bir düzenleme yapmanız gerekebilir. Voxal Voice Changer ise tek bir düzenleme ile yaptığınız ses değişikliğinin tüm platformlara uygun hale gelmesini sağlıyor. Programın sunduğu yüzlerce ses efektinden birini seçerek ses dosyası düzenleyebildiğiniz ve canlı yayınlarda anlık olarak ses değişimi yapabildiğiniz gibi dilerseniz kendinize özel bir ses efekti de yaratabilirsiniz.

Kullananların sesini bambaşka bir insana çeviren ses değiştirici program ve mobil uygulamaları listeleyerek kısaca öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Ses değiştirici programların etik yönü hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.