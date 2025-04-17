Sesli sohbet, metin yazımı ve araştırma gibi alanlarda kullanılabilen 10 ücretsiz ChatGPT alternatifi uygulamayı listeledik.

Yapay zekâ destekli sohbet botları artık hayatımızın her yerinde. ChatGPT bu alanda en çok bilinen isim olsa da, onun sunduğu özellikleri ücretsiz şekilde kullanabileceğiniz pek çok alternatif uygulama var. Günlük işlerinizde ChatGPT'den farklı yapay zekâ araçlarından faydalanmak istiyor ama ücretli araçlara yönelmek istemiyorsanız Android ve iOS cihazlarda kullanılabilen ve ChatGPT’ye benzer işlevler sunan 10 farklı uygulamayı bir araya getirdik.

Sesli sohbetten metin yazımına, araştırmadan yaratıcı içerik üretimine kadar farklı alanlara hitap eden bu araçlar, ücretli sürümlerine geçmeden de temel özellikleriyle gayet iş görüyor. Eğer ChatGPT’ye alternatif arıyorsanız ama bir yandan da cebinizden para çıkmasın istiyorsanız bu liste tam size göre.

İşte ChatGPT alternatifi yapay zekâ araçları

Chatsonic

Chatsonic, metin tabanlı sohbetin yanında sesli yanıt verme özelliği de sunan bir yapay zekâ aracı. Gerçek zamanlı internet erişimi sayesinde güncel bilgilerle yanıt üretebiliyor.

Ücretsiz sürüm mevcut.

Copilot

Copilot, Microsoft’un ekosistemine entegre çalışan, yazı ve görsel üretimi gibi işlevler sunan bir yapay zekâ çözümüdür. Microsoft Teams, Word ve Excel gibi uygulamalarda kullanılabilir ve kullanıcı verilerine bağlı olarak kişiselleştirilmiş yanıtlar üretebilir.

Temel sürüm ücretsiz (Microsoft hesabı ile)

Copilot Pro: Aylık 20 dolar

Undetectable.ai

Undetectable.ai, doğal görünümlü metinler üretmeye odaklanan bir yapay zekâ uygulamasıdır. Yazım tarzını özelleştirme ve okunabilirlik analizi gibi özellikler sunuyor.

Ücretsiz sürüm mevcut

Ücretli plan: Aylık 5 dolar (yıllık faturalandırılır)

Meta AI

Meta AI, açık kaynaklı Llama 3.2 modeline dayalı bir yapay zekâdır. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformlarda kullanılabilir ve sosyal medya içerikleriyle ilgili görevleri yerine getirebilir.

Tamamen ücretsiz (ticari kullanım dahil)

Character.AI

Character.AI, kullanıcıların kendi karakterlerini oluşturup bu karakterlerle etkileşimli sohbet gerçekleştirebildiği bir platform. Özellikle senaryolu sohbetler ve rol yapma deneyimleri için kullanılabiliyor.

Ücretsiz plan mevcut

Premium: Aylık 9.99 dolar (kişi başı)

Elicit

Elicit, araştırma ve veri toplama süreçlerine odaklanan bir yapay zekâ aracıdır. Literatür taraması ve kaynak analizi gibi işlemler için yapılandırılmış şablonlarla çalışıyor.

Ücretsiz sürüm mevcut

Plus: Aylık 10 dolar

Pro: Aylık 42 dolar

Gemini

Google tarafından geliştirilen Gemini, metin, görsel ve kod üretimi gibi çoklu görevler gerçekleştirebilen bir yapay zekâ sistemidir. Gmail, Docs ve Drive gibi Google uygulamalarıyla entegre çalışır ve kullanıcı verilerine dayalı içerikler sunabilir.

Ücretsiz sürüm mevcut

Gelişmiş plan (Gemini 1.5 Pro): Aylık 19.99 dolar (2 ay ücretsiz deneme dahil)

YouChat AI

YouChat AI, kişisel asistan gibi çalışarak kullanıcıya güncel bilgiler sunan bir arama destekli sohbet aracıdır. Web taraması yaparak anlık sonuçlar verebiliyor ve kaynak gösterimi yapabiliyor.

Ücretsiz sürüm mevcut

Pro: Aylık 15 dolar (yıllık faturalandırılır)

Takım planı: Aylık 25 dolar (yıllık faturalandırılır)

Claude

Claude, metin analizi, özet çıkarma ve içerik üretimi gibi görevlerde kullanılabilen bir sohbet tabanlı yapay zekâdır. İnternete bağlı olmadan çalışır ve bağlama uygun yanıtlar üretme yeteneğine sahiptir.

Ücretsiz sürüm mevcut

Claude Pro: Aylık 20 dolar

Perplexity AI

Perplexity AI, internet üzerindeki canlı kaynaklardan bilgi toplayarak kullanıcıya yanıtlar sunan bir araştırma aracıdır. Kaynak gösterimi yapar ve farklı modellerle çalışabilir.

Ücretsiz sürüm mevcut

Pro sürüm: Aylık 20 dolar

Neden ChatGPT alternatiflerini gözden geçirmeliyiz?

Yapay zekânın bu kadar hayatımıza girdiği bir dönemde, tek bir araca bağlı kalmak her zaman yeterli olmayabiliyor. ChatGPT elbette bu alanda en çok bilinenlerden biri fakat o da zaman zaman yavaşlayabiliyor, erişim sorunları yaşanabiliyor ya da kullanım seçenekleri herkesin ihtiyacına hitap etmeyebiliyor. Bu yüzden arada bir alternatifleri de gözden geçirmek iyi olabilir.

Tam da bu yüzden, farklı alternatifleri denemekte fayda var. Kimi araçlar çok daha hızlı yanıt veriyor, kimileri ise ücretsiz sürümleriyle temel ihtiyaçları karşılayabiliyor. Eğer ihtiyaç duyarsanız esnek fiyatlandırma seçenekleriyle geçiş yapabileceğiniz pek çok alternatif mevcut. Üstelik bazıları birden fazla dili destekliyor ve kullanımı da son derece kolay. İhtiyaçlar değiştikçe farklı seçenekleri gözden geçirmek her zaman işe yarayabilir; fazla alternatif göz çıkarmaz da diyebiliriz.