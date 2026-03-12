Tümü Webekno
Ses Sistemi Cezaları Kalktı mı? - 2026

Arabalarda ses sistemi cezası kalktı mı? 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren düzenlemenin ardından bu konu hakkında yeni gelişmeler yaşanmıştı. Ancak APP plakalar gibi ses sistemi cezaları da ertelendi mi konuları kafa karıştırmaya başladı.

Ses Sistemi Cezaları Kalktı mı? - 2026
Deniz Şen Deniz Şen /

Türkiye’de yol güvenliğini artırmaya yönelik hazırlanan yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenleme kapsamında, araç içerisinde kullanılan eğlence ve iletişim sistemlerine ilişkin ihlallere karşı daha ağır yaptırımlar uygulanması kararlaştırılmıştı.

Sosyal medyada da bir hayli kafa karıştıran konuyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Peki gerçekten de ses sistemi cezaları kalktı mı, ertelendi mi? Gelin detaylarına birlikte bakalım.

Ses sistemi cezası kalktı mı?

7574 sayılı kanun kapsamında hayata geçen ses sistemi cezaları kalkmadı. Geçtiğimiz günlerde standart dışı araç plakalarıyla ilgili tartışmalara neden olan uygulamada geri adım atılmış, İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda 27 Şubat’tan itibaren kesilen tüm “standart dışı plaka” cezaları iptal edilmişti. Ancak ses sistemleri konusunda hneüz atılmış bir adım yok.

2026 ses sistemi cezası ne kadar?

1

  • Huzuru Bozan Kullanımlar: Araçlarda ses ve müzik cihazlarını kamunun rahatını bozacak şekilde (yüksek ses vb.) kullananlara 3.000 TL idari para cezası uygulanacak.
  • Standart Dışı Cihaz Bulundurma: Yönetmeliğe aykırı ses, müzik ve görüntü cihazı bulunduran veya sürücünün görüş alanında bu cihazları kullananlara 21.000 TL para cezası kesilecek.
  • Trafikten Men Cezası: Şartlara uymayan cihazları kullanan araçlar, para cezasının yanı sıra 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Araçtaki müzik sisteminin sesi dışarıdan çevreyi rahatsız edecek seviyeye çıkarılırsa gürültü kirliliği kapsamında ceza uygulanabiliyor.

2

Özellikle yerleşim yerlerinde yüksek sesle müzik dinlemek trafik cezasına neden olabiliyor. Araca sonradan takılan çok güçlü hoparlör, amfi veya megafon benzeri sistemler trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde kullanılırsa idari para cezası verilebiliyor.

Araba

