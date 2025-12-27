Severance 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak? İşte Yeni Sezon Hakkında Tüm Bilmeniz Gerekenler

Apple TV'nin dünya çapında beğenilen dizisi Severance'ın 3'üncü sezonu hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. İşte çıkış tarihi, konusu, oyuncuları ve dahası.

Apple’ın film ve dizi platformu Apple TV, son yıllarda çok başarılı işlere imza atıyordu. Bu başarının mimarlarından biri de şüphesiz bilim kurgu türündeki Severance’tı. Dan Erickson tarafından yaratılan, Ben Stiller’ın yapımcıları arasında yer aldığı dizi, bizi özel hayat ile iş hayatını birbirinden ayırabildiğiniz bir teknolojinin olduğu bir dünyaya götüren orijinal hikâyesiyle izleyenlerin büyük beğenisini toplamayı başarmıştı.

Severance’ın 2’inci sezonu Ocak 2025’te resmen yayımlanmıtşı. Harika bir sezon finalinin ardından da izleyiciler 3’üncü sezonu merakla beklemeye başladılar. Biz de bu içeriğimizde Severance’ın 3’üncü sezonu hakkında tüm bilmeniz gerekenleri derledik. İşte Severance 3. sezon çıkış tarihi, oyuncuları, konusu ve diğer detayları.

Severance 3. sezon ne zaman çıkacak?

Yakın zamanda paylaşılan bilgilere göre Severance dizisinin 3. sezonunun prodüksiyonu Nisan 2026’da resmen başlayacak. Çekimlerin Nisan 2026 ile Aralık 2026 arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yani 8 aya yakın bir prodüksiyon süreci olacak.

Peki 3. sezon ne zaman çıkacak. Bu konuda resmî bir açıklama bulunmasa da bazı beklentiler var. Öyle ki güvenilir kaynakların aktardığına göre Apple TV, Severance’ın 3. sezonunu 2027’nin yaz aylarında çıkarmayı planlıyor. Birçok güvenilir kaynak da bu iddiayı doğruladı. Beklentiler, Haziran 2027’de çıkacağı yönünde. Yani 2. sezondan 2.5 yıl sonra 3. Sezonun geldiğini göreceğiz.

Severance 3. sezon konusu

Severance’ın 3. sezonu, ikinci sezonun tam bittiği yerden devam edecek. Buradan sonrası izlemeyenler için SPOILER içeriyor. Ona göre okumaya devam etmenizi öneririz. 2. sezonda Mark’ın içseli (dizide iş hayatındaki kişiliğine verilen isim) ile iletişime geçmeyi başarıp sonunda Gemma’yı kurtarmayı başardığını görmüştük.

İkili tekrar kavuşsa da finalde Mark’ın içselinin Gemma ile birlikte gitmek yerine içeride Helly R. ile kalmayı tercih ettiğini görüyorduk ve sezon burada sonlanıyordu. Yeni sezon da buradan devam edecek. Çok fazla detaya girmiyoruz. Bu yüzden birçok soruyu cevaplarken yenilerini oluşturan 2. sezonu izlemenizi öneririz.

Severance 3. sezon oyuncuları

Severance’ın 3. sezon kadrosu hakkında yeni bilgiler yok. Ancak yeni sezonda kemik kadronun yer almaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry, Tramell Tillman, Patricia Arquette, John Turturro, Jen Tullock, Dichen Lachman gibi isimleri yeni sezonda da muhtemelen göreceğiz.