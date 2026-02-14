Sevgililer Günü'nde İzleyebileceğiniz Filmler

14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Biz de Sevgililer Günü'nde izleyebileceğiniz harika filmleri sizler için derledik.

Birçok çiftin heyecanla beklediği Sevgililer Günü geldi çattı. Dünyanın dört bir yanından çiftler, o gün romantik bir akşam geçirmeyi planlıyor. Tabii ki film izlemek de birçok insanın planları arasında. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hangi filmleri izleyebilirsiniz?

Bu içeriğimizde 14 Şubat günü izleyebileceğiniz harika filmleri sizler için derledik. Genellikle romantik türünde olan bu yapımlardan bazıları içinizi ısıtacak, bazıları ise sizi gözyaşlarına boğacak. Gelin Sevgililer Günü'nde izleyebileceğiniz filmlere birlikte göz atalım.

When Harry Met Sally

Yıl : 1989

: 1989 Oyuncular : Meg Ryan, Billy Crystal

: Meg Ryan, Billy Crystal IMDb puanı: 7.7

Romantik komedi türünün altın standartı kabul edilen bu film "Bir kadın ve erkek gerçekten arkadaş olabilir mi?" sorusunun peşine düşüyor. Filmde Harry ve Sally isimli ikilinin yıllara yayılan tesadüfi karşılaşmalarını, ilişkilerinin zamanla derin bir dostlua ve ardından kaçınılmaz bir aşka dönüşmesini izliyoruz. Romantik komedi türünü seviyorsanız When Harry Met Sally'i izlemelisiniz.

Notting Hill

Yıl : 1999

: 1999 Oyuncular : Julia Roberts, Hugh Grant

: Julia Roberts, Hugh Grant IMDb puanı: 7.2

Bir başka efsane romantik film olan Notting Hill, dünyaca ünlü bir film yıldızı ile Londra’nın sakin semti Notting Hill’de mütevazı bir kitapçı işleten adamın yolları kesişmesini anlatıyor. Bu imkânsız gibi görünen aşkı en sempatik ve sıcak hâliyle beyaz perdeye taşımayı başarıyor.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Yıl : 2004

: 2004 Oyuncular : Jim Carrey, Kate Winslet

: Jim Carrey, Kate Winslet IMDb puanı: 8.3

Modern sinema döneminde yazılmış en iyi senaryolardan biri olarak nitelendirebileceğimiz bilim kurgu ile romantik türünü birleştiren Eternal Sunshine of the Spotless Mind, bizi insanların ilişkilerini hafızalarından sildirebildiği bir dünyaya götürüyor. Burada Joel ve Clementine'ın hikâyesini izliyoruz.

You’ve Got Mail

Yıl : 1998

: 1998 Oyuncular : Tom Hanks, Meg Ryan

: Tom Hanks, Meg Ryan IMDb puanı: 6,7

Tom Hanks ve Meg Ryan'ı bir araya getiren bu film, internetin yavaş yavaş hayatımıza girdiği o dönemde birbirlerine mail atan iki kitapçının hikâyesini anlatıyor. Bu ikili, gerçek hayatta birbirilerinden nefret etseler de aslında internet üzerinden birbirlerine aşık olduklarından habersizler.

Sleepless in Seattle

Yıl : 1993

: 1993 Oyuncular : Tom Hanks, Meg Ryan

: Tom Hanks, Meg Ryan IMDb puanı: 6,8

Yine Tom Hanks ve Meg Ryan'ın başrolde yer aldığı bu film, karısını kaybetmiş bir baba ile nişanlı olmasına rağmen hayatında bir şeylerin eksik olduğunu hisseden bir kadının hikâyesinin bir radyo programı yoluyla kesişmesini izliyoruz.

In the Mood for Love

Yıl : 2000

: 2000 Oyuncular : Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung

: Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung IMDb puanı: 8.0

Yönetmen Wong Kar-wai’nin görsel bir şölen sunan bu filmi, aşkın sessizliğini, bakışlarını ve bastırılmış duygularını anlatıyor. 1962 yılının Hong Kong’unda geçen hikaye, eşlerinin onları aldattığını öğrenen iki komşunun arasında yaşananları konu ediniyor.

Before üçlemesi

Yıl : 1995, 2004, 2013

: 1995, 2004, 2013 Oyuncular : Ethan Hawke, Julie Delpy

: Ethan Hawke, Julie Delpy IMDb puanı: 8.1, 8.1, 7.9

Romantik film deyince akla gelen en iyi seri Before üçlemesidir. Viyana’da bir trende tanışan Jesse ve Celine’in 18 yıla yayılan hikayesini izlediğimiz bu seri; aşkın heyecanını, olgunlaşmasını ve gerçekliğini her filmde farklı bir perspektifle ele alıyor.

Casablanca

Yıl : 1949

: 1949 Oyuncular : Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid

: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid IMDb puanı: 8.5

Tarihin en iyi filmleri arasında gösterilen Casablanca, romantik filmlerin atalarından biridir. İkinci Dünya Savaşı Sırası'nda Kazablanka’da geçen ve unutulmaz bir aşk üçgenini konu ediniyor. Çok eski olduğuna aldanmayın, izlerken bir saniye bile sıkılmayacağınız çok iyi bir film. Sinemanın ne kadar büyüleyici bir sanat olduğunu size gösterecek.

La La Land

Yıl : 2016

: 2016 Oyuncular : Emma Stone, Ryan Gosling

: Emma Stone, Ryan Gosling IMDb puanı: 8.0

Hayalleriyle aşkları arasında kalan iki sanatçının hikayesini anlatan bu modern müzikal, sizin harika vakit geçirmenizi sağlayacak. Emma Stone ve Ryan Gosling'in muazzam performansları, Damien Chazelle'in harika yönetmenliğiyle birleşiyor. Oyuncu olmaya çalışan Mia ve müzisyen Sebastian'ın hikâyesini gözünüzü bir dakika bile ekrandan ayırmadan izleyeceksiniz. Finalinin biraz kalbinizi sızlatabileceğini de belirtmek gerek.