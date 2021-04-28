Sevgilisini Para İçin Öldüren YouTuber'a 6 Yıl Hapis

Bir Rus YouTuber, geçtiğimiz aylarda hamile olduğu söylenen sevgilisini iç çamaşırlarıyla balkona kilitleyerek, talihsiz kadının ölümüne yol açmıştı. Mahkeme süreci tamamlanan olayla ilgili verilen kararda, YouTuber'ın 6 yıl hapis yatmasına karar verildi.

Bundan aylar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bir internet fenomeninin hamile olan sevgilisini nasıl göz göre göre öldürdüğünden bahsetmiştik. Gelen bir bağış teklifi üzerine sevgilisini yalnızca iç çamaşırlarıyla balkona kilitleyen cani internet fenomeni, Rusya'nın soğuğunda talihsiz kadının hayatına mal olmuştu. Yaşanan olay üzerine başlatılan adli soruşturmadan, vicdanları pek de rahatlatmayacak bir karar çıktı.

Yürütülen soruşturmaya göre Stanislav Reshetnyak isimli YouTuber, sevgilisi olan Valentina Grigoryeva isimli kadına uzun zamandır hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguluyordu. Üstelik YouTuber'ın takipçileri de zaman zaman bu duruma tanık oluyorlardı. İşte yaşanan son olay da bunlardan bir tanesiydi ve Reshetnyak, olayların bu noktaya ulaşacağını muhtemelen tahmin etmemişti.

Rus YouTuber'a 6 yıl hapis cezası verildi

Reshetnyak, cinayetle yargılandığı duruşmada verdiği ifadesinde, olayın yaşandığı gün de sevgilisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını söyledi. Bu açıklama, mahkeme heyeti tarafından bir itiraf niteliğindeydi. Bunun üzerine karar aşamasına geçen heyet, Rus YouTuber'ın sevgilisini öldürdüğünü, şiddet uygulayarak ve eziyet ederek talihsiz kadının hayatını kaybetmesine yol açtığını açıkladı. Bu durum, YouTuber'ın 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına yol açtı.

Rusya'nın önde gelen senatörlerinden Aleksey Pushkov, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bu tür olayların giderek yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Pushkov, bir an önce düzenlemeler yapılması ve insanların bu tür yayınlarda birilerine zarar vermekten korkması gerektiğini söyledi. Mahkemenin verdiği hapis cezasını da eleştiren senatör, bu sürenin daha uzun olması gerektiğini sözlerine ekledi.