Bir YouTuber, Hamile Kız Arkadaşının Ölümüne Sebep Oldu

Rusya'da akılalmaz bir cinayet olayı yaşandı. Stas Reeflay isimli bir YouTuber, bir izleyicisinin 1.000 dolar teklif etmesi üzerine hamile olan kız arkadaşını, sadece iç çamaşırlarıyla balkona kapattı. Moskova soğuğunda hipotermi geçiren kadın, birkaç saat içerisinde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının ölümü, canlı yayına doğrudan yansıdı.

İnternetten para kazanmaya çalışmak, son yılların trendleri arasında. Bugün pek çok kişi, internetten para kazanmak için elinden geleni ardına koymuyor. Ancak bu durumu yanlış anlama ihtimali olan bir kişi, para kazanmak uğruna kız arkadaşının ölümüne yol açtı. Üstelik talihsiz kadın, hamileydi. Az sonra okuyacaklarınız, kanınızı donduracak türden...

YouTube ve diğer platformlarda yaptığı yayınlarla para kazanmaya çalışan Stas Reeflay isimli bir Rus, seyircilerinin gazına gelerek hamile olan kız arkadaşını sadece iç çamaşırlarıyla balkona kitledi. Rus haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre bir izleyici, kadının balkona iç çamaşırlarıyla kitlenmesi karşılığında 1.000 dolar ödeme yapacağı sözünü vermişti. Bunun üzerine isteneni yapan cani 1.000 doların sahibi olurken, kız arkadaşı ve bebeklerinin de katili olmuş oldu.

İşte kız arkadaşını balkona kitleyerek ölümüne yol açan o YouTuber

Aslına bakacak olursak Reeflay'in son hamlesi, bir ilk değildi. Daha önce de talihsiz kadına eziyetler eden cani, bir seferinde de kız arkadaşının yüzüne biber gazı sıkmıştı. Üstelik biber gazı olayı da yine para için yapılan bir şeydi. Başka bir deyişle hem bu YouTuber hem de takipçileri zaten sadistti. Bu sadizmin sonu ise ne yazık ki hem bir kadının hem de doğmamış bebeğin ölümüne yol açtı.

Olayın daha da ilginç yanı, bu olaylar yaşanırken Reeflay'in fazlasıyla sakin oluşuydu. 28 yaşındaki hamile kadın Valentina Grigoryeva'yı saatlerce, üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla balkona kitleyen adam, süreç boyunca yayın yapmaya devam etti. Bir süre sonra kadını baygın halde bulan, hiçbir şekilde özenmeden taşıyan Rus YouTuber, kadın canını verirken de hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam etti. Yayına dair görüntüler, paylaşabileceğimiz türden değil.

Sağlık ekipleri geldiğinde bile yayın devam ediyordu

Hipotermi geçiren kadını yayında görünecek şekilde yatıran YouTuber, kadının ısınması için üzerine battaniye örttü. Bir süre daha yayın yapmaya devam eden Reeflay, kadının iyi olmadığını anladıktan sonra sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bu süreçte de hiçbir şey yapmayıp, kadının nabzının olmadığını tespit eden ve bunu takipçileriyle paylaşan YouTuber, sağlık ekipleri geldiğinde bile yayına devam etti.

Adli tıp uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre, kadının ölüm nedeni hipotermi. Yani kadının vücut sıcaklığı 35 santigrat derecenin altına düşmüş, bu da ölüme yol açmıştı. Olayın üzerine göz altına alınan YouTuber, artık cinayetle suçlanıyor ve soruşturması da devam ediyor. Muhtemelen bu YouTuber, uzunca bir süre hapisten çıkamayacak...