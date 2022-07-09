Rockstar Games, durduk yere GTA’nın klasik üçlemesinden sevilen bir oyunu Google Play Store’dan kaldırdı. Bir açıklama da yapmadı ve bu sebeple tabii ki de ortaya spekülasyonlar atıldı.

Rockstar Games’in sevilen klasik GTA üçlemesi, bildiğiniz gibi 10. yıl dönümlerinde oyunculara bir hediye olarak mobil platformlar olan iOS ve Android’e çıkış yapmıştı. Gayet de uygun fiyat etiketlerine sahip bu efsane oyunları cebinizdeki küçük cihazdan oynayabilmek gerçekten çok heyecan verici bir olaydı.

Ancak Rockstar Games, oyuncuları bu zevkten mahrum bırakıyor gibi görünüyor, hem de haber vermeden. Klasik GTA üçlemesinin sevilen oyunu, Rockstar tarafından herhangi bir ön bildiri yayınlanmadan Google Play Store’dan kaldırıldı.

GTA Vice City, Google Play Store’dan kaldırıldı

GTA Vice City, Google Play Store’dan bir ön bildiri yapılmadan kaldırıldı. Oyun şu anda iOS’un App Store’unda hâlâ duruyor. Eğer Android’te GTA Vice City’i satın almadıysanız, Rockstar tekrar listeleyene kadar satın alamayacaksınız. Eğer satın aldıysanız ancak yüklü değilse Rockstar listeleyene kadar yükleyemeyeceksiniz. Eğer satın aldıysanız ve oyun yüklüyse sorunsuz bir şekilde oynamaya devam edebileceksiniz.

GTA 3 ve GTA San Andreas hakkında ise böyle bir durum yok. Birçok oyun haber ajansı konuyla alakalı Rockstar Games’e ulaşmaya çalışıyor ancak şu an için Rockstar Games’ten resmi bir dönüş henüz alınmadı.

Resmi bir açıklama gelmediğinde her zaman olduğu gibi ortaya spekülasyonlar atıldı. Söylentiye göre Rockstar’ın GTA Vice City’i Google Play Store’dan kaldırması bir başlangıç, diğerlerini de kaldıracak ve PC ve konsollarda bir facia olan GTA Trilogy Remastered sürümünü mobilde yayınlayacak.

Ancak tabii ki bu bir söylenti. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.