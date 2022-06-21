Unreal Engine 5 ile Çalışan GTA 3 [Video]

Rockstar Games'in ikonik oyunu GTA 3, Unreal Engine 5 kullanılarak yeniden oluşturuldu. Benzersiz bir hale gelen oyun, Rockstar Games'in geçtiğimiz yılın piyasaya sürdüğü remake sürümden çok daha iyi.

Video oyun tutkunlarının 2021 yılındaki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition"dı. Rockstar Games, ikonik oyun serisi Grand Theft Auto'nun (GTA) en sevilen yapımları olarak bilinen 3, Vice City ve San Andreas'ı yeniden elden geçirmiş, modern donanımlara uygun olan remake oyunlarla karşımıza çıkmıştı. Ancak oyuncular, bu üçlemeden hiç ama hiç haz etmediler.

Şimdiyse TeaserPlay isimli bir YouTube Kanalı, GTA 3 için özel bir çalışma yaptı. Oyunu Unreal Engine 5 isimli oyun motoru ile yeniden oluşturan içerik üreticiler, ortaya eşsiz güzellikte bir iş çıkardılar. Unreal Engine 5 ile oluşturulan GTA 3'ü gördüğünüzde, Rockstar Games'e sitem edecek ve remake sürüm için "Keşke böyle olsaydı!" diyeceksiniz.

İşte Unreal Engine 5 ile geliştirilen GTA 3'ten bir görüntü

TeaserPlay, neden böyle bir çalışma yürüttüğünü de açıkladı. İçerik üreticiler tarafından yapılan açıklamalarda, Unreal Engine 5'in oyun geliştirmek için gerçekten de güçlü bir motor olduğunun gösterilmek istendiği ifade ediliyor. Onlara göre GTA 3'ün piyasadaki remake sürümü de tam olarak böyle görünmeli. Pek çok oyuncunun da TeaserPlay gibi düşünebileceğini rahatlıkla dile getirebiliriz.

Açık konuşmak gerekirse Unreal Engine 5 tabanlı GTA 3, tam anlamıyla mükemmel değil. Az sonra paylaşacağımız videoda siz de göreceksiniz; bazı sahnelerdeki aydınlatmalar, olması gerekenden yüksek. Ancak bunun bir grup amatör tarafından hayata geçirilen bir proje olduğunu unutmamak gerek. Bununla birlikte; Unreal Engine 5'te çalışan GTA 3, Rockstar Games'in remake sürümünden katbekat güzel.

GTA 3, Unreal Engine 5 ile çalışsaydı nasıl görünürdü?