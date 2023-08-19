Seyahat etmenin gitgide hayale dönüştüğü bu günlerde doğru uygulamaları kullanarak düşündüğünüzden çok daha hesaplı bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

Hayat pahalılığı, euro-dolar kuru, iş-okul-aile derken sorumluluklar bitmiyor. Yine de "ne olursa olsun yola çıkmaya hazırım" diyorsanız; gelin, hayalinizdeki yolculuğu nasıl daha verimli ve ekonomik hale getirebileceğinizin yollarını araştıralım.

Seyahatimizin ilk aşaması, lokasyon belirleme. Bu konuda "evet, yola çıkmak istiyorum ama nereye gideceğim konusunda kararsızım" diyorsanız ya da gitmek istediğiniz yeri seneler önce kararlaştırdıysanız da Kiwi ve Skyscanner size çok yardım edecek.

Seyahatimize, rotayı çizerek ve -eğer kafamızda spesifik bir lokasyon yoksa- bulunduğumuz yerden mümkün olan en ucuz uçuşları görüntüleyerek başlıyoruz. Gezmek istediği yeri önceden kafasında kurmuş olanlar ise kendisi için mümkün olan tarihlerdeki en ucuz uçuşları görüntülemek için tüm ay/sene seçeneklerini seçebilir. Bagaj kapasitesini olabildiğince az tutmak fiyatı sınırlamamıza yardımcı olabilir.

Gerçek maceracılar ise bu kısımda “Varış” sekmesinde “Her yer” işaretleyerek dünyanın her yerine kendisi için mümkün tarih aralıklarını belirterek en ucuz uçuşları görüntüleyebilir. Bunun yanı sıra, daha hesaplı bir yolculuk için sadece bir şehir seçmek yerine gideceğiniz ülkenin tamamını seçerek o ülkedeki en ucuz uçuşların hangi şehre olduğunu görüntüleyebilirsiniz.​

Öğrenci dostu: FlixBus

Bundan sonraki adım ise o şehirden gitmek istediğimiz şehre mesafe çok fazla değil ise FlixBus ile gitmek. FlixBus​/Kamil Koç ortaklığı ile Kamil Koç'un sitesinden istediğiniz şehirleri aratarak TL ile ödeme yapabilirsiniz. FlixBus'ın bol bol dağıtmayı çok sevdiği indirim kodlarından yararlanarak ve erken rezervasyon yaparak uygun fiyatlara yolculuk yapabilirsiniz.

Ayrıca FlixBus'ın mobil uygulamasını indirerek yaklaşan yolculuğunuzun duraklarını, otobüsünüzün konumunu, kalkış saatinde bir değişiklik olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.

Bu noktada malum ekonomik sebeplerden fiyatlar size yine de tuzlu geldiyse: AirHint

AirHint tam olarak bu kısımda devreye giriyor. Kiwi'den bulduğunuz uçuşun lokasyon, tarih ve saat bilgilerini girerek AirHint'in uçuşunuzun gelecekte fiyatın yüzde kaç düşme ihtimali olduğunu hesaplamasına izin verin! Bilet fiyatının ucuzlama ihtimalini düşük bulursa AirHint size bileti bir an önce almanızı tavsiye edecektir.

Arkadaş edinirken ucuza ulaşım sağlamaya yarayan uygulama: BlaBlaCar

İspanya'dan İtalya'ya, İngiltere'den Meksikaya, Hindistan'dan Brezilya'ya 22 ülkede kullanılan BlaBlaCar uygulaması ile oldukça hesaplı ve konforlu bir yolculuk yapabilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra uygulama size yolculuğunuzun başlangıç noktasını ve varmak istediğiniz yeri soruyor. Bu sayede aynı gün/saatlerde aynı yolculuğu yapacak ve yolculuk masraflarını bölüşmek isteyen sürücüleri görüntüleyebiliyorsunuz. Yani tam olarak internetten otostop çekmek gibi bir şey.

Sürücü ve beraber seyahat edeceğiniz diğer yolcular hakkındaki bilgiler, onların geçmiş yolculuklarını profilinden görüntüleyebilirsiniz. Uygulamanın kimlik doğrulama kontrolü ve geçmiş yolculuklar hakkında yapılan yorumlar ile de yolculuğunuzun güvenliği konusunda içinizi rahatlatabilirsiniz.

Uçak biletlerimiz hazır, sıra geldi konaklamaya: Booking/HostelWorld

Booking.com’da seçtiğiniz ülkede/şehirde bulunan merkeze yakın/uzak hostel ve otel gibi tüm konaklama seçeneklerini ve müsaitlik durumunu görüntüleyebilirsiniz. Eğer seçiminiz hostelden yanaysa, Hostel World’de bazen daha uygun fiyata gecelik tüm hostel fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz.

Hem yeni insanlarla tanışayım hem de ücretsiz konaklama sağlayayım diyorsanız: CouchSurfing

CouchSurfing dünyanın farklı yerlerindeki gezginlerin konaklama yaparken birbiriyle tanışıp, kültürel aktarımlarda bulunmasını sağlayan bir uygulama. Uygulamayı indirdirdikten sonra cüzi bir ücret ödeyerek aylık/senelik üye oluyorsunuz.

Bundan sonra ise olabildiğince kendinizi yansıtarak güzel bir profil oluşturmanız gerekiyor. Kalmak istediğiniz host'un sizi evine kabul etmesi için arkadaş canlısı ve samimi olduğunuzu kanıtlamak şart.

Profilinizi oluşturduktan sonra seyahat tarihlerinizde seyahat lokasyonunuzda uygun bulunan host'ları görüntüleyerek onlara konaklama isteği göndermeye başlayabilirsiniz. Başlarda profiliniz çok yeni olduğundan host bulmak zor olsa da pes etmeyin! Mesela konaklayacağınız ev sahibine bi' menemen yapma teklifinde bulunarak kabul edilme ihtimalinizi arttırabilirsiniz. :)

Aynı zamanda siz de farklı kültürlerden insanları evinizde misafir etmek, yeni arkadaşlıklar edinmek istiyorsanız CouchSurfing'de host olabilirsiniz. Misafirlerinizi ağırlayacağınız yerin koşullarını ve fotoğraflarını profilinize ekleyerek size konaklama isteğinde bulunacak misafirlerinizi bekleyebilirsiniz!

Başımızı sokacak bir yer de bulduk. Peki şehre indiğimizde nasıl ulaşım sağlayacağız: Bolt

Google Maps ve toplu ulaşım güzel fakat özellikle Avrupa şehirlerinde bisiklet oldukça yaygın bir seçenek. Avrupa'nın yeşil, büyük parklarda doğanın tadını çıkarmak hem de hesaplı bir ulaşım için Bolt uygulamasını indirerek hesap oluşturursanız, bulunduğunuz konuma en yakın mesafelerdeki bisikletleri haritadan görüntüleyip cüzi fiyatlara bisiklet kiralayabilirsiniz.

Bonus: Google Maps ve Bilinmeyen Özellikleri

Çok basit ama Google Maps şehir içi ulaşım için en mantıklı yol. Çünkü genelde her ülkenin/şehrin ulaşımda kullandığı uygulamalar farklı olabiliyor. Almanya’nın DeutshceBahn uygulaması, Polonya’nın Jakjodaje'si gibi.

Gittiği her farklı lokasyonda farklı bir uygulama yüklemek istemeyenler için ulaşım hatları hakkında güncel bilgilere en kısa sürede ulaşım sağlayan harita ve yol tarifi seçenekleriyle Google Maps, seyahatseverlerin gözdesi.

Ayrıca yola çıkmadan önce gezi rotanızı da Google Maps üzerinden liste oluşturarak yapabilirsiniz. Lokasyonları liste şeklinde kaydederek kendinize küçük notlar bırakabilirsiniz. Ek olarak gitmek istediğiniz restorantların güncel yorumlarını okuyarak gitmeden önce fikir sahibi olabilirsiniz.