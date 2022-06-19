Türkiye'nin dört bir yanında muhtemelen adını bile duymadığınız onlarca antik kent olduğunu biliyor muydunuz? Gelin her biri kültürel birer hazine olan bu antik kentlerden bazılarına göz atalım…

Ülkemizin üzerinde bulunduğu topraklar, her biri görülmeye değer sayısız kültürel miras ile dolu. Özellikle de antik kentler, turistlerin ve ziyaretçilerin ilgisini bolca çekiyor. Ancak hepsi değil.

Tabii ki çok ünlü bazı antik kentler var; Efes, Bergama ya da Olympos gibi. Fakat ülkemizdeki tüm antik kentler bu kadar ünlü değil. Bu listemizde isimlerini çok da görmediğimiz, ülkemiz topraklarının bir köşesinde varlığını binlerce yıldır devam ettiren bazı antik kentlere göz atacağız.

Türkiye'deki az bilinen 25 antik kent

Aigai Antik Kenti, Manisa

Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunuyor.

Milattan önce 8. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor.

kurulduğu düşünülüyor. Hayvancılık ve tarım faaliyetleri ile ilgilenilen kentte basılan sikkelerin üzerinde ve kentteki çeşitli keçi sembolleri, yoğun olarak keçicilik faaliyetleri yapıldığına işaret ediyor.

Kentin adı da eski Yunancada keçi anlamına gelen ''αίγα'' kelimesinden türetilmiş.

Aizanoi Antik Kenti, Kütahya

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunuyor.

Milattan önce 3000'li yıllarda kurulduğu düşünülüyor.

kurulduğu düşünülüyor. Kentte 13.500 kişilik bir stadyum ve 20.000 kişilik bir tiyatro bulunuyor.

bulunuyor. Dünyanın ilk borsalarından biri olan Aizanoi Macellum’u burada bulunuyor.

Alacahöyük, Çorum

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunuyor.

Rastlanan ilk izler milattan önce 2500'lü yıllara tarihleniyor.

tarihleniyor. Antik kentin dört farklı uygarlığa ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Anavarza Antik Kenti, Adana

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunuyor.

Milattan önce 19. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor.

kurulduğu düşünülüyor. Kentte 1500 metre uzunluğunda dev surlar, stadyum, tiyatro gibi pek çok yapının izleri var.

Anemurium Antik Kenti, Mersin

Mersin, Anamur Burnu'nda bulunuyor.

Milattan önce 4. yüzyılda var olduğu bilinen antik kentin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmiyor.

var olduğu bilinen antik kentin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmiyor. Dağın eteklerinde deniz seviyesine doğru inen bir yamaçta kurulmuş olan kentte yapılan çalışmalarda balıkçı aletleri, terzi ve çömlekçi aletleri, sikkeler, makyaj malzemeleri gibi pek çok kalıntı bulunmuş.

Antiphellos Antik Kenti, Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunuyor.

Milattan önce 6. yüzyıldan beri kentte yaşamın var olduğu biliniyor.

beri kentte yaşamın var olduğu biliniyor. Denize bakan oldukça büyük bir antik tiyatrosu bulunan kentin kalıntıları, günümüzde Kaş boyunca uzanıyor.

Aphrodisias Antik Kenti, Aydın

Aydın'ın Karasu ilçesinde bulunuyor.

Bölgede yerleşim milattan önce 5000'li yıllara kadar dayanırken , şehirleşme ise milattan önce 2. yüzyıllarda yaşanmış.

, şehirleşme ise milattan önce 2. yüzyıllarda yaşanmış. Kente yakın olan mermer ocakları hem ekonomik olarak kent için büyük bir kaynak olmuş hem de yıllar boyunca ünlü heykeltraşların yetişmesini sağlamış.

Arykanda Antik Kenti, Antalya

Antalya'nın Finike ilçesinde bulunuyor.

Kentte yaşamın izleri milattan önce 5. yüzyıla kadar gidiyor.

kadar gidiyor. Antik kentin ismi Likya dilinde “Ary-ka-wanda” yani “yüksek kayalığın yanındaki yer” anlamına geliyor.

Blaundus Antik Kenti, Uşak

Hilmi Coşkun

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bulunuyor.

Milattan önce 300'lü yıllarda kurulduğu düşünülüyor.

kurulduğu düşünülüyor. Kentte surlar, idari binalar, stadyum ve tiyatro gibi pek çok yapı var.

gibi pek çok yapı var. Günümüzde bölge, özellikle fotoğrafçılar tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

Didyma Antik Kenti, Aydın

Aydın'ın Yenihisar ilçesinde bulunuyor.

İçerisinde Apollon Tağınağı'nı da barındıran bölge aslında bir antik kentten ziyade kutsal bir mekan olarak anılıyor.

da barındıran bölge aslında bir antik kentten ziyade kutsal bir mekan olarak anılıyor. Bölgedeki ibadetlerin ve yaşamın milattan önce 600'lü yıllardan beri var olduğu bilinmektedir.

Hadrianaupolis Antik Kenti, Karabük

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunuyor.

Milattan önce 1. yüzyılda kurulmuş.

kurulmuş. Kazı çalışmalarına 2003 yılında başlanan antik kent bölgesinde halen daha çalışmalar devam ediyor.

Kibyra Antik Kenti, Burdur

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunuyor.

Kentin tarihi, milattan önce 200'lü yıllara kadar dayanıyor.

kadar dayanıyor. Devasa bir stadyumu bulunan ve gladyatörleri ağırlayan bu antik kentte aynı zamanda dünyanın en özel Medusa mozaiklerinden biri bulunuyor.

Knidos Antik Kenti, Muğla

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunuyor.

Arkeologlar tarafından milattan önce 2000 yılına tarihlenen kent, özellikle milattan önce 6. yüzyılda önemli bir kent haline gelmiş.

tarihlenen kent, özellikle milattan önce 6. yüzyılda önemli bir kent haline gelmiş. Kentte denizin bir kısmı sonradan doldurularak iki ayrı liman elde edilmiş ve kent, batı Ege'nin en önemli liman kentlerinden biri haline gelmiş.

Laodikeia Antik Kenti, Denizli

Denizli Pamukkale'de bulunuyor.

Milattan önce 260'lı yıllarda kurulduğu düşünülüyor.

kurulduğu düşünülüyor. Kentte bir Zeus tapınağı, antik tiyatrolar ve stadyum gibi pek çok yapı bulunuyor.

Magnesia ad Maeandrum, Aydın

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunuyor.

Milattan önce 600'lü yıllarda kuruldupu düşünülüyor.

kuruldupu düşünülüyor. Kentte 30 bin kişilik bir stadyumun da aralarında bulunduğu pek çok yapı mevcut ve Efes Antik Kenti'nden sonra ülkemiz topraklarındaki en büyük antik kentlerden biri.

Miletos Antik Kenti, Aydın

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunuyor.

Bölgede yerleşimin milattan önce 2000'li yıllara tarihlendiği bilinirken antik kent en parlak dönemini milattan önce 6. ve 7. yüzyılda yaşıyor.

tarihlendiği bilinirken antik kent en parlak dönemini Bölge tarihi açıdan bilim, felsefe ve sanatın başkenti olarak anılıyor. Kentte yaşayan Anaksimenes varoluşçu felsefenin temellerini atmış, tanrılardan bağımsız evrensel kanunlar belirleyip taşlara kazımış; Hekataios ise coğrafi bilimlerle ilgilenmiş ve tarihte dünya haritası çizen ilk insan olmuş.

Priene Antik Kenti, Aydın

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunuyor.

Priene hakkındaki en eski bilgilere milattan önce 7. yüzyılda rastlanıyor.

rastlanıyor. Kentte Athena için yapılmış bir tapınak, sunak ve Athena heykeli bulunuyor.

Prusias ad Hypium Antik Kenti, Düzce

Düzce Çiftepınarlar'da bulunuyor.

Milattan önce 3. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor.

kurulduğu düşünülüyor. Kentte bir antik tiyatro, su kemerleri, mermer bloklardan oluşan bir köprü gibi pek çok yapı bulunuyor.

Sagalassos Antik Kenti, Burdur

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunuyor.

Antik kentin de bulunduğu bölgede yerleşik yaşama milattan önce 8000-6500 yıllarında geçildiği düşünülürken antik kentin kurulması ve gelişmesi milattan önce 300'lü yıllarda hız kazanıyor.

yıllarında geçildiği düşünülürken antik kentin kurulması ve gelişmesi milattan önce 300'lü yıllarda hız kazanıyor. Antik kentte bulunan Antoninler çeşmesi, kentin en etkileyici yapısı.

Sardes Antik Kenti, Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunuyor.

Milattan önce 1300'lü yıllarda kurulmuş.

kurulmuş. Antik kent, Lidyalıların başkenti olma özelliğini taşıyor.

Soli Pompeiopolis, Mersin

Mersin'in Viranşehir ilçesinde bulunuyor.

Milattan önce 7. yüzyılda kuurlmuş.

kuurlmuş. Antik kent, pek çok farklı kültürün etkisi altında yüzlerce yıl ayakta kalmayı başarmış.

Stratonikeia Antik Kenti, Muğla

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunuyor.

Milattan önce 3. yüzyılda kurulmuş.

kurulmuş. Surlarla kaplı olan kentte günümüzde bu surların çok küçük bir kısmının kalıntıları varken aynı zamanda gymnasium, tiyatro gibi yapılar da bulunuyor.

Termessos Antik Kenti, Antalya

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunuyor.

Milattan önce 7. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor.

kurulduğu düşünülüyor. Antik kentte çok sayıda tapınak ve mezar bulunuyor.

Tios Antik Kenti, Zonguldak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunuyor.

Milattan önce 7. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor.

kurulduğu düşünülüyor. Roma Dönemi'nde yağmalanarak yıkılan kent sonrasında tekrar inşa edilse de zamanla önemini yitirmiş ve sonrasında da bir balıkçı kentine dönüşmüş.

Uzuncaburç Antik Kenti, Mersin