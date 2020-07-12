Shadow Warrior 3'ten İlk Oyun İçi Oynanış Fragmanı Geldi

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Shadow Warriror 3’ün oynanış videolu fragmanı yayınlandı. 1,5 dakikalık fragmanda oyundan yeni görüntülerin yanı sıra bazı mekanikler de oyunculara tanıtılıyor.

Bu hafta içinde sizlere aktardığımız bir haberimizde Shadow Warrior’un yeni oyununun duyurusunun yapıldığından bahsetmiştik. Yeni oyun için yayınlanan o kısa tanıtım videosunun ardından bu sefer de oynanış videolu fragman paylaşıldı.

Devolver ve Flygin Wild Hog tarafından paylaşılan oynanış videolu yeni fragmanda, duvarda koşma ve tutma kancası gibi bazı yeni oynanış mekanikleri de oyuncular da gösteriliyor. Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Shadow Warrior 3

Geliştirici stüdyo, bu alışılmışın dışındaki FPS (birinci şahıs nişancı) oyunu serisini yeni oyunla birlikte bir üst seviyeye çıkarıyor. Fragmandan görüldüğü kadarıyla oyunda hızlı tempolu silah dövüşleri, yakın dövüş ve etkileyici bir serbest koşu (free-running) hareket sistemi bulunuyor.

Oyuncular, Shadow Warriror 3’te hem ateş gücünü hem de yıkıcı katana saldırılarını düşmanlara karşı kullanabilecekler. Bunlara ek olarak düşmanlardan düşen parçaları toplamak için etkileyici bitirici hareketlerin yanı sıra düşman gruplarına karşı durdurulamaz öfke ve güçlü büyüler de kullanılabilecek. Ayrıca her çevrede tehlikeli yapılar ve cihazlar da bulunacak. Böylece oyuncular, saldırı stratejileri arasına bunları da ekleyebilecekler.

Flying Wild Hog tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan oyun önümüzdeki sene oyuncularla buluşacak. Ancak oyunun henüz ay ve gün ile birlikte kesin çıkış tarihi belli değil. PC platformu için çıkacak olan oyunun şu an için sadece Steam sayfası olduğunu da belirtelim. Siz bu hızlı tempolu FPS oyununun fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.