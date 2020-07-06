Shadow Warrior 3'ten İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı

1997 yılında hayatlarımıza giren video oyun serisi Shadow Warrior, 2021 yılında serinin üçüncü oyunuyla birlikte geri dönüyor. Yayıncı Devolver Digital'ın gün içerisinde paylaştığı bir video ile duyurulan oyun, tıpkı serinin diğer oyunlarında olduğu gibi Lo Wang’ın maceralarını konu alacak.

Şeytan ordularıyla savaşan modern bir ninja savaşçısı olan Lo Wang’ın maceralarına odaklanan Shadow Warrior serisi, ilk kez aynı isimle 1997 yılında piyasaya sürülen oyunla hayatımıza girmişti. Sonrasında yayınlanan devam oyunlarıyla birçok oyuncunun beğenisini kazanmayı başaran seriden gelecek yeni bir haber merakla bekleniyordu.

Geçtiğimiz günlerde oyunun resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla “Shadow Warrior 3 mü geliyor?” sorusu akıllara gelirken yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Flying Wild Hog, gün içerisinde yayınlanan bir tanıtım videosuyla Shadow Warrior 3’ü PC için duyurdu. 2021’de oyuncularla buluşacak olan yeni oyun, tıpkı serinin diğer yapımlarında da olduğu gibi Lo Wang’ın maceralarını konu alacak.

Shadow Warrior 3 tanıtım videosu:

Mizah ve vahşet unsurlarının harmanlanarak oyunculara sunulduğu bir yapıya sahip olan Shadow Warrior serisi, kendine has tarzıyla yıllardır FPS oyunları arasında ayrı bir konumda yer alıyor. Serinin önceki oyunlarında hep hızlı bir tempo, akıcı sahneler, serbest dövüş mekanikleri ve benzersiz yakın dövüş teknikleri görmüştük. Yayınlanan tanıtım videosuna bakacak olursak bu bileşenler, yeni oyunda da korunacak gibi duruyor.

Shadow Warrior 3’te oyuncuları nasıl bir hikâye bekleyeceği henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak oyunun Steam sayfasında yer alan açıklamada, ana karakterimiz Lo Wang’ın, Orochi Zilla’nın sonsuz hapishanesinden istemeden serbest bıraktığı eski bir ejderhayı yakalamaya çalışacağından bahsediliyor.

Shadow Warrior 3 ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. Sinematik sahnelerin kullanıldığı tanıtım videosunda, oyun içi oynanışı gösteren herhangi bir sahne yer almıyor. Bu noktada oyuna dair daha fazla bilgi sahibi olmak için 11 Temmuz’u, yani ilk oynanış görüntülerinin paylaşılacağı Devolver Direct etkinliğini beklememiz gerekiyor.

Hayranların merakla beklediği Shadow Warrior 3, PC platformu için 2021 yılında piyasaya sürülecek ancak diğer platformlar için çıkış tarihi bilinmiyor. Şu anda Steam’de listelenen oyun hakkında daha fazla bilgi almak için buradaki bağlantıya tıklayabilir ve oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.