Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan dünyanın ilk 240 Hz ekran yenileme hızına sahip akıllı telefonu Sharp Aquos Zero 2, global pazara açılıyor. Akıllı telefonun 8 aylık Japonya macerasının ardından global pazar yolundaki ilk durağı Tayvan oldu.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında yeni Sharp Aquos Zero 2’yi dünyanın ilk 240 Hz ekran yenileme hızına sahip akıllı telefonu olarak tanıtan Sharp, şimdi küresel pazara açılma adımları atıyor. Sektörün devleri 144 Hz’lik ekranlarla uğraşırken 240 Hz ile akıllı telefon sektörüne seviye atlatan firma, bu cihazını şimdiye dek ne yazık ki yalnızca Japonya bölgesinde satışa sunuyordu.

Aradan geçen 8 aylık sürecin ardından ilk defa Japonya dışında listelenen akıllı telefonun ilk istasyonu Tayvan oldu. Tayvan’da satışların başlamasıyla birlikte de telefonun global pazardaki fiyatı ortaya çıktı. Gelin Sharp Aquos Zero 2’nin özelliklerine ve global pazardaki fiyatına daha yakından göz atalım.

Sharp Aquos Zero 2 neler sunuyor?

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 855 amiral gemisi yonga setinden alan Sharp Aquos Zero 2, yonga setine ek olarak 8 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanıyla destekleniyor. Sunduğu donanım özellikleriyle tam bir canavara dönüşen akıllı telefon, FHD+ çözünürlüğe ve 244 Hz ekran yenileme hızına sahip 6,4 inçlik OLED ekranıyla da bambaşka bir mobil oyun deneyimi vadediyor.

Akıllı telefonun kamera özelliklerine gelecek olursak, burada da 4K 30 FPS video kaydını destekleyen 12,2 MP + 20 MP’lik ikili arka kamera kurulumunun, 1080p 30 FPS video kaydını destekleyen bir de 8 MP'lik selfie kamerasının bizleri karşıladığını söyleyebiliriz.

Sunduğu donanım özellikleriyle tam bir performans canavarı diyebileceğimiz Aquos Zero 2’nin belki de tek eksisi batarya kısmında. Bu noktada cihazda yer alan 3.130 mAh’lik bataryanın, 240 Hz’lik Full HD+ bir ekran için pek de yeterli olduğunu söyleyemeyiz.

Sharp Aquos Zero 2 fiyatı:

Sharp, Aquos Zero 2’nin Japonya’dan sonra global pazar yolundaki ilk adımını Tayvan’a attı. Tayvan’da 670 euro (vergisiz 4.980 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulan akıllı telefonun Avrupa pazarındaki fiyatının da benzer seviyelerde olması bekleniyor.

Sharp Aquos Zero 2 özellikleri: