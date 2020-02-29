Shazam'a Apple Music Entegrasyonu Geliyor

2018 yılında Apple tarafından satın alınan Shazam'da sadece Spotify entegrasyonu mevcuttu. Şirket, Shazam'a şimdi de Apple Music entegrasyonu getiriyor. Spotify'ın kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil.

Bu günün geleceğini Apple 2018'de müzik keşif uygulaması olan Shazam'ı aldığından beri biliyorduk. Kullanıcılar artık Apple Music hesaplarını da Shazam'a bağlayabildiği için, uygulamada Spotify tekelinin günleri sona erdi, şu anda beta sürümünde olsa bile. Shazam kullanıcıları artık marketlerde veya kafelerde duydukları şarkıları dinlemeye devam etmek için en büyük 2 müzik platformundan birini seçmek zorunda kalacak.

Apple, Shazam'ı 2018'de satın aldı fakat o zamandan beri sadece Spotify hesabınızı çalma listelerinize ekleme yapmak için kullanabiliyordunuz. Fakat şu an Android Police'in raporuna göre, Apple Music hesabınızı varsayılan müzik çalarınız olarak tanımlayabiliyorsunuz. Uygulamanızda kütüphane bölümüne gidiyorsunuz ve ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlara girince 2 adet müzik servisiyle bağlantı kurma opsiyonunu göreceksiniz, fakat Apple Music'in yanında hala beta simgesi bulunmakta.

Apple Music'e bağlandığınız zaman sizi ilk önce uygulamaya götürecek, tabiki bunun için önce Apple Music uygulamanızı akıllı telefonunuza indirmiş olmanız gerekiyor. Ayrıca aktif bir Apple Music hesabınızın da olması gerekiyor. Eğer Apple Music hesabınız yoksa karşınıza bir hata ekranı çıkacak. Hesabınıza bir kez bağlandıktan sonra ise, Spotify'dakine benzer olarak Shazam'ın tanımladığı şarkıları kolayca Apple Music'deki listelerinize ekleyebileceksiniz.

Umarız ki bu Spotify entegrasyonunun yok olması demek değildir. Bu iki platform birbirine rakipken, kullanıcılara hangi müzik servisini kullanacaklarını seçme opsiyonu sunulması güzel olurdu. Ayrıca, uygulamada daha fazla özellik görmek için sabırsızlanıyoruz. Yakında şarkıları daha kolay keşfetmek ve duyduğumuzda bildiğimizi sandığımız şarkıların adını bulmak gibi özelliklerin gelmesini bekliyoruz.

Şimdilik, Apple Music entegrasyonuna Shazam'ın 10.19.0-200221 versiyonundan ulaşabilirsiniz. Bazı kullanıcılar daha önceki sürümde olmalarına rağmen bu entegrasyonla karşılaştıklarını belirttiler fakat yine de en yeni versiyonuna güncellemek her zaman daha iyidir.