Shazam'a kulaklık desteği geldi. Artık kulağınızda kulaklıkla müzik dinlerken duyduğunuz tüm şarkıları tespit edebileceksiniz.

Yeni müzikler keşfetme konusunda en çok kullandığımız uygulamalardan biri olan Shazam, iOS uygulamasını güncelledi ve iPhone kullanıcılarının fazlasıyla hoşuna gidecek bir özellik kazandı. Artık kulağınızda kulaklık sosyal medyada dolaşıyorken hoşunuza giden şarkıları Shazam, kulaklığı çıkarmadan otomatik olarak tespit edebilecek.

Bildiğiniz gibi Shazam ile bir şarkıyı bulabilmek için Shazam'ı açmak ve söz konusu müziği telefonun mikrofonundan Shazam'a dinletmek gerekiyordu. Ayrıca Shazam, mobil uygulamalardaki şarkıları da tespit edebiliyordu ancak bu şarkıları telefonun hoparlöründen sesli bir şekilde çalmanız gerekiyordu.

Mubil uygulamalardaki tüm müzikleri kulaklıkta dinlerken Shazamlayabileceksiniz

Shazam, artık kulaklık mikrofonuna ve kulaklıktan çıkan seslere de erişime sahip. Bu küçük bir özellik gibi görünse de özellikle çok fazla sosyal ortamlarda bulunan ve kulaklık kullanan kişiler için keyifli bir özellik olacağı söylenebilir.

Şöyle ki; kulağınızda kulaklıkla bir toplu taşıma aracında bulunduğunuzu ve sosyal medyada gezindiğinizi ya da bir kafe, kütüphane gibi toplu ortamda kulağınızda kulaklıkla çalıştığınızı varsayalım. Bir uygulamada ya da bulunduğunuz ortamda çalan müziği tespit etmek için telefonun hoparlörünü ya da mikrofonunu kullanmanız gerekecekti. Artık tek yapmanız gereken Shazam'ı açmak. Shazam, kulaklığınızda dinlediğiniz müziği ya da ortamdaki müziği otomatik olarak tespit edecek.

Söz konusu özellik hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarda kullanılabiliyor. Tabii burada sormamız gereken soru, Shazam'ın böylesine basit ama kullanışlı bir özelliği neden bu kadar geç yayımladığı.