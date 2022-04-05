Tüm dizi ve filmleriyle büyük beğeni toplayan Sherlock Holmes'ün iki yeni dizisinin geleceği açıklandı. Gelen haberlere göre HBO Max, Warner Bros ile birlikte çalışmalara başladı.

Her ne kadar çok sayıda oyuncu tarafından hayat verilmiş olsa da Sherlock Holmes karakterini birçoğumuza Benedict Cumberbatch’ın sevdirdiğini söyleyebiliriz. Son sezonu 2017’de yayınlanmış olan 4 sezonluk Sherlock dizisinin ardından son olarak Guy Ritchi’nin yönetmenliğini yaptığı iki filmde sevilen oyuncu Robert Downey JR.’ı Sherlock rolünde izlemiştik.

İki filmden oluşan film serisi, Sherlock rolüyle izlediğimiz Robert Downey Jr, John Watson rolüyle Jude Law ve Irene Adler rolüyle izlediğimiz Rachel McAdams’ın başarılı oyunculuklarıyla büyük bir beğeni toplamıştı. Serinin devam filmi ile ilgili büyük bir beklenti içinde olan hayranları ise pandemi süreci nedeniyle ertelenen vizyon tarihi sebebiyle büyük bir hüsrana uğradı. Son olarak 'bir süreliğine rafa kaldırıldığı' açıklanan üçüncü filmden olmasa da, seri hakkında yeni heyecan verici haberler var.

İki yeni dizi geliyor

Sherlock Holmes hayranları, uzun bir süredir serinin üçüncü filminden haber alamamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak ortaya çıkan bazı iddialara göre, HBO Max ve Warner Bros. serinin geleceği ile ilgili yeni planlar üzerinde çalışıyor. Bu haberlerden bazıları Benedict Cumberbatch’in canlandırdığı Sherlock dizisi tadı damağında kalanları çok sevindirecek.

İddialara göre, HBO Max ve Warner Bros, Sherlock rolüne hayat veren Robert Downey Jr.'ın yapım şirketi ile birlikte iki yeni Sherlock Holmes dizisi için çalışmalara başladı. Bununla birlikte yine iddialara göre, HBO Max ve Warner Bros’un Sherlock evrenini genişleterek yan karakterlere de odaklanabileceği bir evren yaratmak istediği düşünülüyor. Bu da diziye eklenebilecek yeni karakterler ve yeni oyuncular demek oluyor.

Her ne kadar Robert Downey Jr benim için ‘Iron Man adam’ olsa da gerçekten de Sherlock rolünde de çok başarılı bir iş ortaya koyuyor. Yapımın bir diziye döküldüğünü görmemiz durumunda Benedict Cumberbatch’li versiyonu kadar beğenilir mi bilinmez. Ancak hepimiz hemfikirizdir ki Sherlock Holmes'ün dizisini hepimiz baya bir özledik. Umuyoruz yeni dizi bir öncekini aratmayacak kadar güzel olur ve hepimiz derin bir nefes alabiliriz.