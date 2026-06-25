Google Chrome'un Yeni Güncellemesiyle Birlikte Gemini Artık Ekranda Tam Olarak Neye Baktığınızı Görebilecek

Google Chrome'un bir sonraki güncellemesiyle birlikte Gemini yeni özelliklere sahip olacak.

İnternette gezinirken bir görsel ya da karmaşık bir metin görüp, "Keşke yapay zekâ tam olarak şurayı görse de sorsam" dediğiniz oldu mu?

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Google, bu hayali ya da bazıları için belki de kâbusu gerçeğe dönüştürdü. Chrome tarayıcısına gelen yeni güncellemeyle birlikte Gemini, artık ekranda tam olarak neye baktığınızı görebiliyor.

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Kopyala yapıştır çilesi de sona erdi

"Ekrandan seç" (Select from screen) adı verilen bu yeni özellik, Chrome’daki metin veya görselleri tek tıkla yapay zekâya aktarmanızı sağlıyor. Tarayıcının "+" menüsünde yer alan bu araç, yerleşik bir ekran alıntısı aracı gibi çalışıyor. Sayfadaki bir bölümü işaretlediğiniz an, o kısım otomatik olarak Gemini’ın hafızasına yükleniyor.

Uzun uzun neyi kastettiğinizi anlatmakla veya ekran görüntüsü alıp yüklemekle uğraşmanıza gerek kalmadı. Sadece parmağınızla gösterin ve "Bunu bana açıkla" diyebilirsiniz, bundan sonra gerisini Gemini hallediyor. Chrome 149 sürümüyle dağıtılmaya başlanan bu özellik için tarayıcınızı bir kez kapatıp açmanız yeterli olacak.

Google’ın asıl amacı, Gemini’ı sadece soru sorulan bir sohbet robotu olmaktan çıkarıp, ne yaptığınızı anlayan gerçek bir asistana dönüştürmek. Aynı gün duyurulan bir diğer gelişmeyle birlikte, geliştiriciler artık Gemini’ın bilgisayar ekranını görmesini, analiz etmesini ve uygulamalarda işlem yapmasını sağlayabilecek.