Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Google Chrome'un Yeni Güncellemesiyle Birlikte Gemini Artık Ekranda Tam Olarak Neye Baktığınızı Görebilecek

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google Chrome'un bir sonraki güncellemesiyle birlikte Gemini yeni özelliklere sahip olacak.

Google Chrome'un Yeni Güncellemesiyle Birlikte Gemini Artık Ekranda Tam Olarak Neye Baktığınızı Görebilecek
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İnternette gezinirken bir görsel ya da karmaşık bir metin görüp, "Keşke yapay zekâ tam olarak şurayı görse de sorsam" dediğiniz oldu mu?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Chrome'un Yeni Özelliğiyle Tanışın: "Gemini'a Sor" Butonu Geliyor!

Chrome'un Yeni Özelliğiyle Tanışın: "Gemini'a Sor" Butonu Geliyor!

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Google Meet, Android Auto'ya Geldi: Peki Direksiyon Başında Nasıl Kullanılacak?

Google Meet, Android Auto'ya Geldi: Peki Direksiyon Başında Nasıl Kullanılacak?

Google, bu hayali ya da bazıları için belki de kâbusu gerçeğe dönüştürdü. Chrome tarayıcısına gelen yeni güncellemeyle birlikte Gemini, artık ekranda tam olarak neye baktığınızı görebiliyor.

İçerikten Görseller

Google Chrome'un Yeni Güncellemesiyle Birlikte Gemini Artık Ekranda Tam Olarak Neye Baktığınızı Görebilecek
2

Kopyala yapıştır çilesi de sona erdi

2

"Ekrandan seç" (Select from screen) adı verilen bu yeni özellik, Chrome’daki metin veya görselleri tek tıkla yapay zekâya aktarmanızı sağlıyor. Tarayıcının "+" menüsünde yer alan bu araç, yerleşik bir ekran alıntısı aracı gibi çalışıyor. Sayfadaki bir bölümü işaretlediğiniz an, o kısım otomatik olarak Gemini’ın hafızasına yükleniyor.

Uzun uzun neyi kastettiğinizi anlatmakla veya ekran görüntüsü alıp yüklemekle uğraşmanıza gerek kalmadı. Sadece parmağınızla gösterin ve "Bunu bana açıkla" diyebilirsiniz, bundan sonra gerisini Gemini hallediyor. Chrome 149 sürümüyle dağıtılmaya başlanan bu özellik için tarayıcınızı bir kez kapatıp açmanız yeterli olacak.

Google’ın asıl amacı, Gemini’ı sadece soru sorulan bir sohbet robotu olmaktan çıkarıp, ne yaptığınızı anlayan gerçek bir asistana dönüştürmek. Aynı gün duyurulan bir diğer gelişmeyle birlikte, geliştiriciler artık Gemini’ın bilgisayar ekranını görmesini, analiz etmesini ve uygulamalarda işlem yapmasını sağlayabilecek.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!

ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!

ChatGPT'ye Bilim Odaklı Abonelik Paketi Gelebilir! İşte İlk Bilgiler

ChatGPT'ye Bilim Odaklı Abonelik Paketi Gelebilir! İşte İlk Bilgiler

ChatGPT'nin Yeni Özelliği "Zamanlanmış Görevler" Kullanıma Sunuldu: Peki Nasıl Çalışıyor?

ChatGPT'nin Yeni Özelliği "Zamanlanmış Görevler" Kullanıma Sunuldu: Peki Nasıl Çalışıyor?

Google Gemini'ın En Üst Yöneticilerinden Biri, OpenAI'a Geçti: Artık ChatGPT İçin Çalışacak!

Google Gemini'ın En Üst Yöneticilerinden Biri, OpenAI'a Geçti: Artık ChatGPT İçin Çalışacak!

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Google Chrome Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com