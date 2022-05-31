Shiba Inu projesinin arkasındaki isimlerden bir tanesi olan Ryoshi, topluluktan sessiz sedasız ayrıldı. Twitter hesabındaki tüm paylaşımları silen Ryoshi'nin neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın en büyük hacimli 16. kripto para birimi olmasıyla birlikte Türkiye'de de çok sayıda büyük yatırımcısı bulunan Shiba Inu (SHIB) cephesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Kripto para biriminin kurucularından bir tanesi olan ve bugüne dek kimliğini gizli tutan namıdiğer Ryoshi, projeden ayrıldı. SHIB'in internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak Ryoshi, Medium'da "Ben önemli değilim ve bir gün ansızın haber vermeden gideceğim. Shiba’yı alın ve ileriye taşıyın." ifadelerini kullandığı bir mesaj yayınladı.

Ryoshi'nin SHIB projesinden neden ayrıldığı bilinmiyor. Ancak Shiba Inu topluluğunun önde gelen isimlerinden bir tanesi olan Shytoshi Kusama tarafından bazı açıklamalarda bulunuldu. Bu açıklamalarda projeye en ufak bir zarar gelmeyeceği, Shiba Inu için çalışmaların her zamanki gibi sürdürüleceği söylendi.

Ryoshi'nin önceki açıklamaları gidişin sinyallerini vermiş olabilir

Ryoshi, Shiba Inu ile ilgili yaptığı önceki açıklamalarda önemli olan tek şeyin kripto para birimi olduğunu, projeden ayrılacak isimlerin SHIB için hiç de önemli olmadığını savunup durmuştu. Yaşanan gelişme, akıllara o açıklamayı getirdi. Aslına bakacak olursak bunun bile bir strateji olduğunu söyleyebiliriz. Zira SHIB fiyatına baktığımızda projenin arkasındaki önemli bir ismin ayrılışının fiyatları çok da etkilemediğini görüyoruz.

SHIB'deki son durum

*SHIB 24 saatlik fiyat grafiği.

Shiba Inu'nun son 24 saatlik fiyat grafiğine baktığımızda, fiyatlarda olağanüstü bir değişim olmadığını görüyoruz. 30 Mayıs'ta 0.0000118 dolar seviyelerinden işlem gören kripto para birimi, bu makalenin yazıldığı sıralarda 0.00001192 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki fiyat değişimi yüzde 1,14 yükseliş olarak kaydedilmiş durumda...