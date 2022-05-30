Güney Kore'den Terra (LUNA) ile ilgili yeni bir haber geldi. Güney Koreli savcıların Terraform Labs'a açtığı soruşturma resmen başladı ve çalışanların ifadesine başvurulduğu açıklandı. CEO Do Kwon'la ilgili olaraksa çarpıcı iddialar gündeme gelmiş durumda...

Kripto para piyasalarında deprem etkisi yaratan Terra (LUNA) krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Güney Koreli haber kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre kripto para biriminin kurucusu olan Terraform Labs'ın bazı çalışanları, ifadelerine başvurulmak üzere ülkedeki yetkili kurumlara çağrıldılar ve LUNA soruşturması resmen başladı. Güney Koreli savcılar, bu işin peşini bırakmayacak ve arka planda neler yaşandığını gün yüzüne çıkaracaklar gibi görünüyor.

JTBC News’te yer alan habere göre Terraform Labs çalışanları, verdikleri ifadede ekibin başı olan Do Kwon’u suçlamış durumdalar. Zira verilen ifadelerde LUNA daha piyasaya bile sürülmeden Kwon'un çöküş için uyarıldığı ancak CEO'nun kimseyi dinlemeyip LUNA/UST projesini hayata geçirmek için talimat verdiği belirtiliyor. İşte bu inat, kripto para piyasalarında milyarlarca dolarlık zarara yol açmış durumda.

Do Kwon’un da ifadesi alınacak

Edinilen bilgilere göre Güney Koreli savcılar, projenin bir numaralı ismi olan Do Kwon'a yönelik özel bir soruşturma açacaklar. Bu soruşturma kapsamında fiyatlarda manipülasyon olup olmadığı irdelenecek. Bununla birlikte hem LUNA'nın hem de UST'nin borsa listelemelerine uygun olup olmadıklarının da araştırılacağı belirtiliyor. Soruşturma, zarara giren yatırımcılar için önemli gelişmelere ev sahipliği yapabilir.

Açık konuşmak gerekirse LUNA ve UST pek çok kişinin canını yaktı. Ayrıca algoritmik stabil coin olan UST'deki düşüş nedeniyle piyasalara güven de azaldı. Hatırlayanlar olacaktır; normal fiyatı 1 dolar olması gereken UST, çok ciddi popülariteye sahip olmasına rağmen 0,01 dolarlara kadar gerilemişti. LUNA ise bundan birkaç ay önce 116 dolar seviyelerine ulaşmışken şimdilerde 0,000143 dolardan işlem görüyor...