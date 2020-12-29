Bir Reddit Kullanıcısı, Shrek'i Diskete Sıkıştırmayı Başardı

Bir Reddit kullanıcısı, sevilen animasyon filmi Shrek'i yazdığı özel bir codec ile sıkıştırarak 1,44 MB'lık disketin içerisine yazdı. Filmin 4,7 GB'lık DVD sürümünün boyutunu %0,03'üne kadar sıkıştırmayı başardı.

Rasberry Pi'ı daha önce duymuş muydunuz? Eğer ki Rasberry Pi'ın ne olduğunu biliyorsanız, kullanıcılarının bu tek kartlı bilgisayarla neler yapabildiklerini de mutlaka görmüşsünüzdür. Ufak bir aramayla Rasberry Pi ile yapılan oldukça ilginç işleri görebilirsiniz.

Bu haberimizde de bu tek kartlı bilgisayarla yapılmış olan oldukça ilginç bir işi sizlere aktaracağız. GreedyPaint isimli bir Reddit kullanıcısı, bir disket sürücüsünü Rasberry Pi'ya bağladı ve Shrek'in DVD sürümünün boyutunu %0,03'üne kadar sıkıştırmayı başardı.

Reddit kullanıcısı, Sherk'i bir diskete sıkıştırmayı başardı

GreedyPaint, bu sıkıştırma işlemini yapabilmek için özel bir x265 video codec'i yazdı. Bu özel codec, videoyu saniyede dört kare olmak üzere 120 x 96 piksel çözünürlüğe kadar sıkıştırıyor. Tabii yapılan bu yoğun sıkıştırma işlemiyle birlikte videonun boyutu da bir hayli küçülüyor.

Disketlerin boyutu 800 KB'tan 2,8 MB'a kadar değişiklik gösterse de standardı 1,44 MB kapasiteye sahiptir. Ancak GreedyPaint, diskette halen 7 MB'lık yer kalacak kadar sıkıştırmayı başarıyor. Bu Reddit kullanıcısı, Shrek'in 4,7 GB'lık DVD sürümünü 1,37 MB'a kadar sıkıştırıyor.

Rasberry Pi ise bu noktadan sonra devreye giriyor. Shrek'in bu aşırı sıkıştırılmış sürümünü oynatmak için disket sürücüsünü Rasberry Pi'a bağlıyorlar. Diskete sıkıştırılmış 1,37 MB'lık Shrek filmi, disket sürücüye takıldıktan sonra doğal olarak oldukça kötü bir görüntü kalitesiyle ilerlemeye başlıyor. GreedyPaint'in Reddit'teki videosunu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.